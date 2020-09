Zvládlo to Německo? Zeptejte se rodičů tisíců znásilněných děvčat, radí poslanec Bundestagu Bystroň. Proč si ti doktoři a fyzikové musejí dodělávat maturitu?

ROZHOVOR „Zvládli jsme to? Nejlepší by bylo položit tuto otázku otcům a matkám tisícům znásilněných děvčat a rodičům obětí, které pozabíjeli tito migranti,“ reaguje na dnes už legendární slova Merkelové „Zvládneme to“, od kterých uběhlo právě pět let, poslanec německého Bundestagu za Alternativu pro Německo (AFD) Petr Bystroň. Vyjádřil se i k nedávným demonstracím souvisejícím s opatřením proti koronaviru a nevynechal ani otravu Navalného. Ohledně návštěvy předsedy senátu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu rázně říká: „To je klasická Havlovina. Politické gesto nad zájmy státu a obyvatelstva“.

„Zvládneme to“, pronesla v začátcích takzvané uprchlické krize Angela Merkelová. Od tohoto jejího vyjádření uplynulo pět let. Jak tedy situaci kolem migrantů Německo zvládlo a zvládá?



Nejlepší by bylo, kdybyste tuto otázku položil otcům a matkám tisíců znásilněných děvčat a rodičům obětí, které ubodali a jinak pozabíjeli migranti, kteří by zde vůbec nebyli, kdyby je Merkelová nepustila do země v rozporu s tehdy platnými zákony.



Jaké největší problémy zatím muselo Německo v souvislosti s těmito migranty řešit?



Těch problémů je celá řada. Týká se osob, které byly socializovány v úplně jiných sociálních strukturách, než je známe v Evropě, často vyrostli v zemích, kde antisemitismus je téměř státní doktrínou, kde ženy musí chodit zahalené od hlavy až k patě a když to nedělají, muži mají právo je bít, kde se homosexualita trestá ukamenováním atd.



A když si vezmeme, že se během těch let Německo stalo několikrát cílem teroristických útoků, pod které se „podepsali“ právě i ti, kteří v průběhu uprchlické krize do země přišli, jak na toto místní lidé reagovali a reagují?



Ty reakce jsou vždy stejné: Lidé z blízkého okolí atentátu či znásilnění nebo vraždy jsou naštvaní, osobně se jich to dotkne a často svůj protest proti té politice, která to zavinila, artikulují tím, že protestují na ulici. Zkrátka jdou demonstrovat.

Národní fronta z SPD, Zelených, komunistů, odborů a církví nahlásí na stejnou dobu protidemonstraci s argumentem, že demonstrují proti nenávisti.

Mainstreamová média pak místo zpravodajství o zločinu samotném vysílají o tom, jak skvěle civilní společnost zareagovala na pokusy vnést do společnosti nenávist a xenofobii. Kritikou vlády a řešením problému se nikdo nezabývá.

Sama kancléřka má prý ale pocit, že toho Německo za těch pět let „zvládlo opravdu hodně“. Zmiňuje například migranty, kteří v Německu už složili maturitu a přihlásili se na vysokou školu… Dá se tedy přiznat nějaký úspěch?



Jasně, je super, když tady někdo udělá maturitu. Smekám před každým, kdo to jako cizinec dokáže. Vím, o čem mluvím, sám jsem přišel do Německa v 15 letech, musel jsem se během dvou let doučit němčinu i angličtinu a paralelně stíhat látku všech ostatních předmětů. Není to jednoduché a smekám před každým, kdo to dokáže.

Ale nám paní kancléřka v roce 2015 říkala, že k nám putují samí atomoví fyzici a lékaři s diplomem ze Sorbony. Takže jsem teď trochu znejistěn tím, proč si dělají u nás maturitu.

Na první pohled to ovšem vypadá, že poměrně značná část Němců je s politikou Angely Merkelové spokojena. Nebo jak jinak si vysvětlit, že je stále na pozici kancléřky?

A co jiného chcete očekávat v systému, ve kterém je opozice systematicky potlačována, kde veškerá kritika poměrů je zdiskreditována jako pravicový extremismus a kde jsou lidi propouštěni z práce, když se angažují v největší opoziční straně?



Odbočíme-li od migrantů, v minulých dnech se v Německu konaly velké demonstrace v souvislosti s opatřeními proti koronaviru. Mnohá média označila demonstrace za krajně pravicové. Bylo to tak? A jak hodnotíte přístup policie a politiků napříč politickým spektrem?

Ano, bylo to tak, německá média se takto snažila demonstrace zdiskreditovat. Navíc psala, že tam bylo maximálně 30 000 účastníků, aby vše marginalizovala. Už holandská média psala o 80 000 až 100 000 účastnících. Organizátoři sami hovořili o 1,2 milionu. No a co se složení týká – normální průřez společností.



Teď trošku z jiného soudku. Ruský opoziční politik Navalnyj byl podle německé vlády otráven novičokem. Berlín prý požaduje od Moskvy neodkladné vysvětlení. Co vy si o celém tom případě myslíte a jak moc to podle vás může poškodit vztahy mezi Ruskem a Německem?

Vše jede jako podle šablony. Ruská vláda je masivně kritizována stejnými lidmi jako tehdy se Skripalem. Myslím, že cílem je zhatit projekt Nord Stream 2.



Na závěr ještě jedna otázka. Předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil se rozhodl navštívit Tchaj-wan, což vyvolalo velmi negativní reakci ze strany Číny. Německo či Francie se ovšem českého politika zastalo, reakci Číny považují za nepřiměřenou. Někteří čeští politici ale s touto cestou Miloše Vystrčila nesouhlasí. Konkrétně bývalý prezident Václav Klaus ji označil za „klukovinu“ a „nezodpovědnost“. Co si o této akci předsedy českého Senátu myslíte vy?



To je klasická Havlovina. Politické gesto nad zájmy státu a obyvatelstva. Samozřejmě že to způsobí iritace v Číně, které bude muset následně česká diplomacie pracně žehlit.



