Adámková (ANO): Šedesát procent lidí průměrný důchod dvacet tisíc nemá

reklama

Vážení členové vlády, dámy a pánové,

dovolte mi zareagovat na vystoupení pana ministra. Musím ocenit, s jakou vervou samozřejmě hájí věc, která podle mě není správná, ale to je samozřejmě jeho úloha. Jenom musím říci, že vláda tedy asi žije v jiné zemi než žiju já. Já samozřejmě nevím, kolik za vámi denně chodí lidí, ale já opravdu denně vidím desítky lidí z celé republiky, z jihu, ze severu, bohaté, chudé - tak samozřejmě těch bohatých je velmi málo.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 41% Nevadí 59% hlasovalo: 26573 lidí

Ale ti důchodci opravdu nemají reálně průměrný důchod 20 000. Příkladně, a to mám i ve své rodině, nemusíte na mě zdvihat oči. Takže jestliže budeme říkat, že někdo má průměrný - to nebylo na vás - (?), jestliže má 20 000 důchodu, prosím pěkně, podívejme se, kdo ho má opravdu! Jako vždycky 60 % lidí tento důchod nemá!

Nejhorší je, jestliže potom ze dvou důchodů bohužel řízením osudu, věku a tak dále zůstane důchodce jeden. Takže opravdu to, co vidíme, a vidíme to i v hlavním městě, kde to je nezaplatitelné potom, je důchod okolo 17 000, čeká ten dotyčný na vdovský důchod, který bývá okolo dvou tří tisíc a potom díky vládě, ovšem tedy předchozí, nikoliv vaší, tam došlo k valorizaci o tom, že lidé nad 85 let věku mají příplatek a je tam příplatek za vychované dítě.

Čili 20 000 opravdu je velmi iluzorní. A já tedy se domnívám podle dnešních dostupných zdrojů, že by bylo třeba hledět pravdě do očí a podívat se na to opravdu, protože jinak ta dnešní dvě procenta znamenají, že lidé čtou a opravdu vnímají.

Děkuju.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Adámková (ANO): Kvalita pitné vody samozřejmě není nikdy dostatečně dobře kontrolovaná Adámková (ANO): Než špatně napravovat vadu, tak „raději počkejte" Adámková (ANO): Buďte tak laskavi a dárcům kostní dřeně pracovní neschopenku také proplácejte Adámková (ANO): My můžeme pouze na ty kolegy, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama