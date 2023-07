Babiš (ANO): Naši důchodci mají smůlu, protože ODS je historicky nemá ráda

reklama

Takže dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Už dnes budeme projednávat důchody pro naše důchodce. Ono je to celkově jednoduché, pan ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL navrhuje , aby naši důchodci dostali méně peněz a aby pracovali déle. A ono je to všechno o penězích. Tato vláda, když nastoupila, tak hned zaútočila na důchodce, nemá ráda důchodce. Vzala jim tu slevu na jízdné, které my jsme prosazovali, směšná částka. A pokračovala v tom, že vlastně znásilnila zákon.

Všichni si to pamatujeme. A je velká škoda, že pan prezident nevyužil tu možnost pomoci našim důchodcům, kteří si to samozřejmě zaslouží.

Pan ministr nám ukazuje stále nějaké grafy, jaké mu vyhovují. Proč nám neukáže nějaký graf důchody versus HDP? Ukazuje nám graf důchody versus průměrná mzda. A je zajímavé, že to má pětikoalice v programu, ale v podstatě se tím neřídí. V mediálním prostoru stále slyšíme různé nesmysly a když jdu do televize, tak ta moderátorka nezapomene citovat nějaký výrok z minulosti vytržený z kontextu. To je zajímavé, že ta média se nikdy neptají pětikoalice a necitují jejich vyjádření v nějakém čase.

V mediálním prostoru máme nějakou expertku, která dělala šéfku důchodové komise, která samozřejmě tam šla jenom proto, aby se zviditelnila. Nic z toho nevypadlo, protože pokud důchodová komise přišla s tím, že umí výdaje, no tak neuměla příjmy. A tak to tady máme od revoluce a to samozřejmě není žádná důchodová reforma. A žádná důchodová reforma v této zemi nikdy nevznikla ani nevznikne.

To, že jsem se někdy vyjádřil, že by to bylo relativně jednoduché, že dobrý zaměstnavatel tím, že si chce udržet své zaměstnance, jim bude platit třetinu na ty důchody a oni budou muset taky trošku šetřit a třetinu dá stát, ano, to je čistě teorie, které jsem jednou vyslovil a kterou není možné dotáhnout. Není možné. Při stávajícím systému vládnutí poměrného zastoupení není možné.

No, takže naši důchodci mají smůlu, protože ODS je historicky nemá ráda. V roce 2010 jim dala nulu a v roce 2014 jsme zdědili 45 korun. No, a teď tenhle návrh, který tady se dnes bude projednávat, je o tom, jak obrat důchodce o peníze.

Já jsem si přečetl velice zajímavé komentáře a jeden vám tady přečtu, protože ten návrh pětikoalice dát důchodcům příští rok 400 korun je fakt směšný. Totiž tahle vláda nikdy nechtěla dávat důchodcům peníze a oni museli podle zděděných zákonů a ještě ten zákon změnili, tak já jsem strašně zvědav, jestli ten Ústavní soud potvrdí, že součástí nové totality, která tady rozhoduje o všem a ignoruje všechny jiné hlasy.

Takže co se píše v tom komentáři? Čtyři sta korun neboli dvě kila másla v dnešních cenách, zhruba tolik hodlá od ledna stát přidat penzistům za jejich celoživotní práci, placení daní a výchovu dětí, daňových poplatníků. Čtenáři se na asociální trest svých rodičů či prarodičů mohli připravit o pár hodin dříve, čtenáři Práva, než ministr práce a sociálních věcí svolal tiskovou konferenci, když almužnu spokojeně oznamoval, nezapomněl zmínit údaje, které jsme už mnohokrát vyvraceli. Radost ministru Jurečkovi neuděláme a zavádějící argumenty budeme rozebírat i nadále. Na penze vydáváme v poměru k HDP méně, než je průměr EU. Vážení důchodci, vážená vládo, méně, než je průměr EU. A naše vláda měla prioritu, důchodci byli priorita pro nás. A taky jsme splnili to, co jsme slíbili. Vy ještě nemáte ani žádný program, takže nikdo ani neví, co chcete vlastně.

Takže podle Eurostatu je to v České republice jenom 9,3 % a průměr Evropské unie je 13,6 %, méně než sousedé. Máme Rakousko - 15,4 %, nehroutí se. Zadlužení České republiky v poměru k HDP podle Ministerstva financí je 43 %, průměr EU je 84 %. Takže Rakousko dává důchodcům 15,4 % z HDP, je násobně zadlužené, podle mě víc než o sto procent než Česká republika a ta čísla jsou jasná. V poměru HDP dáváme důchodcům málo. Data je třeba znát, abychom nenaskočili na falešné dilema pětikoalice, že šetřit se holt musí a jediní senioři dostali dost a s inflací se vyrovnali. Ve skutečnosti vše je otázka priorit, píše tady pan redaktor.

Vezmeme kupříkladu výdaj za plánovaný nákup stíhaček F-35 od USA za zhruba 120 miliard. To sice bude náklad až za 10 let, ale Jurečka už dnes straší, že bez osekávání bude schodek fiktivního penzijního účtu za nějakých 30 let 350 miliard. No a já se divím a já nevím, jak to může vědět pan Jurečka, že za 30 let bude 350 miliard, to je - to já myslím, že neví nikdo, žádný jasnovidec. No a o kolik by byl nižší bez účtenky za hypermoderní letadla, až je začneme platit? Úspornější variantu stíhaček rozpočtově odpovědná vláda ani nezvažuje.

Pětikoalice se dobrovolně rozhodla vydávat desítky miliard na Ukrajinu a živit ukrajinské uprchlíky u nás. Cituju znovu, kdyby někdo zase řval, to píše zatím nezávislý novinář: Živit ukrajinské uprchlíky u nás i po více než roce, je to legitimní právo vlády zvolené ve volbách. Na místě je neméně legitimní debata, zdali za takových okolností morální imperativ skutečně velí ordinovat škrtání například důchodcům nebo se kroutit při stanovení, komu přiznat vyšší rodičovskou. Vláda ale nemá koule - píše tady, to je oficiálně - to takto přiznat.

Co se týká seniorů, touto optikou funguje pokřivené zrcadlo. Vláda se chlubí, jak za ní rostly penze nejvíce, ale přitom jen dodržela zákonnou povinnost a velice nerada. Počkejte, teď jsem to ztratil... Ale přitom jen dodržela zákonnou povinnost a velice nerada - já dodávám - při mimořádné valorizaci. No a vzala směšných 7 000 korun každému důchodci tento rok a samozřejmě příští rok taky. Při nejbližší příležitosti je však pochybně skrouhla. Věc leží mimo jiné s argumentem narušení legitimního očekávání u Ústavního soudu. Ano. Co se týká pravidelné lednové valorizace, avizovaných 400 korun neboli dvě kila másla, mají dostat senioři všichni, prý aby se nerozevírali nůžky mezi vysoko a nízkopříjmovými penzisty. Zásluhovost - otazník - nic. Proč vládci letos tak urputně škudlili, když reálné mzdy kvůli neskutečné inflaci propadly a dál propadají a penze se totiž valorizují nicotně? Odměnou za produktivní věk budou pro mnohé lidi další žádosti na Jurečkově sociálce o příspěvek na bydlení. Protože to je jeden komentář.

Potom tady mám ještě jeden - druhý - z jiných novin: Prezentace ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky nepřinesla vlastně nic neočekávaného. Tento týden patrně Sněmovnou projde ve třetím čtení - k úpravám předčasného důchodu, odchodu do důchodu a snížení valorizací. No, tak já doufám, že neprojde, protože ten návrh je nemravný a my jsme zásadně proti. Ministr mluvil o udržitelnosti systému a tedy o nutných škrtech. Zároveň však plamenně tvrdil, že nikdo nebude krácen. Prý opozičníci lžou, to jsme my. Přitom se však vyhýbal faktu, že nové důchody budou valorizované méně, než kdyby úprava neplatila, a schovával se za legrační tvrzení, že nikomu důchody neklesnou. No, aby klesaly, kdy už máme tak vysokou inflaci. Ministr zkrátka nemá odvahu k tomu říci nahlas - milí důchodci, budete dostávat méně přidáno, protože na to stát nemá - a já myslím, že má - a nijak nám to nevychází. No, jim to nevychází, protože oni chtějí, aby šetřili všichni kromě nich.

Když se podíváme na dnešní článek výletu pana Bartoše, nevím, kde to byl, nevím, proč ministr pro místní rozvoj jezdí do Japonska, do Jižní Koreje, měl tam toho fotografa za sto tisíc, tak na tom vidíme, jak oni šetří. Takže - a tam vyšly další články o tom, jak všude se lítá a jak vybírají ty firmy. Nevím, proč to nekupují napřímo. Takže stát na to má. To je lež. Kdyby ten stát řídil někdo, kdo na to má, aby to řídil.

Daleko zajímavější je ovšem to, čemu se ministr Jurečka moc nevěnoval. Například a překvapivě - uvážíme-li, že KDU se tváří jako konzervativní strana, vůbec nevysvětlil, proč se má napříště ještě výrazněji potlačovat zásluhovost na úkor nivelizace důchodů. No, já musím jenom říct, že pan ministr je první ministr, který bojuje proti důchodcům, všichni ministři práce a sociálních věcí bojovali za důchodce, za - většinou proti ministru financí a je to neuvěřitelné. Takže - jistě je to politické rozhodnutí, píše tady pan novinář - a nikdo si odvody nepředplácí svůj důchod, ale aby se konzervativní strana při progresivních odvodech domáhala de facto rovného důchodu, je přinejmenším na pováženou též v kombinaci s faktem, že třetí pilíř, tedy individuální spoření alespoň těch, kteří na to mají, vláda v plánu nemá.

Třetí a nikoliv nezanedbatelný fakt je, že s opozicí vláda nepočítá. Pan ministr slibuje přes prázdniny jakési konzultace, ale to je jen tak formální. Ale v září chce mít reformu hotovou, žádná reforma to není, aby ji po Novém roce mohl schválit Parlament a mohlo vše platit od roku 2025.

Na debaty čas není. Já myslím, že není ani zájem debatovat. Ti takzvaní experti, kteří o tom mluví, tak bych nechal bez komentáře. Jsme tedy v situaci mnohem horší než za Nečasovy vlády, takzvanou reformu, kterou se nyní sto osmičková většina nebude namáhat s opozicí konzultovat.

Pravděpodobně smete či radikálně předělá příští sněmovní většina, možná i za účasti KDU. Vždyť pan Jurečka dokázal třeba EET prosazovat v jedné vládě a rušit v jiné. Důchodci jsou ale rukojmími politiků a ti se chovají nikoliv rozumně, ale utilitárně. Já jsem o tom mluvil tento týden, že jsem vlastně byl překvapen, že nejdéle ve vládách je KDU-ČSL, 18 let, 6565 dnů. No, a na ně to tak nesvítí. Ty hlavní škody udělala samozřejmě ODS, 12,7 let. Takže abychom věděli, kde jsme. Naši důchodci nám píší a mají různé problémy, a hlavně se zdravím. A to, že máme nejhoršího ministra zdravotnictví od revoluce, tak to všichni víme. Tady píšou, důchodci, že nemohou jít na rentgen, protože chybějí ti, co snímkují, takže některé rentgeny jsou odstavené, zavřené, protože zkrátka nejsou radiologové. A to je právě profese pana ministra, tak možná tam by byl užitečnější než ve vládě, kde skutečně tomu zdravotnictví vůbec nepomáhá.

Naši důchodci mají jiné problémy, někteří se ještě musí starat o své děti, které jsou bohužel nemocné. A já vám tady chci teď povědět něco o léčebném konopí a ti, kteří mě sledují na sítích, tak dobře vědí, že jsem se tady angažoval. Byli jsme v Izraeli, dělali jsme seminář na používání léčebného konopí - je to strašně důležité a lidem to pomáhá. Určitě znáte kauzu pana Majzlíka, který mi tehdy napsal v roce 2017, a že zkrátka není schopen platit za svoji dceru 500 tisíc korun ročně, za to léčebné konopí... Potom jsem ho přijal na Úřadě vlády a nakonec to pojišťovna pochopila a pomohla.

Teď mi pan Majzlík napsal. Vážený pane Babiši, chtěl bych vás informovat o tom, kam to tato vláda a orgány na ni napojené dopracovaly v oblasti léčebného konopí, to je určitě velké téma pro Piráty, kde vy jste pro lidi této země, kteří ho potřebují pro své léčení tolik udělal. Již více jak tři měsíce vládne v oblasti tohoto léčiva naprostý zmatek. Firma Elkoplast Slušovice přestala léčebné konopí dodávat do lékáren zcela, sám jsem hovořil s jednatelem firmy inženýrem Tomášem Krejčou a ten mi řekl, že za podmínek, které v současnosti v této oblasti panují, je pěstování léčebného konopí a jeho dodávání do lékáren naprosto ztrátové. Kanadská firma Aurora Cannabis Incorporation, která má sídlo Edmontonu, a která pěstovala pro evropský trh léčebné konopí v Dánsku, vše stáhla zpět do Kanady. V současné době nedodává do lékáren také nic. Dovozce léčebného konopí od této firmy pan Tomáš Kubálek mi sdělil, že sice má přislíbeno nějakou malou dodávku, ale bylo by to až někdy příští měsíc a není to jisté. Takže situace je v posledních měsících konkrétně pro nás taková - v květnu jsem obtelefonoval lékárny v celé České republice, to pan ministr doporučoval, když nebyl lék, abyste všichni telefonovali, abych sehnal to potřebné množství léčebného konopí pro svoje dceru Martinu. Nakonec se mi to podařilo až v Plzni, kde v lékárně na schodech Fakultní nemocnice Plzeň, a to je velice dobrá nemocnice, ještě nějakou zásobu měli. V červnu se situace opakovala. Tentokrát ještě něco měli v lékárně Fakultní nemocnice v Brně u svaté Anny. Opět jsem se tedy dostal do situace, kdy sice recept mám, v lékárnách ale nedostanu pro dceru nic, takže opět budu muset oslovit nelegální pěstitele a za hodně velký peníz od nich konopí pro Martinu koupit. O šedé ekonomice budu mluvit za chvíli. Je toto normální? Ptá se pan Majzlík. Opět budu riskovat 15 let vězení jen za to, že musím pro svou dceru jakkoliv získat lék, který potřebuje, ale který pro ni příslušné orgány tohoto státu, včetně Ministerstva zdravotnictví, zajistit kvůli svému chaotickému, neodpovědnému a naprosto neodbornému jednání zajistit nedokážou?

Ten příběh pana Majzlíka je takový, když to řešil v roce 2017 a napsal to šéfovi protidrogovky, tak ten mu napsal, že ho zavřou, když bude nelegálně pěstovat konopí. Ale vy, kteří máte děti víte dobře, že pro děti uděláme všechno. Všechno. A pan Majzlík to udělal tak, že nakonec jsme to společně prosadili a velmi dobře si pamatuji, jak pan Bartoš, pan Michálek a pan Vymazal, to je odborník Pirátů na konopí, a další členové tohoto podivného spolku pod etiketou Piráti ve svých předvolebních kampaních slibovali, co všechno pro legalizaci a dostupnost konopí, a to všechno toho léčebného, udělají. Neudělali nic. Naopak v době jejich účasti ve vládě se vše jen zhoršilo. Ze své pozice mohu konstatovat jen toto, tato vláda je složena z bezohledných darebáků, to říká pan Majzlík, kterým naprosto nejde o lidi této země, ale jen o jejich zisky a pocit moci. Tak to víme, pane Majzlíku. Vážený pane Babiši, je mi jasné, že za současné situace z pozice opozičního politika toho mnoho udělat nemůžete, přesto bych vás chtěl požádat, abyste na tuto situaci upozornil při svém vystoupení v Poslanecké sněmovně České republiky, a abyste s tímto problémem interpeloval i tu otřesnou napodobeninu ministra zdravotnictví, jakou pan Válek je. (Smích a potlesk z levé části sálu.) V úctě k vám a k vaší práci pro lid této země. Takže já doufám, že náš stínový ministr Farhan napíše interpelaci a bude se ptát.

Minule jsem mluvil o tom, že pan premiér netuší, co se děje mezi lidmi, takže tady mám status ředitelky Nadace Agrofert, aby věděl pan Jurečka, co se děje. Nadace Agrofert rozdá lidem ročně víc než 100 milionů korun, od vzniku je to více než 700 milionů. Takže paní ředitelka píše: "S jakými problémy se teď lidé na nadaci nejčastěji obrací?" Asi mě ani nepřekvapilo, když odpověď zněla: "Rozhodně jsou to vysoké nedoplatky na energiích, a to nejenom v domácnostech samoživitelů, jak jsme byli zvyklí v minulých obdobích, ale čím dál častěji i u rodin s dětmi, kde je žena na rodičovské dovolené a manžel pracuje. Takové rodiny dříve s penězi vycházely, dokázaly dokonce i něco málo ušetřit. To ale bylo předtím, než se rapidně zvýšily ceny energií, potravin a vůbec všeho. Tyhle rodiny se nyní musí rozmýšlet, zda zaplatí nájem a energie, nebo koupí základní věci pro děti." Ano, dobře slyšíte. "Nemalá část z nich se navíc potýká se zvyšováním nájemného ze strany pronajímatelů, což vede v krajním případě až ke ztrátě bydlení. Když k tomu připočteme ještě zpoždění výplaty příspěvku na bydlení, které může být až několikaměsíční, pak je zkáza dokonána. Takže se pořád zamýšlím nad tím, jak to pan premiér myslí, když říká, že vláda nenechá nikoho padnout. Podle mě je ztráta bydlení nebo jen v uvozovkách odpojení od dodávky elektrické energie pro rodinu s malými dětmi dostatečně velkým pádem. A opakuji, že mluvím o rodinách, kde otec pracuje a matka je na rodičovské dovolené, čili přesně o takové rodině, kterou by každý racionálně uvažující stát měl podporovat, ale asi má jiné měřítka než pan Fiala." Takže tolik k tomu, co se děje, co říkají lidé, jaké mají problémy. No a samozřejmě je to o tom, že vláda stále tvrdí, že nemá peníze. No, tak samozřejmě na armádu má, na Ukrajinu má, na naše lidi nemá. Potom čteme tady titulky "Úředníci létají jako diví, někdy dráž než prezident." Bartošova milionová cesta do východní Asie, 100 tisíc stál jen fotograf. Nechápu, proč ministr pro místní rozvoj neřeší čerpání dotací, říkal, že bude stavět byty, teď říká, že mají jít do nájmu.

Tady je další článek, a to je průzkum Kvůli rostoucím cenám energií omezují své potřeby i dobře zajištěné domácnosti. Pokračující růst cen doprovázený nejistotou v dalších oblastech se projevuje v obavách, které mají občané České republiky z pádu do chudoby či snižování životní úrovně. Upozorňuji, že v roce 2002 (?) v rámci žebříčku EU jsme byli na tom nejlépe díky naší vládě. Chudoby či neúnosného snížení životní úrovně se v květnu 2023 podle výzkumu STEM obávalo 58 % občanů České republiky. Míra obav z chudoby či neúměrného snížení životní úrovně je do velké míry závislá na příjmové situaci domácností. Čím jsou domácnosti hůře zajištěny, tím jsou jejich obavy z chudoby častější. Zatímco dobře zajištěné osoby se obávají snížení životní úrovně ve 25 % případů, mezi špatně zajištěnými a chudými lidmi tuto obavu vyjádřil de facto každý, říká Martin Buchtík, ředitel STEM.

Výzkum STEM dále ukazuje, že i v květnu 2023 nutí vysoké ceny elektřiny - ano, máme stále, pane premiére, vysoké ceny elektřiny, plynu a pohonných hmot - podstatně šetřit a omezovat potřeby, 78 % obyvatel České republiky musí omezovat, protože máme jedny z nejdražších cen elektřiny. Ale pan premiér nám za přítomnosti zástupce Českého statistického úřadu oznámil, jak jsme skvělí v inflaci. Jasně, jsme stále třetí nejhorší, pane premiére. Třetí nejhorší v Evropě, v Evropské unii. Vy to máte dobře promyšleno, říkáte - no tak, už i někteří redaktoři o tom píší, že když ta inflace bude 2 %, tak to bude vaše zásluha, že to bude úžasné. No, tak Lucemburk má dnes už 1 %, jen abyste věděl, a průměr EU a průměr eurozóny je na polovině toho, co máme my.

Takže toto se děje a stále je to o penězích. Ano, tady mám tu inflaci, takže eurozóna má 5,5 %, pane premiére, vážení spoluobčané, a Evropská unie má 6,4 %. Česká republika, a to je relevantní číslo, protože Český statistický úřad má zkreslené číslo z titulu metodiky vykazování bydlení, takže toto je relevantní. Já vím, že minule pan premiér řekl, že Eurostat - že s tím to nefunguje, ale funguje, to jsou správná čísla. Takže, pane premiére, stále máte bronzovou medaili, 11,2 %. Maďarsko je nejhorší. A víte, co je zajímavé? Že v přehledu poklesu reálných mezd Maďarsko má nulu. My máme 8,5 %. Tak zkuste se nad tím zamyslet, proč to tak je. Slovensko nám vzalo stříbrnou medaili - 11,3 a my máme 11,2 %. Druhou, třetí nejvyšší inflaci, pane premiére, tak už se s tím nechlubte, prosím vás. Takže jen abyste věděl, já vím, že když se dostaneme ještě níž, tak zase to budete oslavovat. Jako váš příspěvek nebo dopad na to nebo dosah je nulový. Lucemburk 1 %, Belgie 1,6 %, Španělsko 1,6 %, Dánsko 2,4 % a Řecko, představte si, 2,8 %, Kypr 2,8 %, Finsko 4,1 %, Portugalsko 4,7 %, Irsko 4,8 %, Francie, která zastropovala cenu elektřinu u výrobce EDF, ano. Vy stále neděláte nic s tou elektřinou. Je stále nejvyšší, vyvážíme - no, úplně na hlavu. Slovensko má 1500 korun na megawatt. Vážení občané, znovu si to přepočítejte, kolik byste ušetřili, kdyby ve vládě byli lidi, kteří tomu rozumí. Takže to je ta inflace, o tom to je.

A teď samozřejmě velké téma je, a to mě strašně baví, dotace. Ta bývalá novinářka, nechci ji nějak charakterizovat, samozřejmě ta nenávist vůči mně, včera mi jeden významný německý podnikatel řekl, že soucit ti dá každý, ale nenávist si musíš tvrdě odpracovat. Tak to je velká věta, kterou jsem si zapamatoval. (Potlesk z řad ANO.) Budeme tady (?) stále přednášet - Babiš žije z dotací, lžou všichni a tak dále. A já znovu opakuji - zrušte všechny dotace v celé Evropské unii! Zrušte! A znovu vyzývám ministra zemědělství, ukažte všechny zemědělské firmy, jejich procenta z dotací vůči tržbám. Někteří mají až 70 %. Ukažte to! Ukažte všechny! Moje firma odvedla 5 miliard do veřejných rozpočtů a podíl českých dotací je 30 %. A jsou nárokové. Takže dotace je problém jenom Babiš.

A naše vláda teď přišla s těmi dotacemi na ty kotle. To je neuvěřitelné. Zakladatel ODS béčka to také kritizoval. A tato vláda vlastně přichází s plošnými dotacemi. Ano, já jsem se ptal kolegy Brabce, jak to bylo s těmi kotlíkovými dotacemi. A tam ty kotle, ty staré kotle na uhlí měli hlavně lidi, kteří mají nízké příjmy a těm jsme pomohli. Ale tyto dotace jsou údajně pro všechny.

A tady vyšel takový krásný článek, který tady znovu přečtu. V minulosti hýbalo rozhořčení kvůli dotačnímu byznysu Čapího hnízda angažmá Andreje Babiše. Ano, na to si někdo vzpomněl a znovu doporučil, choďte se tam všichni podívat. Tehdejší opozice, nynější vládní koalice v něm našla svatý volební grál, dostala se k moci a dotační byznys bují dál. Nic na tom neměni avizovaný plán ministra Stanjury, osekat dotace za 55 miliard, zhruba desetinu ročního objemu, neřekl zatím, které. No, protože ony neexistují. Ten Stanjura si nové vymýšlí. Ty dotace de facto neexistují.

Takže tajnůstkářství napovídá, že materiály jsou připraveny, podobně jako plány na šetření i na lepší a etičtější správu státu, kterými pětikoalice také voliče lapala. Nezhmotnily se, fakt (?) se vláda pokusí narušit penězovody těm, kteří mají peníze a vliv. Resort financí naopak navrhl zvýšit spoluúčast u sociálních dotací, což uvede do kómatu záslužné neziskovky, starají se o služby, které jsme si předplatili u státu daněmi, ale ten je nezvládá. Ministr Jurečka se radši raduje, že za pět let nároky na potravinové banky stouply pětkrát, a to je dobře, já jsem to také podporoval, potravinovou banku, protože ta situace lidí je stále horší a horší.

Kromě řečí, že dotace jsou zlo a nároková ekonomika špatnost, jsme se dočkali jen inovativního provádění okoukaných postupů. A teď, vážení spoluobčané, vy, kteří mi píšete, že mám koupit nějakého výrobce okurek, já kupovat nemůžu nic, protože jsem stále politik, tak teď poslouchejte. Norští vlastníci dosáhli na 38milionovou dotaci na okurky Znojmia, neboli na podporu vývoje a výroby nových produktů, postupů a technologií při zpracování sterilovaných výrobků ze zeleniny. Českou chloubou však už v Česku vyrábět nechtějí. Dvě fabriky zruší a 250 lidí propustí. Takže dostali dotaci, já vůbec nechápu, jak je to možné, že někdo dostane dotaci a potom vlastně ten krám zavře a propustí lidi. Za ušetřené peníze chtějí investovat do energetické úspornosti v jiných, dalších továrnách. Jasně, takže oni dostali dotaci na nějaké fabriky, tam to zavřou a dají si to do jiných. Okurky se budou dovážet - před časem se vozily ty znojemské z Turecka, abyste věděli! Z Turecka vozíme znojemské okurky, a proto nejsou takové křupavé, jak ty naše. Ale na to už můžeme zapomenout.

Nejvíc teď letí dotace úspor v energetice, obzvláště soláry. Solární tunel, ten se nepovedl, 600 miliard v čudu. Děkujeme ODS a spol. - to byl Topolánkův tunel, a ať si také líznou ti chudší. Lidem nezbývá, než doufat že nedopadnou jako předchůdci nalákáni dotacemi na přímotopy a plynové kotle. Zbyl vysoký účet za plyn či elektřinu a oči pro pláč.

Do módy přicházejí další akce, například marketingově vymazlený program Oprav dům po babičce - to je ten plošný, nový, 40 miliard. Nejlépe sosnou majetní. Nejlépe sosnou majetní. Jo, sosat, od slova sosat. Takže majetní budou sosat. Někteří majetní se přihlásili na Twitteru, že nebudou sosat, ti profesionální politici. Mohou pořídit nemovitost, zapsat trvalé bydliště někoho z rodiny a s přispěním státu zrenovovat či zbourat a zbrusu nový barák postavit, díky lidovcům snažícím se za veřejné peníze očistit svůj štít upatlaný účastí v této vládě. Krásně se vyjímá také rozhodnutí Evropské unie dotovat na kontinentu pěstování muškátů a vánočních hvězd a zaštítit jej mediální kampaní. Proč ne třeba růže nebo tulipány? se ptá tady pan redaktor. Holt snaha napravit aktivismus maltské komisařky pro rovnost Maliové (Helena Dalliová?) toužící nahradit slovo Vánoce korektním slovem svátky něco stojí. Dotační dobrodružství nebují jen v Česku. To je o těch dotacích.

A teď čteme, vláda rozhodla a zase dává pobídky. Tady čteme: Firma Crytur dostala pobídku 240 milionů, firma Rockwool v Bohumíně 220 milionů. Tak asi tam je nějaká návratnost. Já nevím jaká. My jsme si to vymínili kdysi, to rozhodoval ministr, teď to rozhoduje vláda. Jak to je? Mě jen fascinuje to, že když vláda, tak nesnáší ty pobídky a dotace, proč to tedy dělá? A znovu máme samozřejmě gigafactory. To si myslím, že má pachuť supertunelu. A znovu to zopakuju. Ukažte od Volkswagenu závazný příslib, že tady postaví gigafactory. Když jde do Spojených států, kde dostane údajně miliardy dolarů... Žádná gigafactory podle toho, jak to vidím a čtu, nebude. Ne? Takže ukažte ten papír. Nebo jde jenom o to, že někdo tu na to certifikovanou letištní dráhu chce zbourat za 7,5 miliardy, tak jste si to schválili, nějaké kšefty zase. Potom tam vypadly ekologické zátěže, tam se kradlo ještě předtím, než jsem nastoupil na Ministerstvo financí. My jsme to snížili na čtvrtinu. Paní ministryně Černochová tady není, já jsem ji k tomu vyzval, když tedy teď máme smlouvu Spojenými státy, máte tam skvělé letiště. Kolik by stála taková dráha nová? No, balík peněz! Možná 15 miliard. A vy stále tady vykládáte, že chcete nějakou gigafactory v Líních. A kde máte papír od Volkswagenu? Co vám řekl Volkswagen? Volkswagen vám řekl, že elektroauta tady vyrábět nebude, že tady zůstanou jenom motory, spalovací motory. A pokud ti šílenci zelení, pokud tohle vlastně tak zůstane, no, tak samozřejmě, abychom se nedožili toho, že jeden den přijdou vagony, naloží ty roboty ze Škoda Auto Mladá Boleslav a žádná Škoda Auto tu nebude.

Takže znovu opakuji, dopady těch pobídek. Nexen Žatec. Se zeptejte českých podnikatelů, proč nemají lidi? Ano, český podnikatel, živnostník asi není schopen platit všem 50, 60 000. A studenti, kteří absolvují průmyslovky, samozřejmě jdou do toho Nexenu, jsou tam za to mašinou, tam tlačí nějaké ty knoflíky a padá ta pneumatika. Ano, ale to my jsme přece nechtěli. Ne, my chceme naše studenty pro naše firmy hlavně. Takže tady se zase jede gigafactory hlavně v Plzni, kde je stoprocentní... Tam nejsou lidi zkrátka. A jaké problémy to způsobuje... Jsem překvapen, že když pan premiér tak nenávidí dotace, že toto všechno dělá. Tak může šetřit. Může šetřit. To jsou ty dotace, ty pobídky.

Teď se chci věnovat šedé ekonomice. Tak to je úžasné. A všichni dobře víme a jsem rád, že aspoň karlovarský festival teď přispěl k nějaké názorové vlně cash only. Velká debata - platební karty. Povinnost? Ne. Tady nejde o to, nikdo nenutí každého, aby platil platební kartou, to je každého dobrá vůle, že má platební kartu. A jestli platí nějaké poplatky, nebo neplatí, to je jeho problém. Ale zkrátka on by měl mít nárok platit kartou nějaké zboží. ODS, která proslula šedou ekonomikou a vlastně nikdy nerozlišovala černé a normální peníze, nebo jak to tehdy nazvali, tak zrušila EET jako vlajkovou loď. Je úplně směšné, když někdo zpochybňuje, že to přineslo nejdřív 5 miliard, potom 13, 14. Mohlo to přinést 20 miliard ročně. Každý přece ví, když někde něco kupujete anebo nějakou službu, tak pokud nedostanete účtenku, a to ještě za nás bylo, že samozřejmě ono to bylo těžké postihnout všechno, ale přece jenom se nám povedlo snížit šedou ekonomiku z 18 % v roce 2013 na 10 % v roce 2021.

A teď tady byla debata v CNN Prima a tady říká jeden poslanec, že šedou ekonomiku nevyřešíme novým úřadem. No, jasně, s tím souhlasím. Když si lidé nechávají něco udělat bez faktury, okrádají sami sebe, říká poslanec za STAN. To je dobrý. To je super. A teď tady je velká hláška, že EET byla podle nějaké expertky - to je ta paní, která tam údajně kšeftovala s těmi diplomy - poslouchejte dobře: EET byla podle této expertky východní cesta. Tak já jsem si myslel, že my už nejsme východ a západ, že jsme členy Evropské unie. A víte, proč jsem zavedl EET? Protože přišel za mnou pan Honek z Vítkovice Tours a řekl mi, hele, v Chorvatsku mají ráču a tam jdeš na pláž a dostaneš i za zmrzlinu - o zmrzlině dneska nebudu mluvit, ale jsem slyšel, že ženy, které lízají zmrzlinu v Německu, pohoršují ilegální migranty, ale k tomu se ještě dostanu, k těm ilegálním migrantům, ne k té zmrzlině - tak říká, že to je východní cesta a že správná cesta je edukace. Edukace! Takže ano, tak můžeme to zkusit. Můžete edukovat podnikatele, kteří nechtějí vykazovat tržby. Nevím, jak by to dopadlo.

Část míst, kde se platilo kartou, mohlo být způsobeno tím, že obchodníci přišli na nějakou aplikaci. Juchelka říká tady, náš Juchelka, stínový ministr Aleš Juchelka, samozřejmě Aleš: Nebaví mě, když někdo řekne, že ten, kdo platí kartou, patří na východ a ten, kdo hotově, na západ. No, výborně, tak to je jako ano. Tak já si myslím, že je to normální. A není to o té kartě, je to o tom vykazování tržby. (Potlesk z několika lavic ANO.) Ta debata zase minule... ta debata je úplně mimo. Lidi vůbec nechápou, o co jde, vůbec nechápou. Ten, kdo nevykáže tržby, platí lidi v keši na ruku, ti nemají odvody, nemají důchody. A o tom to je. Ale evidentně ministru financí to nevadí. Této vládě to nevadí, že přicházíme o desítky miliard. A to je ta šedá ekonomika. To je o tom, že tady pracuje nelegálně, načerno tisíce lidí, možná statisíce, nevím, strašně moc. A to je taky věc, kde stát přichází o peníze. Takže tahle vláda šedou ekonomiku podporuje. Vlastně vláda říká, tak nemusíte nic vykazovat. Jsem zvědav, z čeho... Aby naši důchodci pochopili, proč nejsou ty peníze. Protože oni nechtějí, aby ty peníze... Ono to tak vypadá. Co tady ještě bylo? Takže to byl šok, že EET podle té expertky je východní cesta. Přitom je úplně normálně, že všude dostanete účtenku. Ne? Všude. Tedy na západě už to měli dřív. Já jsem to zavedl. Teď to zrušili. Přišli jsme o peníze. Ale evidentně této vládě to vůbec nevadí.

Problém této vlády je, že ona neskutečně lže. Oni vždycky mluví stejné věci. Teď přišli na to, že budou říkat, že jsme jim nechali vybrakovaný stát, údajně. To je neuvěřitelné. Jak vůbec může někdo tohle říct. A že jsme za posledních osm, deset let stagnovali na všech úrovních. Předběhli jsme Španělsko a Itálii v životní úrovni, byli jsme šestá nejméně zadlužená země, byli jsme sedmá nejbezpečnější země, dneska jsme dvanáctá, byli jsme jedna z nejvíce prosperujících zemí. Na to jsou papíry. Ale ta poslankyně bude tvrdit, že jsme nechali vybrakovaný stát.

V minulosti si pamatujeme, že Miloš Zeman mluvil vůči ODS o "spálená země", to znamená v ekonomickém smyslu vytunelovaná země, já s tím mohu souhlasit, ale oni byli parťáci, takže mluvit o tom, že my jsme nechali vybrakovaný stát, je skutečně neuvěřitelná drzost.

Zaujalo mne, že pan premiér byl v Polsku. To je dobře, to je jeho oblíbená destinace. Tam jsou určitě rádi, když ho vidí, vzpomenou si na ten Turov, jak nás obelhali. Mne fascinuje to, tam byla další tiskovka, jak pan premiér se vyhýbá tématu ilegální migrace.

Teď ještě odbočím, protože jsem si vzpomněl na tu debatu, která proběhla za přítomnosti komisařky Johansson. Tam ten největší šok, a tam byl náš kolega Vondráček, byl tam pan poslanec Vondra, který má vůči Evropě celkem rozumné názory, tak ta paní Johansson normálně v České televizi řekla, že celou tu migrační zradu, ten podraz, připravovalo české předsednictví. To je neuvěřitelné. Takže naše vláda, pan Rakušan, připravoval tu pozvánku pro ilegální migranty a pašeráky do Evropy. Ano, normálně to řekla ta Johansson. Já jsem z toho byl úplně v šoku. A že údajně budeme mít nějakou výjimku. No, nemáme žádnou, takže tahle vláda normálně zradila V4, zradila to, co my jsme kritizovali, že ilegální migranti..., že se máme o ty lidi postarat v jejich zemích. A to, co se teď děje, že byli na návštěvě v Tunisu a že tam něco podepsali, fajn, i Alžír, i Maroko, Erdogan, kdysi dostal 3 mld. euro, držel tam 3 mil. uprchlíků. Super. Ale pokud chcete pomoci těm lidem, tak těm lidem. Zkrátka těm lidem musíme pomoci tam, kde jsou. Pro ně v Evropě není místo.

A pokud někdo je chce, tak z toho udělejte Elis a Elen (?), jak všichni přistěhovalci šli do Ameriky. Ať přijde někdo, koho si objednali, nějaká firma nebo nějaká instituce dopředu a normálně přiletí jako pracovní síla. Lodě nesmějí vyplout. Vy jste zodpovědní za ty stovky utopených. A tisíce to budou. A můžete kecat dokola. I ta komisařka tam vykládá nesmysly. Oni tam po evropských volbách už nebudou, tak zase budou "mlejt" ty blbosti. A že je to velký problém. To vidíme všude, že je to velký problém. Teď nedávno vidělo, jak ve Španělsku napadli ti migranti jednoho tátu s miminkem. Atd. Všude jsou konflikty. Vidíme co se děje ve Francii, vidíme, co se děje v Německu. Tam se lidi normálně bojí, někteří se stěhují na jih, protože už tam nechtějí být.

Takže se vrátím k té tiskovce, byla zajímavá, protože Morawiecki na rozdíl od našeho premiéra nemluvil o migraci. A pan Morawiecki říká, že trest za nepřijetí ilegálního migranta je dvacet tisíc euro. Za přijetí uprchlíka obdržíme stokrát menší částku. Myslím ukrajinského uprchlíka. Takže oni dostali dvě stě euro, my jsme nedostali vůbec nic, pan premiér to stále slibuje a já myslím, že za chvíli to bude padesát miliard, tak jsem zvědav, kdy nám Evropská unie zaplatí padesát miliard korun, když Řecko a Itálie si vyřídili miliardy euro. Nový řecký premiér bude stavět ten plot. Na tom vyhrál volby. Tak jsem zvědav, kdy dostaneme my ty peníze. A to nebylo nic proti ukrajincům. Jenom konstatuji, my jsme je přijali, solidárně, my jsme je podpořili, stojí nás to čtyřicet pět miliard, ať nám to Evropská unie zaplatí, stejně jak to platí jiným. To, že pan premiér propásl tu šanci předsednictva (předsednictví?) - ano, a je to tvrdý byznys. Proto je skvělá ta blokace rady, když tam sedíte, jako já jsem tam seděl a říkal - Angelo, ještě chci miliardu euro. Čtyři noci, pět dní jsme nespali. Dostal jsem ji. Protože jsem řekl - tak tam budu sedět rok. Pan premiér na to nemá tu odvahu, on to neumí. Takže já jsem na to zvědav, jestli to vyřídí někdo jiný. Ale Morawiecki jednoznačně říká - mluvili jsme o nelegální migraci, nesmí dojít k její legalizaci, lépe musíme chránit vnější hranici. To je stále dokola, o tom jsme mluvili stokrát. Stokrát jsem řekl, že máme chránit Evropu a vnější hranici, ale to je moře, moře je pro mne vnější hranice Evropy. Asterix a Obelix village, ta vesnice. To je naše vesnice Evropa a tam patří západní Balkán i Srbsko. Tam to máme bránit. Protože ti ilegální migranti přicházejí, mají zbraně, jsou nebezpeční, jsou agresivní a k tomu jsou ti pašeráci. To je normální mafie. A pan premiér stále tomu nerozumí.

A mluvili o energetice. Mne strašně baví, jak pan premiér nám stále říkal, jak se odstřihne od té ruské ropy. Tak minulý rok se neodstřihl. A hlavně, on o tom nerozhoduje, vždyť o tom rozhoduje PKN Orlen, majitel Unipetrolu. Já tomu vůbec nerozumím a strašně mě baví, jak to oni prodávají. Je zajímavé, že ta investice do Talu, rozšíření kapacity toho ropovodu, že ti ostatní moc na to nejdou, že to nechtěli. Tak nakonec to zaplatí MERO. MERO je naše firma, 100%. Těch 1,6 mld. to zaplatí, mohlo to jít do rozpočtu, možná pro naše důchodce. A já se ptám, když to takhle je a je to jenom politikum, o tom jsem přesvědčený, že jestli skutečně ten Unipetrol nebude kupovat tu ruskou ropu. Já jsem na to zvědav. Já si myslím, že je to nesmysl, je to jenom politika, která stojí peníze jenom proto, aby pan premiér mohl něco říci.

A pokud to není politika, a teď já v tom vidím smysl, je ten známý plynovod Stork 2. O tom pan premiér mluvil, lživě nás kritizoval, že my jsme to nechtěli. No, my jsme to chtěli, pane premiére, ale naši kámoši to nechtěli. My jsme to chtěli, ale poláci to nechtěli. A tady to dává smysl. Pokud, a já si myslím, že vy nenajdete privátního investora na tento plynovod. Mimochodem poláci ten plynovod postavili, ten plynovod, který vede z Norska až na hranici ukrajinsko-slovenskou, byl nedávno otevřen, a tam se propojuje s plynovodem z Ukrajiny a z Norska, tak je to ideální šance pro ČEZ. ČEZ dnes prodává 20 % plynu v České republice. ČEZ si pronajal terminál na LNG v EMSU, v Nizozemsku, jezdí lodě, funguje to. To bylo dobré rozhodnutí, pouze nás bude zajímat, za kolik si to nakoupili a za kolik si to prodali.

A pokud teda pan premiér znovu opakuje, že se bavili o plynovodu Stork II, tak já bych chtěl vědět, kdo ho postaví. Já vám doporučuju, pane premiére, aby to udělal ČEZ, protože je distributor plynu, Innogy, které patří maďarskému státu, to určitě neudělá, pochybuju. No, a tak to udělejte, když stále o tom mluvíte. Bavili jste se o jaderné energetice, tak doufejme, že už to není dopředu rozhodnuto, kdo dostane ty Dukovany. Mimochodem, kdybychom my nepřipravili Dukovany, tak vůbec není nic, Karel tady není, ale možná by mohl vyprávět o Temelínu a tak dále. Takže ten Stork bychom chtěli vědět, jestli to bude, kdo to postaví, kdo to zaplatí. A myslím si, jak mně nedává smysl, že vy platíte za rozšíření TALu, že to platí MERO, naše firma, vážení spoluobčané, naše firma, když rafinérie rozhoduje polský majitel, tak tady mi to dává smysl, že by to postavil ČEZ, který by ten plyn mohl distribuovat. Takže uvidíme, jestli, protože z členů vlády nikdy nevypadne nic dobrého. Konkrétního. Dobrého taky ne. (S úsměvem.)

Morawiecki tady, ještě jsem zapomněl, děkuji, že se podařilo vyřešit krizi kolem dolu Turów. Tak já myslím, že všichni obyvatelé Liberecka taky děkujou za ten blbej kontrakt, který nás samozřejmě poškozuje. No a tady znovu ta mantra, že vždycky pan premiér říká, oni to opakujou, že my jsme stále něco zanedbali. Já nevím, co my jsme zanedbali, my jsme nic nezanedbali, my jsme skládali účty a my jsme hlavně měli program. Tahle vláda nemá žádný program. Nemá. A nikomu to evidentně nevadí.

Takže je to všechno o tom, že považuji za absolutně nepřijatelné, že vláda se hojí na důchodcích, šetří na nich, nezaslouží si to. A ty tabulky jsou zmanipulované, ano? Jsou zmanipulované, protože to, že jste to museli udělat a navýšit, tak to zásadním způsobem určitě nepřispělo k tomu, aby důchodci byli ve vatě. Určitě nejsou, mají těžký život, je to hlavně o zdravotnictví, které vůbec nefunguje, jsou to léky a další věci. Takže proto my tady vystupujeme a chceme, aby zkrátka vláda ustoupila od toho, že bude nadále okrádat naše důchodce tak, jak to dělá od svého nástupu do úřadu.

Děkuji.

