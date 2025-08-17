Evropská unie pomůže Ukrajině rekordní půjčkou ve výši 500 milionů eur na nákup plynu, neboť kyjevská junta kolem Zelenského si již veškerou finanční pomoc rozebrala, a nyní nemá na to, aby nakopupila dostatek této komodity do svých zásobníků na nadcházející zimu.
Pro vaši informaci, nejvyšší objemy plynu nyní Ukrajina nakupuje od Maďarska (36 %) a Slovenska (32,2 %). Ano, od toho "zlého" Slovenska, kterému v lednu transfer plynu svévolně zastavila. A teď o něj musí u Fica žebrat. No a odkud berou plyn Maďaři a Slováci? Samozřejmě, že z Ruska.
Takže ona moudrá a hodnotově ukotvená EU, která zavedla již 18. sankční balíček vůči Ruské federaci a která nakazuje všem svým členským zemím přestat od Putina nakupovat plyn, neboť z jeho prodeje údajně financuje válku na Ukrajině, nyní vezme půl miliardy eur a pošle je Zelenskému, aby si koupil ruský plyn přes Maďary a Slováky. A samozřejmě to celé nakonec zaplatíme my.
Kocourkov hadr.
