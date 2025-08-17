Mašek (ANO): Platit tu válku už nikdo nechce

Tak jak to vlastně je? Musíme dát na stůl prachy a zbraně, říkal Fiala, ne? A dali jsme je? No, nedali! Evropské zbrojovky jedou jako šílené, rostou třikrát rychleji než v dobách míru. Ale kolik z toho fakticky jde na Ukrajinu? Jen zlomek.
Platit tu válku už nikdo nechce! Fiala si přitom vymýšlí pohádky, že dáme pět procent na zbrojení. Realita? Letos nejsme ani na dvou procentech. Nebo snad ano?
- Za prvé – nikdo pořádně neví, co se tam dojednalo. Jestli vůbec něco.
- Za druhé – realita byla od začátku jasná: Nečekej nic.
Putin drží všechny trumfy. Ten chlap prostě nemá sebemenší důvod zastavit válku, protože je na koni. A Evropa? Evropa na to kašle. Tvrdě a okatě. Všichni se tváří, že se nic neděje, jako by byla válka někde na Marsu.
Ukrajinci takhle dlouho nevydrží. Jenže koho to ještě zajímá? Donalda? Donald je jediný, kdo by mohl Rusa donutit silou. Jenže do toho se mu evidentně nechce. Takže co tu máme? Čekání na zázrak. A jak to psal Michal Půr:
- Evropa: Trump nás prodá. Vymění území. O nás bez nás.
- Trump po jednání s Putinem: Bez Evropy a Ukrajiny není dohoda možná.
- Evropa: Hajzl. Ostuda, nic nedojednal.
Nyní na ČT24: Evropští lídři oceňují pokus Trumpa při jednání na Aljašce.
A teď ta pravda: Půlce Evropy je to úplně jedno. Ti by nejradši hned zase kupovali levný ruský plyn. Neříkejme, že to tak není. A Trump? Ten si nad tím myje ruce jak Pilát. Sankce? Nebudou. Podpora? Zaplaťte si ji! A až se to celé sesype, řekne: „Udělal jsem maximum.“ Přeloženo: „Evropo, starej se sama.“
Jenže ti strejdové v Bruselu se mezitím sejdou, dají si chlebíček, kafe – hotovo, nic. Jasně, že je třeba něco dělat. To ví každý. Jenže co dělají evropští lídři? Sedí na zadku, sledují zprávy a doufají, že se něco stane samo. Že se stane zázrak. Že někdo přijde a zachrání to. Že to za nás zase někdo zařídí.
Ale ne, tentokrát už ne. A pokud budeme jen čekat, jestli se náhodou nerozestoupí nebe a nespadne z něj spasitel… no nevím. Fiala koukáním na konference na dálku fakt nic nezachrání! Jinak vyjádření Rakušana k jednání na Aljašce snad nemá ve světě obdoby – a ministr vnitra, ministr vlády ČR, by měl vážit slova. To i Lipavský pochopil, oč tu běží.
Na Aljašce šlo v každém případě o další krok k mírovému řešení konfliktu na Ukrajině a v Rusku. Evidentně je stále dost lidí, kteří si rychlé mírové řešení nepřejí. Otázkou je, na co chtějí ještě čekat?
