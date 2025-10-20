Babiš (ANO): Politici pětikoalice zase nemluví pravdu

20.10.2025 13:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nezaslání návrhu státního rozpočtu pro rok 2026 do Poslanecké sněmovny

Babiš (ANO): Politici pětikoalice zase nemluví pravdu
Foto: Repro TV Nova
Popisek: Andrej Babiš

Politici pětikoalice, včetně pana Fialy, zase nemluví pravdu. Rozpočet do Sněmovny mohli poslat už 15. října, tedy 11 dnů po volbách, jako to udělala naše vláda. Cokoliv jiného je dětinské a nezodpovědné vůči celé České republice. Pro připomenutí, takto jsme postupovali my v roce 2021:

  • 30. září poslala naše vláda návrh rozpočtu dosSněmovny
  • 8. a 9. října proběhly volby a rozpočet spadl pod stůl
  • 20. října naše vláda na mimořádné schůzi znovu schválila návrh rozpočtu a v souladu se zákony postoupila návrh rozpočtu do sněmovny
  • 8. listopadu proběhla ustavující schůze sněmovny
  • 9. listopadu pověřil prezident Zeman Petra Fialu sestavením vlády
  • 11. listopadu si naše vláda odhlasovala demisi
  • 12. listopadu Zákon o státním rozpočtu dostal rozpočtový výbor
  • 28. listopadu prezident Zeman jmenoval Petra Fialu premiérem
  • 17. prosince prezident Zeman jmenoval vládu Petra Fialy

Není třeba čekat na novou sněmovnu, to je lež. Znovu vyzývám Petra Fialu, aby se nechoval jako malé, ublížené dítě, postupoval v zájmu občanů České republiky, neporušoval zákony a rozpočet do sněmovny neprodleně poslal.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Psali jsme:

Premiér Fiala: Výzvy Andreje Babiše jsou směšné
Fiala nastražil na Babiše past, je si jistý expert
Babiš vyzval prezidenta, aby zatlačil na Fialu. Vypadá to, že se tak stane
Ivan Hoffman: Mafie a její média. A rada Babišovi

