Babiš (ANO): Politici pětikoalice zase nemluví pravdu

Politici pětikoalice, včetně pana Fialy, zase nemluví pravdu. Rozpočet do Sněmovny mohli poslat už 15. října, tedy 11 dnů po volbách, jako to udělala naše vláda. Cokoliv jiného je dětinské a nezodpovědné vůči celé České republice. Pro připomenutí, takto jsme postupovali my v roce 2021:
- 30. září poslala naše vláda návrh rozpočtu dosSněmovny
- 8. a 9. října proběhly volby a rozpočet spadl pod stůl
- 20. října naše vláda na mimořádné schůzi znovu schválila návrh rozpočtu a v souladu se zákony postoupila návrh rozpočtu do sněmovny
- 8. listopadu proběhla ustavující schůze sněmovny
- 9. listopadu pověřil prezident Zeman Petra Fialu sestavením vlády
- 11. listopadu si naše vláda odhlasovala demisi
- 12. listopadu Zákon o státním rozpočtu dostal rozpočtový výbor
- 28. listopadu prezident Zeman jmenoval Petra Fialu premiérem
- 17. prosince prezident Zeman jmenoval vládu Petra Fialy
Není třeba čekat na novou sněmovnu, to je lež. Znovu vyzývám Petra Fialu, aby se nechoval jako malé, ublížené dítě, postupoval v zájmu občanů České republiky, neporušoval zákony a rozpočet do sněmovny neprodleně poslal.
