04.12.2025 23:08 | Monitoring

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k rozhodnutí nekandidovat do vedení strany

Decroix (ODS): Rozhodla jsem se nekandidovat do vedení ODS
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Kdo mě zná, ví, že věci dělám naplno – nikdy jen pro funkci, nikdy napůl. V politice jsem několikrát ukázala, že umím dotahovat věci do konce. Díky tomu jsem získala podporu voličů, nové přátele, ohromnou zkušenost a také řadu protivníků.

Právě proto jsem si v posledních týdnech kladla otázku, jestli můžu dát kandidatuře všechno, co vyžaduje. Odpověď je: teď ne. Chci věnovat víc času dětem a sobě - profesně i osobně.

Potřebuji, aby některé věci dozrály, abych se některé věci doučila, posílila. Vím, že mám v části ODS velkou podporu a za to děkuji. Současně vím, že letošní volba bude náročná a vyhraje ten, kdo tomu dá všechno.

Moje priority jsou teď jinde. ODS má skvělé lidi, kteří si zaslouží prostor. Já plně stojím a budu stát za nimi, za současným i příštím vedením, pevně je podporovat a pracovat na tom, aby byla ODS aktivní a otevřená. Funkci ve vedení k tomu teď nepotřebuji.

Děkuji všem, s nimiž jsem o kandidatuře mluvila. Rozhodnutí zrálo dlouho a dnes vím, že je správné. Chci být hrdou poslankyní, která jde bez nejmenšího zaváhání v barvách ODS za správnou věc. A zároveň ženou, která respektuje sebe a svou rodinu.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • ministryně spravedlnosti v demisi
