Babiš (ANO): Premiér Fiala se chová jako zbabělec

Je hrozné, když premiér neřídí svoje ministry, každý týden říká něco jiného, a neštítí se lidem lhát. Ale horší je, že se chová jak zbabělec. A toho pocitu se po událostech posledních dní bohužel nemůžu zbavit.

Vraťme se nejdřív o pár měsíců zpět. Na Primě jsem musel zrušit v březnu jeden náš televizní duel kvůli své nečekané hospitalizaci. A od té chvíle se mi pan premiér Fiala vyhýbá jako čert kříži. Odmítl další pozvání Primy na naše setkání před kamerami a radši si s televizí od září domluvil pravidelný pořad, kde bude sám, s moderátorem, bez oponenta. Teď měl jít do předvolební debaty. Prima se na to chystala, tuto neděli to měla být velká show v hlavním vysílacím čase. Původní obsazení – premiér, pánové Okamura, Bartoš a já. Jak to dopadlo?

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 17584 lidí

Premiér se vymluvil, že nemůže přijít kvůli pohřbu královny Alžběty II., který je v pondělí ráno. Prý by to nestihl. Zvláštní. Mohl letět hned po skončení debaty ještě v neděli v noci, nebo brzy ráno. Já bych to tak udělal. On ne. No, a tak nejdu ani já, ani pan Okamura a celé se to Primě sesypalo.

Škoda, chtěl jsem se pana premiéra zeptat na tu jeho radikální změnu názoru v zastropování cen energií. Na to, že ještě na konci srpna ho v exkluzivním rozhovoru v provládním Blesku odmítal s tím, že to prý nejde. Na tiskové konferenci koalice SPOLU 29.8. dokonce šermoval rukama a vykřikoval, že strop pro ceny energií na národní úrovni chtějí jen populisté. A dva týdny poté ho bez mrknutí oka zavedl a teď se s tím na sociálních sítích beze studu chlubí. Jasně, nebyla jiná možnost, před volbami by si to před lidmi neobhájil, opozice ho k tomu donutila.

Nebo se mýlím? Bylo to jinak? Proč pan profesor Fiala nejde do politické diskuze se zástupci opozice, aby to nám a lidem vysvětlil? Řeknu vám, proč. Bojí se. A vymyslel si jiný, pro sebe lepší formát, kde si řekne, co chce, svou verzi příběhu, ty svoje obvyklé lži a nikdo mu to nebude kazit. Představte si to, že týden před volbami bude mít mimořádný projev. Co v něm řekne? No pochlubí se přeci tím, že zastropoval ceny. Co na tom, že to půl roku odmítal a vysmíval se tomu.

Ano, je to absurdní, Česká televize všechno natočí a zřejmě spolu s ostatními mu to pak v hlavním vysílacím čase pár dní před volbami odvysílají. Já už se v téhle zemi nedivím ničemu, ale říct vám, že náš premiér je pro mě zbabělec, jsem prostě musel. Neděje se přece vůbec nic mimořádného, aby musel mít mimořádný projev. Jediné, co je mimořádné, je to, že to vláda MIMOŘÁDNĚ nezvládá.

