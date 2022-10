Babka (ANO): Místo aby spotřebitel dosáhl nápravy, bude muset čekat na výsledek sporu

reklama

Paní předsedkyně, děkuju za slovo.

Já bych asi začal své vystoupení reakcí na pana ministra. Vy jste tady vystoupil s tím, že ten autorský zákon byl připravován velmi opatrně, že byl připraven dobře. A pak druhým dechem dodáte, že tenhleten pracně domluvený kompromis podkopete tím, že podporujete různé pozměňovací návrhy, které do autorského zákona, tak jak sem přišel, zavádějí například nové pojmy a jaksi ti aktéři, kteří jsou v tom zainteresovaní, tak s těmi některými pozměňovacími návrhy výrazně nesouhlasí.

Ještě než se dostanu k tomu, co chci zde zdůraznit, tak se možná vyjádřím k tomu pozměňovacímu návrhu pana kolegy Michálka. A teď tady asi musím říct to, že s principem toho naprosto souhlasím a že si myslím, že ten cíl, kterého ten pozměňovací návrh chce dosáhnout, je správný. Nicméně bohužel tak, jak je napsaný, tak je podle mého názoru napsaný špatně a ty pojmy, které obsahuje, jako například úzký okruh osob, nahodilé zpřístupnění či nevýdělečná povaha, jsou značně neurčité a jsou to pojmy, které ten autorský zákon nezná. A jenom tady vyjadřuju obavu z toho, že bude v budoucnu vedena řada soudních sporů, které toto budou muset vyřešit.

Cílem mého vystoupení zde - a prosím tedy pana zpravodaje, aby mě v tuto chvíli poslouchal - je pozměňovací návrh kolegyně Kocmanové, který, jak už tady bylo řečeno, se týká toho overblockingu. A já tam vidím problematické zavádění nového § 51a. A proto potom buď v reakci na pana zpravodaje, až navrhne proceduru, anebo bych ho chtěl poprosit, jestli by to bylo možné, tak toto vyčlenit a nechat o tom § 51a hlasovat zvlášť.

A teď se dostávám k tomu, jaké důvody mě vedou k tomu, abych v hlasování nepodpořil ten pozměňovací návrh kolegyně Kocmanové A2 a speciálně tedy ten § 51a. Pozměňovací návrh paní poslankyně Kocmanové považuju za dobrý příklad pro použití přísloví, že cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. Problém České republiky není v overblockingu, jak by mohlo vyplývat z toho pozměňovacího návrhu paní kolegyně pod bodem A2, ale v porušování autorských práv. Ty důvody, proč ten pozměňovací návrh nepodpořit, čerpám hlavně ze stanoviska JUDr. Tomáše Dobřichovského, který je uznávanou kapacitou v oboru autorského práva a je spoluautorem velkého akademického komentáře k autorskému zákonu a lektorem Ústavu autorského práva - tato stanoviska jste všichni obdrželi, speciálně tedy členové školského výboru - a taky stanoviska Sekce kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory.

Ten dobrý úmysl paní poslankyně spočívá v tom, že chce zabránit tomu, aby provozovatel služby sdíleného obsahu on-line - a tady můžeme říct, třeba to Ulož.to nebo Rajče - neblokoval třeba nahrávání fotek z dovolené, které obsahují nějaké autorské dílo nebo se třeba jmenují stejně jako nějaké autorské dílo. V takovém případě totiž ten automatický filtr zasáhne a tu fotku vám z důvodu ochrany autorských práv nenahraje. Přestože existuje řešení takovéhoto dílčího problému například v tom, že by filtr tu fotku nahrál, ale do odstranění problému v podobě porušování autorských práv třeba omezil jeho sdílení jen na malý počet uživatelů, dejme tomu na sto, tak aby ji omezil na těch sto, abyste tu fotku mohli sdílet se svým přáteli, se svojí rodinou a podobně, tak ten pozměňovací návrh paní poslankyně bude v důsledku mít velmi negativní dopad na fungování těchto služeb sdíleného obsahu jako takových, a to z těch důvodů, že budou porušena ústavní práva na spravedlivý proces na straně klienta služby, bude porušení ústavních práv na podnikání na straně provozovatele služby, dojde k porušení autorských práv na straně autorů, a to jsou ti tři hlavní aktéři, u kterých dojde k porušení jejich práv. A teď se dostanu k tomu jak.

K porušování práv toho spotřebitele dojde jednoduše tak, že spotřebitel, který povede ten soudní spor s provozovatelem, nebude moci hájit sám sebe, protože se na scéně objeví žaloba ze strany právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků, tedy prakticky jakékoli právnické osoby, třeba záměrně nastrčené, tak aby žalobu s platformou prohrála. Na scéně se tedy objeví žaloba této pochybné právnické osoby, která bude mít přednost před soudním sporem spotřebitele a tento spor přeruší. Takže místo toho, aby spotřebitel dosáhl nápravy protiprávního jednání provozovatele třeba tím, že mu fotku nahraje, tak bude muset čekat na výsledek tohoto sporu, který vede s provozovatelem právnická osoba, který buď ta právnická osoba prohraje a spotřebitel tak tu fotku nenahraje, anebo ta právnická osoba spor vyhraje a spotřebitel si tu fotku ale zase nenahraje, protože vítězství právnické osoby ve sporu znamená, že provozovatel nesmí službu sdílení tedy nahrávání fotek nadále provozovat. V obou případech spotřebitel nedosáhne toho, o co usiluje, tedy o nahrání fotky. Jsou tak porušena jeho spotřebitelská práva a i ústavní práva na spravedlivý proces.

Teď k tomu, jak bude docházet k porušování ústavních práv na podnikání. K tomu bude docházet jednoduše tak, že právnická osoba, která vyhraje spor s provozovatelem služby, nemůže usilovat o nahrání fotky, ale jen o zákaz provozování služby, protože tak je ten pozměňovák podle mě nepromyšleně napsán. Takže opakuju, nemůže usilovat o nahrání fotky, ale jen o zákaz provozování celé té služby. Provozovatel služby je tedy v případě soudní prohry naprosto nepřiměřeně potrestán zákazem služby, a to nijak časově a místně omezeně, v rozporu se zásadou proporcionality. Místo toho, aby provozovatel služby musel fotku nahrát - tu, která byla předmětem toho sporu - a uhradil škodu, která tím spotřebiteli vznikla, a hlavně aby ostatní spotřebitelé nebyli tímto sporem negativně dotčeni, a mohl službu nahrávání a sdílení fotek i nadále využívat a své fotky sdílet. Tedy ještě jednou to zopakuju - ten, kdo vyhraje ten spor, tak se nedočká zpětného nahrání, ale zrušení celé té služby, tedy to dopadne na všechny ostatní uživatele té služby. K porušování autorských práv bude docházet tak, že ten nekorektní provozovatel služby sdíleného obsahu on-line, protože samozřejmě ne všichni podnikatelé jsou korektní, tak třeba pirátský web, který slouží ke sdílení nelegálního obsahu, bude mít výmluvu, proč nenastavit právě účinný filtr, který má bránit ukládání tohoto nelegálního obsahu.

Pokusil jsem se velmi zjednodušeně vysvětlit, proč ten dobrý úmysl v podobě bránění svobody slova a práva na soukromý život povede k přesnému opaku, tedy k porušení práv spotřebitelů, podnikatelů a i autorů. Doufám, že jsem to vysvětlil tak nějak pochopitelně a že i uznáte, že celý ten pozměňovací návrh je podle mého špatný, ale ten § 51a který tam zavádí tu hromadnou žalobu, do autorského zákona prostě nepatří.

Proto mi tedy dovolte ještě jednou zopakovat, že já zřejmě nepodpořím nebo zcela určitě nepodpořím pozměňovací návrh kolegyně Kocmanové. Poprosím pana zpravodaje, pokud bude možné vyčlenit hlasování, aspoň ten § 51a. A tímto vám děkuji.

