Jurečka (KDU-ČSL): Tak světová ekonomika opravdu nefunguje

03.12.2025 16:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na změny, plánované vítěznou koalicí v důchodovém systému

Foto: ČT24
Popisek: Marian Jurečka

ANO se chystá hodit budoucnost střední a mladší generace do koše! Důchodová reforma zajistila přebytky do dalších několika let. Poté by měl být systém stále udržitelný se zvládnutelnými deficity. Stačilo by to jen nechat být a nepokazit. ANO ale místo toho přišlo s tím, že přebytky projí a k tomu přidalo sliby, které jen v rámci důchodů budou stát až 240 miliard korun každý rok!

Kde na to vezmou? Vykládat nám pohádku o tom, jak bude každý rok obří a nekonečný ekonomický růst nestačí. Sice od nás zdědí rozjetou ekonomiku, kdy je Česká republika 6. nejrychleji rostoucí ekonomika z vyspělých zemí, ale ani to do budoucna na jejich sliby nestačí a růst tu nebude každý rok už na vždy. Tak světová ekonomika opravdu nefunguje.

A to už vůbec nemluvím o tom, že naslibovali ještě další věci za několik set miliard! Zbývá jim tak pouze rozjet astronomické zadlužování, které už se pro jistotu teď při debatách o rozpočtu snaží hodit na nás.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • místopředseda vlády v demisi
Napadlo vás, že lidí koukají víc do budoucnosti než minulosti? A divíte se? Kdybyste si vedli líp a vedlo se i líp většině lidí, což za vaší vlády nenastalo, nemyslíte, že byste byli u vlády zas?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

