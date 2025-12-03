Jurečka (KDU-ČSL): Tak světová ekonomika opravdu nefunguje

ANO se chystá hodit budoucnost střední a mladší generace do koše! Důchodová reforma zajistila přebytky do dalších několika let. Poté by měl být systém stále udržitelný se zvládnutelnými deficity. Stačilo by to jen nechat být a nepokazit. ANO ale místo toho přišlo s tím, že přebytky projí a k tomu přidalo sliby, které jen v rámci důchodů budou stát až 240 miliard korun každý rok!
Kde na to vezmou? Vykládat nám pohádku o tom, jak bude každý rok obří a nekonečný ekonomický růst nestačí. Sice od nás zdědí rozjetou ekonomiku, kdy je Česká republika 6. nejrychleji rostoucí ekonomika z vyspělých zemí, ale ani to do budoucna na jejich sliby nestačí a růst tu nebude každý rok už na vždy. Tak světová ekonomika opravdu nefunguje.
A to už vůbec nemluvím o tom, že naslibovali ještě další věci za několik set miliard! Zbývá jim tak pouze rozjet astronomické zadlužování, které už se pro jistotu teď při debatách o rozpočtu snaží hodit na nás.
Ing. Marian Jurečka
autor: PV