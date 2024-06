Sklář (Soukromníci): A zase ten Green Deal

reklama

Jedním z hlavních témat před volbami do Evropského parlamentu zůstává bezesporu Green Deal, tedy Zelená dohoda pro Evropu. Je to soubor politických iniciativ, který má EU nasměrovat na cestu k ekologické transformaci s konečným cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Green Deal, který podporuje přeměnu EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou, bude podle všeho jen nepatrně upravený pouze pro následujících šest let, tedy do roku 2030.

Řada průmyslových podniků vzala Zelenou dohodu za svou a přizpůsobila svou výrobu tak, aby do ovzduší vypouštěla co nejméně škodlivin a emisí. Na udržitelný rozvoj čistého životního prostředí přistoupili i mnozí developeři a investoři včetně státu, obcí a měst, kteří investují nemalé prostředky včetně dotací z národních a evropských fondů do ekologicky přívětivých technologií, například fotovoltaiky na střechách, tepelných čerpadel, zelených střech či nádrží na dešťovou vodu.

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 5929 lidí

Mnoho podniků včetně velkých zaměstnavatelů však vyžaduje, aby měl Green Deal nastavené jasné mantinely a limity. V této souvislosti je třeba připomenout například velké automobilky, které se snaží dostát daným limitům na výrobu elektromobilů. Řada z nich, například Volkswagen, už teď ví, že těmto limitům nedostojí a prodá méně aut na elektrický pohon, než plánovaly, což je bude stát pokuty.

Zároveň je manažerům automobilek i motoristům jasné, že EU nedokáže splnit cíl zakázat od roku 2035 auta se spalovacími motory. Průmyslová politika na úrovni EU proto musí nejen výrobcům automobilů pomoci například formou dotací, nebo třeba odpuštěním různých poplatků. Evropský parlament a Evropská komise by jim měly nastavit takové podmínky, aby potřebnou transformaci na ekologickou výrobu zvládly a zároveň byly do budoucna konkurenceschopné.

Tuto transformaci je nyní třeba podpořit právě nějakým druhem průmyslových parametrů, aby to tyto podniky zvládly a po začlenění a využití nastaveného ekosystému začaly po roce 2030 díky vlastní schopnosti naplňovat cíle, stanovené Evropskou unií.

Martin Sklář

kandidát Strany soukromníků České republiky do EP na kandidátce Svobodných

Psali jsme: Baránek (Soukromníci): Někteří evropští potentáti se zbláznili Dvouletý (Soukromníci): To není o ochraně životního prostředí, ale zneužívání špatně napsaných zákonů Bajer (Soukromníci): Nabízíme velmi zajímavé osobnosti, hájící program soukromníků Jde mi o zadržování vody v krajině a udržitelný rybolov, říká Martin Sklář

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE