Piráti: Končící vláda projedná naše protikorupční a prorodinné návrhy

03.12.2025 14:07 | Monitoring

Vláda dnes projedná novelu zákona o daních z příjmů, novelu o ochraně hospodářské soutěže a návrh zákona o Úřadu pro prevenci korupce a střetu zájmů.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Jde o zásadní opatření z pirátského prorodinného balíčku, který by zlevnil život až 90 procentům rodin, a z protikorupčních návrhů, díky kterým by bylo možné předcházet korupčním kauzám a nekalým praktikám. V rozpočtu by tak zůstávalo mnohem víc peněz na to, co je skutečně potřeba, bydlení, vzdělávání, podporu rodin nebo třeba na zdravotnictví. Piráti budou usilovat o projednání těchto návrhů na nejbližší řádné schůzi nové Sněmovny.

„Rodiny potřebují úlevu a stát musí fungovat bez kauz a střetů zájmů. Naše návrhy předložíme i Sněmovně a budeme o jejich podpoře jednat i s ostatními stranami,” řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Pirátská novela zákona o daních z příjmů, o které vláda dnes jednala, je páteří Rodinného balíčku, který má reálně snížit výdaje 90 % českých domácností. Obsahuje zvýšení slevy na poplatníka, vyšší bonus na první dítě, snížení DPH na základní potraviny o 6 %, energetický kupon, úspory na poplatcích penzijních fondů nebo zlevnění potravin díky férovější konkurenci. Rodiny by tak díky pirátským návrhům ušetřily desetitisíce korun ročně.

Česká pirátská strana

  • Piráti
  • Internet je naše moře!
„Nová vláda ve svém programovém prohlášení mluví o posílení podpory rodin a růstu rodičovského příspěvku. To vítáme. A doplňujeme, že růst musí být pravidelný, přinejmenším dle inflace. Jenže řada dalších bodů prospěje mnohem víc Agrofertu a Andreji Babišovi než lidem. Navíc v něm nikde není napsáno, z čeho by se měly dárečky hnutí ANO financovat. Náš prorodinný návrh přinese lidem každý měsíc víc peněz do peněženek a navíc je rozpočtově neutrální,” doplnila předsedkyně poslaneckého klubu Olga Richterová.

Potřebné finance by Piráti chtěli mimo jiné získat do rozpočtu i díky efektivnějšímu boji s korupcí. Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže a návrh na vznik Úřadu pro prevenci korupce a střetu zájmů, které dnes končící vláda také projednala, jsou ostatně jedny ze základních pilířů pirátského protikorupčního balíčku. Díky tomu by bylo možné do budoucna zamezit kauzám typu Dozimetr, Motol či nezákonné dotace pro Agrofert. Balíček zahrnuje také přísnější majetková přiznání politiků a vedení veřejných firem, zřízení nezávislé instituce vyšetřující střety zájmů, zastropování zemědělských dotací velkým holdingům nebo posílení pravomocí ÚOHS.

„Každá miliarda, která zmizí kvůli korupci, chybí rodinám, na výstavbu dostupného bydlení nebo třeba ve vzdělávání a zdravotnictví. Je v zájmu všech občanů a celé země, aby měla peníze na svůj rozvoj. Naše návrhy obsahují důležité pojistky, díky kterým peníze půjdou na to, co lidi skutečně potřebují. A přestanou končit v kapsách oligarchů. Ostatně na tento český ‘crony capitalism’ upozornil i britský týdeník The Economist,“ doplnila Richterová.

Piráti upozorňují, že řada opatření z jejich balíčků je v domnělé shodě s tím, co nově vznikající vláda sama slibuje ve svém programovém prohlášení, například podporu rodin, bydlení jako priorita nebo boj s korupcí. V praxi ale musí následovat skutečné funkční kroky, ne jen líbivé politické proklamace.

„Jsme připraveni jednat s každým, kdo to myslí vážně. Ať už z vládního nebo opozičního tábora. Naše návrhy jsou na stole. Jsou připravené a na program Sněmovny je navrhnem při první příležitosti,“ uzavřel Hřib.

autor: PV

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Co přesně tedy navrhujete?

Napsal jste: ,,Andrej Babiš se staví nad zákon v případě svého trestního stíhání a nechce se nechat zbavit poslanecké imunity. Teď hrozí, že to udělá podruhé. Podpořme pana prezidenta ve snaze zabránit mu v tom.“ Jak a v čem máme prezidenta podpořit? Jste pro, aby Babiš nebyl premiér, i když vyhrál ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

