Bartoš (Piráti): Korupce nespočívá jen v nošení krabic s penězi nebo vínem

Všeobecný a málo konkrétní materiál se podle Pirátů nevyjadřuje k řadě velmi důležitých skutečností v oblasti zadávání veřejných zakázek jako je snížení byrokracie či k neblahému dopadu zpoplatnění podnětů občanů na ÚOHS.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poukázal na to, že toto klíčové téma vláda neřeší dostatečně: „Korupce nespočívá jen v nošení krabic s penězi nebo vínem, zvaní na dovolené do Toskánska či na latifundie do Francie. Systémová korupce je skryta převážně v přerozdělování financí z rozpočtu, v soutěžení a finální realizaci vysoutěžených zakázek a kontroly jejich realizace. To se týká jak největších IT zakázek pro stát či agendu obcí, tak případů budování dálnic nebo objednávek služeb. Velmi s tím souvisí i obsazování funkcí ve státních podnicích či správě, neboť jednotlivé resorty zakázky soutěží a ne vždy existují garance nestrannosti a kompetence. Realizace zakázek by měla být vždy transparentní, efektivní, úsporná a odpovědná vůči potřebám nás občanů. Bohužel, řada kauz ukazuje, že vyvádění peněz spřáteleným firmám a korporacím za nevýhodných podmínek stále probíhá, o čemž svědčí i řada zrušených tendrů a vysoká míra zjištěných porušení zákona.“

Hlavním problémem výroční zprávy je podle Pirátů její stručnost. Chybí údaje o dokládání vlastníků v rámci soutěží a zpráva neobsahuje ani výsledky kontrol veřejných soutěží uskutečněných na základě podnětů občanů.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Stejně tak chybí popis činnosti státního zastupitelství a policie při prokazování kartelových dohod. Paradoxní skutečností je, že Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, který měl zavést jednotný informační systém k zadávání zakázek, se sám stal předmětem policejního vyšetřování. Ani k tomuto zásadnímu problému se výroční zpráva nevyjadřuje. Stručné poznámky k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017 naleznete v přiloženém dokumentu:

Chybějící informace o nefunkčním dokládání skutečných vlastníků Neblahý dopad zpoplatnění podnětů na ÚOHS částkou 10 tisíc Kč Chybějící popis řešení odkládání trestních oznámení NKÚ Nezveřejnění zkušenosti policie a státního zastupitelství s kartelovými dohodami a dalšími trestnými činy přehled o zavádění Národního elektronického nástroje včetně rozptýlení závažných informací v souvislosti s policejním vyšetřováním

