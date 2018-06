Bartoš (Piráti): Rozhodně jsme tady nehovořili o panu Leo Luzarovi jako o nějakém Luzrovi

Dobré ráno, kolegyně a kolegové, pane předsedající. Já než se vyjádřím k programu této mimořádné schůze, a já věřím, že program této schůze bude schválen, ale co kdyby se tak nestalo.

Já bych chtěl jenom reagovat na jednu věc, se kterou jsme se včera rozešli, a to jenom velmi rychle. Pan předseda Kováčik včera obvinil našeho předsedajícího, místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtu Pikala, že komolí jména kolegů. Vojta Pikal se paní poslankyni Květě Matušovské, roz. Končické, kdyby někdo v tom měl ještě třeba trochu nějakou popletenou rovinu, omluvil za to, že jí přejmenoval.

My jsme se podívali do toho záznamu, protože pan předseda Kováčik tady vlastně i říkal, a jestli to budete dělat dál, pane Pikale, tak... mluvil prostřednictvím tedy předsedajícího. Nemluvil pan Vojta Pikal, ale předsedající, takže navrhne jeho odvolání. My jsme si samozřejmě tuhle věc našli... a mně se vypnul počítač. (Přes svůj notebook pouští část včerejšího vystoupení.)

Jasně tam zcela zaznělo Leo Luzar. Já jsem to chtěl nahrát zpomaleně, ale nebudu plýtvat vaším časem. Já bych chtěl jenom poprosit, prostřednictvím pana předsedajícího, pana předsedu Kováčika, jestli by tady na to mohl reagovat, protože ta sebereflexe u nás je přirozená. A skutečně, to že byl prostě v danou chvíli hluk v sále nebo to nebylo slyšet, tak rozhodně jsme tady nehovořili o panu Leo Luzarovi jako o nějakém Luzrovi.

A teď jenom k programu schůze, jestli mohu. Využiji i toto slovo. Doufám, že bude tento program schválen. My v poslední době sledujeme poměrně smršť překotných návrhů, nějakých novel zákonů, které se dotýkají velmi důležité problematiky dostupného a sociálního bydlení. My jsme se účastnili řadou grémií, které pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Jsou tam přítomni i zástupci MPSV, někdy Ministerstva financí. Naše poslankyně Olga Richterová dokonce interpelovala 31. 5. pana premiéra, jakým způsobem se koordinuje ten postup mezi jednotlivými ministerstvy. Tu odpověď zatím jako nemáme.

Tady vláda připravuje zákon o sociálním bydlení. Je to v podstatě investiční zákon, který řeší skutečně problém lidí, kteří mají aktuálně nějaký bytový problém, ale my stále nemáme odpověď na otázku, jakým způsobem bude tento návrh synchronizovaný se sociální prací v daném regionu, kde se toto řeší, jak toto bude fungovat. My jsme zaznamenali debaty ohledně stavebního zákona. Tady vstoupila v platnost novela od začátku roku, která má usnadnit územní řízení, umožnila přesun kompetencí na obce s rozšířenou působností, aniž by jim k tomu poskytla příslušný personální aparát. A takovéto změny se dějí.

My teď přes sebou máme - a kvůli tomu je svolaná dnešní schůze - návrh, že stát nějakým způsobem bude zasahovat do příspěvku a doplatku na bydlení. Já jsem chtěl říci, že to je velmi citlivá věc. V podstatě v tuto chvíli je to jediný způsob, jakým stát může intervenovat nějakým způsobem do složité bytové situace. Tady zaznívají různá čísla. Tento nástroj skutečně není věc, jakou můžeme řešit obchod s chudobou, řešit to, že někdo parazituje na těchto dvou dávkách ve smyslu, že poskytuje předražené ubytování lidem, kteří jsou v nouzi, a stát to vlastně platí.

Příspěvek na bydlení má sloužit jako prevence pádu do chudoby a pobírá jej v tuto chvíli 279 tisíc domácností. Ta druhá dávka, doplatek na bydlení, pobírá 52 tisíc těch nejchudších domácností. To je důležitá věc, kterou stát může pomoci normálně dvoučlenným pracujícím rodinám k tomu, aby mohly důstojně bydlet, protože ceny komerčního trhu stát ovlivňovat nemůže.

My bychom prosili, když se tady připravuje návrh sociálního bydlení, aby toto byla ta platforma, na které se ponesou další návrhy, jakým způsobem ovlivnit tyto dvě dávky, aby nevznikaly nějaké ad hoc reakce na základě toho, že vláda vyrazí do regionů a vidí, jaké jsou problémy v sociálně vyloučených oblastech.

Pro mě je samozřejmě super, když slyším, že vláda maká do roztrhání těla, ale už naše babičky věděly, že práce kvapná je málo platná. Ty novely novel a navazující zákony, ty agendy, jsou nepropojené. Jsou tady nějaké dočasné změny, jsou tady nějaké rychlé záplaty na tu situaci.

My bychom skutečně chtěli poprosit vládu a dotčená ministerstva, aby k tomuto problému přistupovaly komplexně, aby ten nový zákon od paní ministryně Dostálové z jejího ministerstva byl připraven v souladu s MPSV a s Ministerstvem financí a v rámci této schůze bychom chtěli vyzdvihnout následující témata a požádat vládu, aby předložila ucelený návrh opatření, a to v jednom balíčku, pro oblast dostupného bydlení, nikoliv pouze sociálního, který bude zahrnovat kromě toho nového zákona o sociálním bydlení i návrh změn zákona o sociálních službách a změn stavebního zákona. Předložení návrhu financování výstavby sociálního bydlení, poskytnutí informací o řešení problémů v oblasti IT a jejich připravenost na chystané změny, protože i my jsme v tomto roce byli zahlceni úřady práce. Prostě pokud se mění agenda, tak samozřejmě práce narůstá a ty úřady to nezvládají.

Pro nás je velmi důležitá věc a my jsme na grémiu viděli zástupce dalších ministerstev, abychom byli ujištěni, že zde probíhá koordinace, protože ministerstva mají své rozpočty a pokud Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní peníze a nebude k tomu zároveň zajištěno financování sociálních služeb, budeme pokračovat v trendu, kdy se buduje nějaké bydlení pro sociálně slabší občany, tito se tam odsouvají, ale jakýkoliv program na to, aby oni se z té situace dostali, nebude fungovat, protože to je holt jiný zákon, to je holt jiný balíček peněz a musí také projít Sněmovnou.

Prosíme nejvíce - a já doufám, že se k tomu dobereme - o zastavení nesmyslných překotných a z kontextu vytržených novelizací zákonů. To my považujeme, že se momentálně děje ve věci dávek, které stát vyplácí na dostupné bydlení normálním rodinám v České republice. Týká se to zhruba 300 tisíc domácností.

Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

