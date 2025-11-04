Hospodářská komora: Zástupci byznysu včetně 21 českých podnikatelů vyšlou jasný vzkaz Bruselu

Svým hlasováním zde čeští podnikatelé spolu s dalšími zástupci evropského byznysu sdělí evropským institucím svůj postoj k hlavním tématům ovlivňujícím podnikání v „Sedmadvacítce.“
Akce v režii asociace národních hospodářských komor Eurochambres, která zastřešuje více než 20 milionů evropských podniků, přivádí každé dva roky do Bruselu podnikatele z celé Evropy. Letos do lavic v jednacím sále Evropského parlamentu usedne přibližně 720 podnikatelů, tedy stejně jako počet europoslanců, aby se symbolickým hlasováním vyjádřili k nejdůležitějším evropským tématům. Diskuse a hlasování se zaměří na fungování jednotného trhu, energetickou transformaci a dekarbonizaci, digitální ekonomiku, zahraniční obchod a konkurenceschopnost evropských firem.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
„Evropský parlament podniků dává podnikatelům možnost vyjádřit svůj názor na evropskou politiku přímo tam, kde vzniká. Jde sice o symbolické hlasování, ale právě díky němu mohou firmy z celé Evropy vyslat jasný signál, jak vnímají kroky evropských institucí. I hlas českých podnikatelů tak může nastavit zpětnou vazbu evropským institucím o tom, co si o současné evropské politice a jejích cílech myslí byznys,“ říká viceprezidentka HK ČR Jana Havrdová, která českou delegaci vede.
Součástí dvoudenního programu jsou také jednání se zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Stálého zastoupení ČR při EU. Česká delegace se během návštěvy Bruselu setká s vedoucí kabinetu komisaře pro energetiku Lucií Šestákovou, členy kabinetů komisařů Valdise Dombrovskise a Stéphana Séjourného, s velvyslancem ČR při EU Vladimírem Bärtlem a s europoslancem Ondřejem Krutílkem. V předvečer zasedání EPE se pak česká mise účastnila debaty o klimatických cílech EU pro rok 2040 v Pražském domě v Bruselu.
Plenární zasedání Evropského parlamentu podniků dnes zahájí Victor Negrescu, místopředseda Evropského parlamentu, společně s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Eurochambres. Mezi dalšími vystupujícími budou Anna Cavazzini, předsedkyně Výboru pro vnitřní trh Evropského parlamentu (IMCO), a Christian Ehler, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE).
„Evropský parlament podniků je příležitostí, jak přenést reálnou zkušenost podnikatelů do evropské debaty. Hlas 720 podnikatelů v křeslech europoslanců by měli evropští politici brát vážně a těší mě, že našich 21 podnikatelů může být součástí tohoto pléna. Hospodářská komora ČR organizací národní mise posiluje roli českého byznysu v Bruselu a rozšiřuje prostor pro dialog, který je pro budoucnost Evropy klíčový,“ doplňuje Alena Mastantuono, delegátka HK ČR v Bruselu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva