Hospodářská komora: Zástupci byznysu včetně 21 českých podnikatelů vyšlou jasný vzkaz Bruselu

04.11.2025 10:17 | Tisková zpráva

Jednadvacet českých podnikatelů se dnes v rámci dvoudenní mise Hospodářské komory ČR v Bruselu zúčastní zasedání Evropského parlamentu podniků 2025 (EPE).

Hospodářská komora: Zástupci byznysu včetně 21 českých podnikatelů vyšlou jasný vzkaz Bruselu
Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

Svým hlasováním zde čeští podnikatelé spolu s dalšími zástupci evropského byznysu sdělí evropským institucím svůj postoj k hlavním tématům ovlivňujícím podnikání v „Sedmadvacítce.“

Akce v režii asociace národních hospodářských komor Eurochambres, která zastřešuje více než 20 milionů evropských podniků, přivádí každé dva roky do Bruselu podnikatele z celé Evropy. Letos do lavic v jednacím sále Evropského parlamentu usedne přibližně 720 podnikatelů, tedy stejně jako počet europoslanců, aby se symbolickým hlasováním vyjádřili k nejdůležitějším evropským tématům. Diskuse a hlasování se zaměří na fungování jednotného trhu, energetickou transformaci a dekarbonizaci, digitální ekonomiku, zahraniční obchod a konkurenceschopnost evropských firem.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 11815 lidí

„Evropský parlament podniků dává podnikatelům možnost vyjádřit svůj názor na evropskou politiku přímo tam, kde vzniká. Jde sice o symbolické hlasování, ale právě díky němu mohou firmy z celé Evropy vyslat jasný signál, jak vnímají kroky evropských institucí. I hlas českých podnikatelů tak může nastavit zpětnou vazbu evropským institucím o tom, co si o současné evropské politice a jejích cílech myslí byznys,“ říká viceprezidentka HK ČR Jana Havrdová, která českou delegaci vede.

Součástí dvoudenního programu jsou také jednání se zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Stálého zastoupení ČR při EU. Česká delegace se během návštěvy Bruselu setká s vedoucí kabinetu komisaře pro energetiku Lucií Šestákovou, členy kabinetů komisařů Valdise Dombrovskise a Stéphana Séjourného, s velvyslancem ČR při EU Vladimírem Bärtlem a s europoslancem Ondřejem Krutílkem. V předvečer zasedání EPE se pak česká mise účastnila debaty o klimatických cílech EU pro rok 2040 v Pražském domě v Bruselu.

Plenární zasedání Evropského parlamentu podniků dnes zahájí Victor Negrescu, místopředseda Evropského parlamentu, společně s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Eurochambres. Mezi dalšími vystupujícími budou Anna Cavazzini, předsedkyně Výboru pro vnitřní trh Evropského parlamentu (IMCO), a Christian Ehler, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE).

„Evropský parlament podniků je příležitostí, jak přenést reálnou zkušenost podnikatelů do evropské debaty. Hlas 720 podnikatelů v křeslech europoslanců by měli evropští politici brát vážně a těší mě, že našich 21 podnikatelů může být součástí tohoto pléna. Hospodářská komora ČR organizací národní mise posiluje roli českého byznysu v Bruselu a rozšiřuje prostor pro dialog, který je pro budoucnost Evropy klíčový,“ doplňuje Alena Mastantuono, delegátka HK ČR v Bruselu.

Psali jsme:

Zástupkyně HK ČR v Bruselu Alena Mastantuono potvrzena
Hospodářská komora: Firmy hlásí zlepšení, ale nerovnoměrné
HK ČR: Legislativní plán EK by měl být v deregulaci mnohem ambicióznější
Hospodářská komora ČR míří s podnikateli do Mongolska

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Hospodářská komora , podnikání , TZ , EPE

autor: Tisková zpráva

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Co přesně chcete?

Vy: Chci, aby sociální služby měly stabilní financování a uznání, které si zaslouží. Já: Co tím uznáním myslíte? Budete usilovat o navýšení platů sociálních pracovníků? Jaká mzda je podle vás pro ně adekvátní? Vy: Chci spravedlivější důchodový systém, který zajistí důstojné stáří. Já: Co myslíte t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hospodářská komora: Zástupci byznysu včetně 21 českých podnikatelů vyšlou jasný vzkaz Bruselu

10:17 Hospodářská komora: Zástupci byznysu včetně 21 českých podnikatelů vyšlou jasný vzkaz Bruselu

Jednadvacet českých podnikatelů se dnes v rámci dvoudenní mise Hospodářské komory ČR v Bruselu zúčas…