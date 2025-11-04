Hlídač státu: První reportáže projektu PastVina rozkrývají temné pozadí českého sportu

Jeho cílem je vrátit do Česka kritickou videožurnalistiku, která zmizela z obrazovek – přímou, ostrou a férovou. Bez ohledu na to, kdo vládne. První reportáže mapují příběh muže, který připravil stát o miliony, zanechal dluhy, porušil zákon, vyštípal olympioniky – a přesto nakládá s veřejnými penězi.
„Odmítáme jen přihlížet, jak mocní útočí na novináře, politici vyhrožují veřejnoprávním médiím a kritické pořady mizí z obrazovek. Proto jsme spojili síly s respektovanými reportéry Zuzanou Černou a Václavem Crhonkem a spouštíme video-investigativní projekt PastVina, v němž rozkrýváme korupci, zneužívání moci a selhání systému. Bez servility, bez kompromisů, bez výjimek,” popisuje ředitelka Hlídače státu Lenka Stryalová s tím, že PastVina unikátně propojuje zkušené novináře s miliony dat a analytickým zázemím Hlídače státu.
„Zamíříme tam, kde jsou dnes diváci – tedy online. Spojíme exkluzivní data, novinářský tah na branku i tvůrce z generace Z. Protože demokracie potřebuje novináře, kteří neuhnou a atraktivní videoinvestigativu, která se nebojí jít na dřeň,“ zdůrazňuje Stryalová.
V prvním roce přinese PastVina desítku velkých videoreportáží, které propojí tradiční investigativu, data a moderní audiovizuální styl, aby oslovily i mladší publikum. K tomu doprovodné analýzy a články. Vedle toho postupně nabídne rovněž kratší audiovizuální obsah zaměřený na aktuální témata. Klíčová zjištění budou vždy volně dostupná na webu a YouTube, rozšířený obsah pak na HeroHero ZDE.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
„PastVina je místo, kde se neuhýbá. Kde se ptáme na to, co bolí, a hledáme odpovědi bez ohledu na to, kdo právě vládne. V našich prvních reportážích jsme se ponořili do světa českého sportu, kde se ideály fair play tvrdě střetávají s realitou kamarádšoftů, funkcí a tichých dohod. Popsali jsme neuvěřitelný příběh veslařského bosse, který rozhodoval o veřejných penězích a měl výsadní postavení i ve chvílích, kdy čelil bezpočtu vážných skandálů,” říká reportérka PastViny Zuzana Černá s tím, že příběh vyplynul náhodou, a to při rozkrývání systému celého českého veslování, ve kterém jde o desítky milionů korun ročně.
PastVina bude dlouhodobě rozkrývat, kam a proč mizí miliony až miliardy z veřejných peněz. Otevře však i další zásadní témata, například zneužívání moci v církevním prostředí.
„Vždy je pro nás naprosto klíčové, abychom naplňovali závazek svobodné a poctivé žurnalistiky. Proto jsme zřídili nezávislou Redakční radu, která dohlíží na to, aby obsah PastViny vznikal bez jakýchkoli politických či komerčních tlaků a vždy v souladu s novinářskou etikou. Samozřejmostí je i etický kodex, o který budeme opírat naši práci,” doplňuje reportér PastViny Václav Crhonek.
Redakční radu PastViny tvoří čtveřice osobností se silnou osobní integritou i s výraznými mediálními, manažerskými a odbornými zkušenostmi:
- Michal Klíma – novinář a zkušený mediální manažer (Lidové noviny, Economia, Vltava Labe Media), bývalý vládní zmocněnec pro média
- Ivo Mathé – producent, scenárista, pedagog a manažer, první ředitel České televize a někdejší rektor AMU
- Martina Vojtěchovská – novinářka a mediální analytička, šéfredaktorka serveru Mediaguru
- Kamila Zlatušková – nezávislá producentka, scenáristka, režisérka, zakladatelka a ředitelka festivalu Serial Killer a Televizního institutu
„Situace v médiích se za poslední léta a desetiletí změnila. Klasická média ustupují do pozadí a přicházejí nové mediální projekty. Jsem rád, že můžu být u začátku jednoho z nich, který, jak věřím, do české mediální krajiny přinese nové podněty, bude informovat o tématech, o nichž nikdo neinformuje, a bude úspěšný,” říká Michal Klíma.
„Z projektu PastVina mám velkou radost. Vedle České televize, jejíž nezávislost je možná do budoucna trochu ohrožena, tu vznikla platforma pro audiovizuální investigativní žurnalistiku. Je to disciplína náročná – žánrem i zpracováním – a je jí velmi zapotřebí. Zároveň mě těší, že se kolem projektu sešla skupina mladých, ale už velmi zkušených lidí. Máme tak šanci mít na dlouhou dobu subjekt, který se o kvalitní žurnalistiku tohoto typu bude starat,” nastiňuje Ivo Mathé.
Podle Martiny Vojtěchovské je poctivě a transparentně dělaná investigativní žurnalistika pro demokratickou společnost nenahraditelná: „Bohužel investigativní média dlouhodobě mizí nebo zůstávají na okraji. Vítám proto každý počin, který se snaží tento neblahý jev zvrátit. Je dvojnásob důležité, že se PastVina zaměří i na mladou generaci, která ke zpravodajství přistupuje jinak než ta starší. Audiovizuální on-line formát v kombinaci s investigativními prvky vytváří z PastViny projekt, který zaplňuje neobsazené místo na mediální mapě.”
„Říká se, že správný novinář by v sobě měl mít oheň. Ale oheň umí často i spálit. Olej zase dokáže rozhýbat to, co dlouho stálo, jenže v kontaktu s ohněm vybuchne. A voda – ta přináší život, avšak v nevhodném spojení umí také nadělat škody. Kvalitní žurnalistika je podle mě právě o hledání rovnováhy: má žár, dokáže rozdmýchat, ale i zchladit a přinést vláhu tam, kde dlouho nic nerostlo. Věřím, že právě PastVina danou rovnováhu najde, a jsem velmi ráda, že tato platforma u nás vzniká a mohu být její součástí,” popisuje Kamila Zlatušková.
PastVina má ambici dál růst – rozšířit tým o další novináře, přinášet nové formáty a odhalovat co největší počet kauz. „Proto jsme spustili na Donio sbírku, která pomůže posílit tým, technické zázemí a přinést více odhalení i satirické prvky, které také z obrazovek zmizely. Současně věříme, že oslovíme dostatek předplatitelů našich exkluzivních materiálů,“ uzavírá ředitelka Hlídače státu.
Web s první reportáží najdete ZDE, podpořit projekt můžete ZDE a ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva