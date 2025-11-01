„O Rusku ani slovo.“ Babišův program je venku. Odcházející vláda šílí

01.11.2025 19:48 | Monitoring

Tahají miliardy jako králíky z klobouku, slibují pečené holuby, chystají se vynaleznout kolo a objevit Ameriku. Programové prohlášení rodící se vládní koalice je na světě a na sociálních sítích se už tvrdě kritizuje. Ale nejvíc to šéf ANO Andrej Babiš schytal za odeslání dokumentu do datové schránky.

Foto: ČT24
Popisek: Andrej Babiš na tiskové koferenci po jednání poslaneckého klubu hnutí ANO

V pátek 31. října dorazil na Pražský hrad návrh programového prohlášení nové vlády hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Dokument, který má 38 stran a klade důraz na pět hlavních priorit – levnější energie, dostupné zdravotnictví, bydlení, sociální systém a bezpečnost země –, byl odeslán elektronicky do datové schránky prezidentské kanceláře. Tento způsob doručení označila prezidentská kancelář za netradiční a prezident Petr Pavel očekává bližší komentář od předsedy ANO Andreje Babiše na společné schůzce. Programové prohlášení by mělo být oficiálně představeno v pondělí před ustavující schůzí Poslanecké sněmovny, kde bude následně schváleno.

Vznikající koalice, kterou pověřil sestavením vlády prezident Pavel po sněmovních volbách, se rozhodla pro rychlý a moderní způsob komunikace. Mluvčí ANO Martin Vodička potvrdil, že návrh programového prohlášení byl odeslán přímo do datové schránky Kanceláře prezidenta republiky.

„Je to standardní a bezpečný způsob, jak dokument doručit úřednímu subjektu,“ obhajoval Babiš tento krok.

Prezidentská kancelář však na sociální síti X reagovala s rezervou: „Návrh programového prohlášení vlády dnes netradičně dorazil do datové schránky Kanceláře prezidenta republiky. S textem se detailně prezident seznámí v nejbližší době. Očekává však, že bližší komentář k dokumentu a další souvislosti dohody o vznikající podobě vlády dostane ještě od předsedy hnutí ANO na společné schůzce.“

 

 

Tento komentář vyvolal v politických kruzích spekulace o napětí mezi Babišem a Pavlem, který od začátku jednání klade důraz na zahraniční a bezpečnostní politiku. Babiš doufá, že vláda bude jmenována do poloviny prosince, což by znamenalo rychlý nástup po kabinetu Petra Fialy.

Jmenuje prezident Babiše premiérem přes WhatsApp?

Na sociálních sítích se řeší především způsob doručení programového prohlášení. „K základní slušnosti patří, aby člověk pověřený sestavením vlády předal slíbený dokument hlavě státu osobně. Předání datovou schránkou je schválnost a kulturně-společenská nedostatečnost. Za Ficem Babiš jezdí, prezident ČR mu za to nestojí,“ rozčílila se senátorka Miroslava Němcová (ODS).

 

 

„Návrh programového prohlášení přišel na Hrad datovou schránkou. Možná by prezident mohl poslat Babišovi datovou schránkou kopii zákona o konfliktu zájmů a oznámit mu, že si stejně jako on bere dovolenou. A ať si datovou schránkou sjedná termín na Hradě v lednu,“ komentoval situaci novinář Jiří Pehe.

 

 

„Jestli fakt přišlo programové prohlášení na Hrad do datovky, mohl by prezident jmenovat Babiše premiérem whatsappem,“ navrhl Petr Honzejk.

 

 

Europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!) se ptá, proč se Pavel diví. „Prezident není mocnář, ale úředník. A i ten poslední úředník musí vyřídit podání do datové schránky bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dané zákonem,“ vysvětlil na síti X.

 

 

Vítejte v pohádce

Další diskutující se vyjadřovali především k obsahu, který zveřejnila ČT. „Programové prohlášení se dá shrnout velice jednoduše: Dáme všechno všem. A jak nezapomenou zdůraznit v každém rozhovoru – jestli na jejich nápady nebudou peníze, tak za to může předchozí vláda, která jim je v rozpočtu nepřichystala. Tyhle sliby prostě nelze splnit bez enormního zvýšení zadlužení. Mimochodem, co považuju za vyloženě bizarní, je, že danění spropitného je věnována delší pasáž, než investicím do obranyschopnosti České republiky,“ vyjádřil se Jan Skopeček (ODS).

 

 

„K programovému prohlášení vlády jen toto: V prosinci otevřete všichni okna, protože začnou létat pečení holubi. Sice se ani ‚jediná opravdová pravicová strana‘ neptá, kde na to vezmeme, ale za ty roky jsme si zvykli, že je to taková plytká otázka,“ napsal Matěj Ondřej Havel (TOP 09).

 

 

Lucie Potůčková (STAN) se nechala strhnout ke komentáři: „Shrnutí programového prohlášení vlády: V prvním roce vynalezneme kolo, v druhém objevíme Ameriku, vyžereme špajzku, vypijeme sklep a po nás potopa. Jinými slovy: půlka věcí už dávno existuje nebo se už dávno děje, druhá nemá finanční krytí. A změna ústavy? Bez senátu ani omylem.“

 

 

„Rovnice podle programového prohlášení vznikající vlády: zvyšování výdajů + snižování daní, odvodů pro živnostníky a věku odchodu do důchodu = postupné snižování deficitu veřejných financí. Vítejte v ekonomické pohádce Andreje Babiše. Jen škoda, že na konci nebude šťastný konec,“ vyjádřil se ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

 

 

„V pondělí by měla rodící se vláda ANO, SPD a Motoristů podepsat programové prohlášení. Jsem zvědav, kolik z předvolebních slibů se do něj propíše, ale pevně doufám, že těch, které hrozí zvýšením deficitu, bude co nejméně. V opačném případě by to byla hodně špatná zpráva pro naše veřejné finance. Představitelé hnutí ANO tahají miliardy doslova jako králíky z klobouku. Naposledy to byl Karel Havlíček, který tvrdí, že v rozpočtu našel 20 miliard. Jako stále ještě úřadující ministr financí musím zodpovědně říct, že bych rád věděl kde. Platí totiž jednoduché pravidlo, že když chcete někde přidat, musíte taky někde ubrat. Zatím jsem z úst představitelů tvořící se vlády slyšel jen to první…,“ nechápe ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

 

 

Ivan Bartoš (Piráti) byl adresnější. Vyjádřil se k faktu, že jednou z programových priorit je i bydlení. „No hurá. Za osm let, co měli tuto oblast v gesci, neudělali nic. V posledních čtyřech letech má opatření na podporu bydlení blokovali. Sliby jsou věc jedna. Na činy jsem ale v tomto případě opravdu zvědavý,“ napsal na síti X.

 

 

Karel Havlíček (ANO) se však dušuje: „Plníme naše sliby. Základem hospodářského růstu nebude stát, ale privátní sektor, kterému vytvoříme podmínky pro zvyšování výkonnosti. Současně se vymezíme proti takovým evropským opatřením, která bezprostředně ohrožují domácnosti i podniky.“

 

 

„Programové prohlášení vlády vs. vzdělávání? ANO slibuje zadlužování, Motoristé couvají. Školství čekají jen kosmetické změny,“ míní Renáta Zajíčková (ODS).

 

 

Ani jedno slovo o Rusku

Pozornost komentující věnují také zahraniční politice. „Ani jedno slovo o Rusku v programovém prohlášení Babiše. Jak říkám, nerozumí bezpečnosti,“ vyjádřil se dosluhující ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

 

 

„Víte, kolikrát se v programovém prohlášení Babišovy šestikolky objeví slovo ,Rusko'? Ani jednou. Těžko můžete čelit hrozbě, kterou se bojíte vůbec pojmenovat,“ přidal se europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

 

 

Zkušený politik Jan Zahradil však oceňuje návrat k realismu a pragmatismu, obnovu V4 a vztahů s USA a také to, že místo morálních kázání se bude dělat skutečná zahraniční politika, s měřitelnými výsledky, bez předsudků.

 

 

autor: Naďa Borská

