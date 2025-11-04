Zahradil: Místo gest a pozérství skutečná zahraniční politika

Programové prohlášení vlády uniklo na všechny servery. Tak si rychle prosvištíme jeho zahraničně-politickou část. Je stručná, nejde totiž jen o to, co v ní je, ale také o to, co v ní není. Není tam ani slovo o “havlovské” nebo “hodnotové” politice. Zato jsou tam adjektiva jako “realistická”, “pragmatická” a “národní”.
Je tam obnovení středoevropské spolupráce a V4. Kontinuita vztahů s Izraelem. Zdůrazněny vztahy s USA (rozuměj Trumpovou administrativou) a také dobré či standardní vztahy s klíčovými(!) globálními(!) mocnostmi (kdopak to asi bude?).
Důraz se klade na ekonomickou diplomacii a diverzifikaci obchodu a exportu, do Asie, Afriky, Latinské Ameriky.
K Ukrajině: Podpora diplomatických kroků, vedoucích k ukončení války, eliminace rizik války v Evropě.
K EU: Agenda bude přesunuta na Úřad vlády, post ministra pro EU zrušen.
Důležitá věta: zachovat svobodný(!) informační prostor.
A toto je též důležité, byť z jiné kapitoly: “Zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.” Penězovody z MZV, takto nastavené za Lipavského (ale začal s tím už Petříček), se uzavřou.
Nebudu to tady celé přeříkávat, ostatně přečtěte si to sami ZDE.
Místo planého moralizování, gest pro média a pozérství na sítích se zkrátka začne dělat skutečná zahraniční politika.
Ing. Jan Zahradil
