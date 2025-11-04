Zahradil: Místo gest a pozérství skutečná zahraniční politika

04.11.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k programovému prohlášení Babišovy vlády

Zahradil: Místo gest a pozérství skutečná zahraniční politika
Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Programové prohlášení vlády uniklo na všechny servery. Tak si rychle prosvištíme jeho zahraničně-politickou část. Je stručná, nejde totiž jen o to, co v ní je, ale také o to, co v ní není. Není tam ani slovo o “havlovské” nebo “hodnotové” politice. Zato jsou tam adjektiva jako “realistická”, “pragmatická” a “národní”.

Je tam obnovení středoevropské spolupráce a V4. Kontinuita vztahů s Izraelem. Zdůrazněny vztahy s USA (rozuměj Trumpovou administrativou) a také dobré či standardní vztahy s klíčovými(!) globálními(!) mocnostmi (kdopak to asi bude?).

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 12713 lidí

Důraz se klade na ekonomickou diplomacii a diverzifikaci obchodu a exportu, do Asie, Afriky, Latinské Ameriky.

K Ukrajině: Podpora diplomatických kroků, vedoucích k ukončení války, eliminace rizik války v Evropě.

K EU: Agenda bude přesunuta na Úřad vlády, post ministra pro EU zrušen.

Důležitá věta: zachovat svobodný(!) informační prostor.

A toto je též důležité, byť z jiné kapitoly: “Zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.” Penězovody z MZV, takto nastavené za Lipavského (ale začal s tím už Petříček), se uzavřou.

Nebudu to tady celé přeříkávat, ostatně přečtěte si to sami ZDE.

Místo planého moralizování, gest pro média a pozérství na sítích se zkrátka začne dělat skutečná zahraniční politika.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zahradil: Koalice Spolu, STAN a Pirátů poznává strašlivou jistotu
Zahradil: Proč ODS propadla? Lidé si nepřejí státní politruky, dohližitele, propagandisty a cenzory
Zahradil: Vláda rozsévá atmosféru strachu, stihomamu a nedůvěry, hodím to Turkovi
Zahradil: Deep state je terminus technicus opírající se o spřízněné neziskovky a média

Zdroje:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1255101309758530&set=pcb.1255103509758310

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

programové prohlášení , Zahradil , zahraniční politika

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí se Česká republika vrátit k skutečné zahraniční politice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Líbí se mi, že umíte uznat svou chybu.

Ale jak to tedy vlastně bylo? Vy jste s STB opravdu spolupracoval? A kdy přesně jste spolupráci ukončil?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Václav Klaus: Odešel velký a mimořádný člověk

11:16 Václav Klaus: Odešel velký a mimořádný člověk

Kardinál Duka byl velký a mimořádný člověk a jeho odchod je velikou ztrátou nejen pro naši katolicko…