Lidské hyeny hodují na zesnulém Dukovi. Těší se na smrt Zemana

04.11.2025 10:25 | Monitoring

Dnes ráno informovalo Arcibiskupství pražské, že zemřel kardinál Dominik Duka. Sociální sítě zaplavily vzpomínky a přání upřímné soustrasti. Zdaleka ne všichni však drží pietu. Někteří příznivci Ukrajiny o Dukovi prohlašují, že přijde do pekla. A přidali se další, s horšími výrazy.

Lidské hyeny hodují na zesnulém Dukovi. Těší se na smrt Zemana
Foto: Repro ČT
Popisek: Bývalý arcibiskup pražský, Dominik Duka

Jak oznámilo Arcibiskupstí pražské, dnes ve tři hodiny ráno zemřel emeritní arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka. Bylo mu 82 let. Zprávu přinesla i Česká televize a přání upřímné soustrasti už plní sociální sítě. Nicméně, ne ode všech. Někteří lidé ani dnes, v den jeho smrti, nezapomněli kardinálovi jeho údajné prohřešky.

Například příznivci Ukrajiny Jakub Vašíček a Martin Kočí, kteří si hned vzpomněli na Dukovy výroky o ruských vojácích a znásilňování. Vašíček dokonce prohlásil, že si Duku „vzalo peklo“. Honza Kopic zase pod příspěvkem Andreje Babiše naznačil, že Duka byl součástí „proruských základů“. „Byl to odporný zm*d,“ projevila se podporovatelka Ukrajiny Michaela z proukrajinského hnutí NAFO. „Poslední pomazání a už je Duka v pekle,“ přidala se Anežka ze stejného hnutí. „Už ho vítají v pekle...“ zaznělo od dalšího podporovatele Ukrajiny a Evropské unie.

Na Duku má zřejmě spadeno také „Lukáš ze Žižkova“, který se radoval z jeho a Zemanovy hospitalizace. Podle něho kardinál „s Hlinkou poznává věčné zatracení“.

Řada neuctivých příspěvků o Dukovi se objevila pod účtem režiséra Jiřího Stracha, který měl k Dukovi velmi blízko. „Velmi nesympatický člověk, který podněcoval nenávist vůči komukoliv, kdo neviděl svět jeho očima,“ zhodnotil kardinála Tomáš Vojkůvka. „Snad tímto podpora fašistů od představitele katolické církve pominula. Vaše neobjektivní blouznění evidentně ne,“ vzkazoval Strachovi Jiří Palice.

„Ten odporný proruSSký katolibánec a podporovatel vraždění a znásilňování žen a dětí na Ukrajině se bude smažit v pekle, to je jisté,“ zaznělo ze Slovenska. „Zm*d ruzzofilní kolaborantský, už se smaží v kotli,“ přidal se Peter Siladi, taktéž ze Slovenska.

Psali jsme:

„Národ, rodina a rodný jazyk.“ Co hájil zesnulý kardinál Dominik Duka
Slovensko, Maďarsko, USA. Je to tu. Svět „kavárníků“ se hroutí
Mše za Kirka: Duka dostal poděkování z významných míst
ČT grilování Duky neprošlo jen tak

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Duka , smrt , strach , x , arcibiskupství , sociální sítě , NAFO

Váš názor? (Hlasovalo 7 čtenářů)

Vypovídají slova o Dukovi o příznivcích Ukrajiny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Šebesta

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Co přesně chcete?

Vy: Chci, aby sociální služby měly stabilní financování a uznání, které si zaslouží. Já: Co tím uznáním myslíte? Budete usilovat o navýšení platů sociálních pracovníků? Jaká mzda je podle vás pro ně adekvátní? Vy: Chci spravedlivější důchodový systém, který zajistí důstojné stáří. Já: Co myslíte t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 26 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Příznivci Ukrajiny, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseD , 04.11.2025 10:58:39
by se již konečně měli sebrat a jít tam bojovat a ne jen tupě žvanit na sítích.

|  8 |  0

Další články z rubriky

Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl

9:24 Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl

Scenárista a režisér Igor Chaun v emotivním videu promluvil k národu. „Oni nás rozeštvali! Nas*ali j…