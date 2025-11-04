Lidské hyeny hodují na zesnulém Dukovi. Těší se na smrt Zemana

Jak oznámilo Arcibiskupstí pražské, dnes ve tři hodiny ráno zemřel emeritní arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka. Bylo mu 82 let. Zprávu přinesla i Česká televize a přání upřímné soustrasti už plní sociální sítě. Nicméně, ne ode všech. Někteří lidé ani dnes, v den jeho smrti, nezapomněli kardinálovi jeho údajné prohřešky.
Například příznivci Ukrajiny Jakub Vašíček a Martin Kočí, kteří si hned vzpomněli na Dukovy výroky o ruských vojácích a znásilňování. Vašíček dokonce prohlásil, že si Duku „vzalo peklo“. Honza Kopic zase pod příspěvkem Andreje Babiše naznačil, že Duka byl součástí „proruských základů“. „Byl to odporný zm*d,“ projevila se podporovatelka Ukrajiny Michaela z proukrajinského hnutí NAFO. „Poslední pomazání a už je Duka v pekle,“ přidala se Anežka ze stejného hnutí. „Už ho vítají v pekle...“ zaznělo od dalšího podporovatele Ukrajiny a Evropské unie.
Na Duku má zřejmě spadeno také „Lukáš ze Žižkova“, který se radoval z jeho a Zemanovy hospitalizace. Podle něho kardinál „s Hlinkou poznává věčné zatracení“.
Řada neuctivých příspěvků o Dukovi se objevila pod účtem režiséra Jiřího Stracha, který měl k Dukovi velmi blízko. „Velmi nesympatický člověk, který podněcoval nenávist vůči komukoliv, kdo neviděl svět jeho očima,“ zhodnotil kardinála Tomáš Vojkůvka. „Snad tímto podpora fašistů od představitele katolické církve pominula. Vaše neobjektivní blouznění evidentně ne,“ vzkazoval Strachovi Jiří Palice.
„Ten odporný proruSSký katolibánec a podporovatel vraždění a znásilňování žen a dětí na Ukrajině se bude smažit v pekle, to je jisté,“ zaznělo ze Slovenska. „Zm*d ruzzofilní kolaborantský, už se smaží v kotli,“ přidal se Peter Siladi, taktéž ze Slovenska.
autor: Karel Šebesta