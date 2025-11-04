Rajchl (PRO): Pane Výborný, neznat nejvyšší zákon země je skutečně ostuda

04.11.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k poslanecké imunitě

Foto: Xaver Live
Popisek: Jindřich Rajchl

Pro pana Výborného, jenž na obrazovkách ČT tvrdil, že se tvářím jako právník, ale že poslanecké imunitě vůbec nerozumím, protože se vztahuje pouze na projevy poslanců ve sněmovně, si dovoluji nadnést takové malé právnické okénko.

Poslanecká imunita je zakotvena v článku 27 naší Ústavy. Tedy v předpisu, jenž má dokonce vyšší právní sílu než trestní zákoník. Imunita se pak dělí na dvě části:

  1. Imunita za projevy a hlasování v Poslanecké sněmovně (odstavec 1 a 2)
  2. Obecná procesní exempce (odstavec 4)

Tento článek Ústavy říká následující: "Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno."

Pokud tedy pan Výborný tvrdí, že se imunita vztahuje pouze na projevy v Poslanecké sněmovně, tak patrně při studiu Ústavy skončil u článku 2 a dál se nedostal. Takže pane ministře, když už jste v té sněmovně, tak si, prosím, zkuste tu Ústavu přečíst pořádně. Ať se příště v debatě na veřejnoprávní televizi neztrapňujete její fatální neznalostí.

Neznat nejvyšší zákon naší země je totiž skutečně ostuda.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
autor: PV

