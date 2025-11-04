Rakušan (STAN): Vyzýváme poslance ANO, aby nevolili trestně stíhaného kandidáta

04.11.2025 19:05

Výzva na svém veřejném facebookovém profilu k volbě předsedy Poslanecké sněmovny

Rakušan (STAN): Vyzýváme poslance ANO, aby nevolili trestně stíhaného kandidáta
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

My Starostové uděláme všechno pro to, aby se Tomio Okamura nestal třetím nejvyšším ústavním činitelem Česka. Vyzýváme poslance hnutí ANO, aby nevolili trestně stíhaného kandidáta ze strany, kterou je podle soudu možné označit za komerční fašistické hnutí, a raději v druhé volbě nominovali obecně přijatelného kandidáta nebo kandidátku ze svého středu.

Věřím, že takového kandidáta poslanci bývalých vládních stran v zájmu země podpoří. Starostové to určitě udělají, abychom zabránili zvolení Tomia Okamury.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Psali jsme:

Rakušan (STAN): Už teď se připravujeme na nápravu škod
Ministr Rakušan: Budoucí koalice zahajuje vládnutí porušením základního ústavního principu
Ministr Rakušan: Vážně mají tito lidé kompetenci vládnout?
Ministr Rakušan: Pakt Babiš-Okamura-Turek přinese prolomení všech tabu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

