Rakušan (STAN): Vyzýváme poslance ANO, aby nevolili trestně stíhaného kandidáta

My Starostové uděláme všechno pro to, aby se Tomio Okamura nestal třetím nejvyšším ústavním činitelem Česka. Vyzýváme poslance hnutí ANO, aby nevolili trestně stíhaného kandidáta ze strany, kterou je podle soudu možné označit za komerční fašistické hnutí, a raději v druhé volbě nominovali obecně přijatelného kandidáta nebo kandidátku ze svého středu.
Věřím, že takového kandidáta poslanci bývalých vládních stran v zájmu země podpoří. Starostové to určitě udělají, abychom zabránili zvolení Tomia Okamury.
Mgr. Vít Rakušan
