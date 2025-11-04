Lesy ČR právě dokončují letošní obnovu porostů

04.11.2025 19:15 | Tisková zpráva

Obnovu porostů právě dokončují Lesy ČR. Letos vysadí na 9700 hektarech cca 52 milionů sazenic. Stromy se přirozeně obnoví na minimálně 4350 hektarech.

Lesy ČR právě dokončují letošní obnovu porostů
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Největší plochu letos Lesy ČR obnovují na Vysočině a v Jihomoravském kraji. V nově zakládaných porostech dominují buk, dub a borovice, které doplňují javor, lípa, jedle, douglaska, olše, jilm i třešeň. „Smrku sázíme do 20 procent, a to zejména na chladnějších a vlhčích stanovištích, které jsou pro něj vhodné,“ vysvětlil Libor Strakoš, výrobně-technický ředitel Lesů ČR.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 12530 lidí

Podle něj je pro ujímání sazenic letošní teplejší jarní i podzimní počasí s dostatkem srážek téměř ideální. Celkem 54 procent vysazovaných stromků bylo prostokořenných a zbývající množství vypěstovali lesní školkaři v substrátu. Ty se lépe adaptují i ujímají, byť jsou nákladnější.

Přirozená obnova lesa se daří díky několika lesnickým postupům. Jednak tvoří semenáčkům clonu mateřský porost, těm světlomilným zase svědčí otevřené plochy. „Na kalamitních holinách se přirozeně zmlazují zejména bříza a osika, které poskytují kryt a podporu dalším, klimaticky citlivějším druhům, například buku nebo jedli,“ dodal Strakoš.

Státní podnik Lesy ČR spravuje 1,2 miliony hektarů, tedy necelou polovinu lesů v zemi. V posledních letech obnovuje plochy vytěžené během kůrovcové kalamity a intenzivně přeměňuje monokulturní porosty. Cílem je pěstovat druhově i věkově pestré, a tedy stabilnější lesy.

Psali jsme:

Lesy ČR: Výchovné zásahy a obnova jedle bělokoré
Lesy ČR: O lesnické zakázky se v tendru uchází desítky zájemců
Lesy ČR mění odvodněnou krajinu
Lesy ČR: ŘEŠ LES je výzvou pro středoškolské studenty lesnictví

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Lesy ČR , obnova , TZ , výsadba , ledy

autor: Tisková zpráva

Mgr. Marek Výborný byl položen dotaz

Podle čeho soudíte, že mají lidovci nárok na post předsedy Sněmovny?

Proč zrovna vy? A nebylo tomu vždy, i za vás tak, že post měla strana vládní koalice? Navíc, co si pamatuji, vy jste nedali SPD ani post místopředsedy, i když by to odpovídalo výsledku voleb. Nepřijde vám to tak nyní až pokrytecké si tento post nárokovat? Že se vám nelíbí Okamura není podle mě argum...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů  Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lesy ČR právě dokončují letošní obnovu porostů

19:15 Lesy ČR právě dokončují letošní obnovu porostů

Obnovu porostů právě dokončují Lesy ČR. Letos vysadí na 9700 hektarech cca 52 milionů sazenic. Strom…