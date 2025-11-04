Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl

04.11.2025 9:24 | Monitoring

Scenárista a režisér Igor Chaun v emotivním videu promluvil k národu. „Oni nás rozeštvali! Nas*ali jsme se na sebe,“ posteskl si. Zdůraznil, že nechce vidět ukrajinskou vlajku na Národním muzeu. „Já ji tam nechci!“ vzkázal režisérce Olze Sommerové. Ta návrat ukrajinské vlajky na budovu Národního muzea požaduje. Chaun zmínil i sbírku na raketu pořádanou po smrti Dany Drábové. A chvílemi používal nepublikovatelná slova.

Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl
Foto: Youtube
Popisek: Igor Chaun

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

92%
6%
2%
hlasovalo: 13770 lidí
Igor Chaun, scenárista a režisér patřil v časech sametové revoluce mezi studenty, kteří se proti komunistickému režimu postavili za svobodu a demokracii. Chaun se 21. listopadu 1989 stal členem Koordinačního stávkového výboru studentů za FAMU.

A dnes má pocit, že Česko je rozdělené, z čehož je mu smutno, jak dokládá na videu kolujícím na internetu. Česká společnost je podle něj rozdělená, protože se nechala rozdělit a nedržela pohromadě, jako pověstné Svatoplukovy pruty, které zůstaly silné, jen když držely pohromadě. Jednotlivě je bylo možno zlomit.

„Oni věděli, že nás mají rozdělit. To nejsou žádný konspirace. Perou to do nás – od migrace, od covidu, přes vakcinaci a teďko přes rusko-ukrajinský konflikt. A co jsme udělali my? Nas*ali jsme se na sebe, rozhádali, nenávidíme se. Dokonce tady část společnosti demonstruje před Národním muzeem, že tam chtějí pověsit ukrajinskou vlajku,“ držel se Chaun za hlavu. „Ale to Národní muzeum je i moje a já ji tam nechci, paní Olgo Sommerová, mám tě rád. Jsi moje starší zasloužilejší kolegyně, potkávali jsme se tady na Letné s pejskem, ale vždyť je to na palici, Kaputine. Vždyť jste se všichni zbláznili už,“ kroutil dál hlavou Chaun.

Narážel na akci spolku Kaputin, který před pár dny za účasti několika desítek lidí u Národního muzea žádal, aby se na tuto historickou budovu vrátila ukrajinská vlajka. Vlajka, která má vyjádřit podporu Ukrajincům bránícím svou zemi před ruskými agresory. „Vyzýváme vedení muzea, aby vrátilo zpět vlajku Ukrajiny jako symbol svobody,“ uvedla u muzea režisérka Olga Sommerová, nad čímž Chaun kroutil hlavou. „Prostě nás rozdělili, rozdělili, rozdělili,“ zesiloval Chaun hlas do kamery. V jednu chvíli mu však došel dech.

„Až jsem se z toho rozkašlal a zakuckal a smutnej z toho jsem,“ nadechl se po chvíli. A hned pokračoval.

„Přátelé, vždyť to bylo jejich cílem nás rozes*at, rozeštvat a my jsme jim to sežrali. I s navijákem. Rozumíte tomu?“ ptal se lidí. A žádal všechny, aby drželi pohromadě. Ale hned také části společnosti vynadal.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 11611 lidí
„Jste šílenci, kdo jste poslali peníze na raketu Dany Drábové!“ rozčiloval se kvůli sbírce na „raketu ve jménu zesnulého na smrticí nástroj“. Jedním dechem dodal, že lidé budou brzy platit za jiné rakety. Za rakety Tomahawk, které nám prezident USA prodá. „On je chytrej,“ smál se Chaun.

I Drábová teď podle Chauna vidí z nebes boží lásku a Chaun nepochybuje o tom, že by nesouhlasila s tím, aby se v jejím jménu vybíraly peníze na smrticí raketu.

„Vy jste si nechali vymazat mozky už jako? Vy vybíráte ve jménu mrtvé ženy na raketu? A chcete ji poslat do Ruska? Teď pomíjím ten válečnický aspekt, že vlastně provokujete, že vlastně nás zatahujete ještě více než ta šílená Fialova vláda do války. Opravdu chcete tu třetí světovou?“ ptal se Chaun.  

Přitom se podle něj stačí držet morální stránky věci a uvědomit si, že posílat peníze na raketu mířící třeba na Petrohrad, je nepřijatelné. „Vy jste dementi!“ křičel do kamery.

S válkou na Ukrajině je to podle něj jinak, než se říká. Stávajícího ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za exprezidenta, který jen čerpá další a další peníze.

Nakonec své spoluobčany požádal, aby věšeli tak akorát prádlo, pokud už chtějí něco někam věšet. „Hlavně nevěšte nikoho za názor. To už tady bylo,“ připomínal.  

Psali jsme:

Pravý důvod setkání Trumpa a Putina? Komentátor tuší
Igor Chaun: Směřujeme k policejnímu státu
Největší hrozba pro svobodu slova? „Rakušan,“ udeřil Zeman. Přidali se Klaus, Duka...
VIDEO Umlčovaný seminář ke covidu. Igor Chaun naléhavě žádá o pomoc

 

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bude-protest-Aktiviste-chteji-ukrajinskou-vlajku-zpet-na-Narodni-muzeum-782026

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Drábová , očkování , Rusko , smrt , Sommerová , Ukrajina , válka , Chaun , válka na Ukrajině , COVID

Váš názor? (Hlasovalo 6 čtenářů)

Vidíte věci stejně jako režisér Igor Chaun?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Miloš Polák

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Co přesně chcete?

Vy: Chci, aby sociální služby měly stabilní financování a uznání, které si zaslouží. Já: Co tím uznáním myslíte? Budete usilovat o navýšení platů sociálních pracovníků? Jaká mzda je podle vás pro ně adekvátní? Vy: Chci spravedlivější důchodový systém, který zajistí důstojné stáří. Já: Co myslíte t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kávové návyky výrazně urychlující proces stárnutíKávové návyky výrazně urychlující proces stárnutí Zmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický indexZmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický index

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl

9:24 Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl

Scenárista a režisér Igor Chaun v emotivním videu promluvil k národu. „Oni nás rozeštvali! Nas*ali j…