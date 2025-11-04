Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
A dnes má pocit, že Česko je rozdělené, z čehož je mu smutno, jak dokládá na videu kolujícím na internetu. Česká společnost je podle něj rozdělená, protože se nechala rozdělit a nedržela pohromadě, jako pověstné Svatoplukovy pruty, které zůstaly silné, jen když držely pohromadě. Jednotlivě je bylo možno zlomit.
„Oni věděli, že nás mají rozdělit. To nejsou žádný konspirace. Perou to do nás – od migrace, od covidu, přes vakcinaci a teďko přes rusko-ukrajinský konflikt. A co jsme udělali my? Nas*ali jsme se na sebe, rozhádali, nenávidíme se. Dokonce tady část společnosti demonstruje před Národním muzeem, že tam chtějí pověsit ukrajinskou vlajku,“ držel se Chaun za hlavu. „Ale to Národní muzeum je i moje a já ji tam nechci, paní Olgo Sommerová, mám tě rád. Jsi moje starší zasloužilejší kolegyně, potkávali jsme se tady na Letné s pejskem, ale vždyť je to na palici, Kaputine. Vždyť jste se všichni zbláznili už,“ kroutil dál hlavou Chaun.
Narážel na akci spolku Kaputin, který před pár dny za účasti několika desítek lidí u Národního muzea žádal, aby se na tuto historickou budovu vrátila ukrajinská vlajka. Vlajka, která má vyjádřit podporu Ukrajincům bránícím svou zemi před ruskými agresory. „Vyzýváme vedení muzea, aby vrátilo zpět vlajku Ukrajiny jako symbol svobody,“ uvedla u muzea režisérka Olga Sommerová, nad čímž Chaun kroutil hlavou. „Prostě nás rozdělili, rozdělili, rozdělili,“ zesiloval Chaun hlas do kamery. V jednu chvíli mu však došel dech.
„Až jsem se z toho rozkašlal a zakuckal a smutnej z toho jsem,“ nadechl se po chvíli. A hned pokračoval.
„Přátelé, vždyť to bylo jejich cílem nás rozes*at, rozeštvat a my jsme jim to sežrali. I s navijákem. Rozumíte tomu?“ ptal se lidí. A žádal všechny, aby drželi pohromadě. Ale hned také části společnosti vynadal.
I Drábová teď podle Chauna vidí z nebes boží lásku a Chaun nepochybuje o tom, že by nesouhlasila s tím, aby se v jejím jménu vybíraly peníze na smrticí raketu.
„Vy jste si nechali vymazat mozky už jako? Vy vybíráte ve jménu mrtvé ženy na raketu? A chcete ji poslat do Ruska? Teď pomíjím ten válečnický aspekt, že vlastně provokujete, že vlastně nás zatahujete ještě více než ta šílená Fialova vláda do války. Opravdu chcete tu třetí světovou?“ ptal se Chaun.
Přitom se podle něj stačí držet morální stránky věci a uvědomit si, že posílat peníze na raketu mířící třeba na Petrohrad, je nepřijatelné. „Vy jste dementi!“ křičel do kamery.
S válkou na Ukrajině je to podle něj jinak, než se říká. Stávajícího ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za exprezidenta, který jen čerpá další a další peníze.
Nakonec své spoluobčany požádal, aby věšeli tak akorát prádlo, pokud už chtějí něco někam věšet. „Hlavně nevěšte nikoho za názor. To už tady bylo,“ připomínal.
autor: Miloš Polák