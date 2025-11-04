ČEZ: Energetici obnovili dodávky energie z druhého výrobního bloku Dukovan

04.11.2025 11:49 | Tisková zpráva

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany úspěšně zakončili plánovanou odstávku druhého výrobního bloku, zahájenou koncem srpna.

Blok se po provedení všech nezbytných kontrol, údržby a výměny části paliva znovu připojil k přenosové soustavě včera odpoledne a v noci. Práce se podařilo energetikům dokončit s několikadenním předstihem. V Dukovanech jsou tak v provozu všechny čtyři výrobní bloky a plného výkonu elektrárna dosáhne v průběhu následujících dnů. Mezi nejvýznamnější úkoly byla výměna kabeláží, rekonstrukce úsekových rozvaděčů a plánovaná modernizace řídícího a bezpečnostního systému jednoho ze tří záložních dieselgenerátorů bloku, která měla klíčový dopad na celkovou délku odstávky.

„Úspěšné zvládnutí je výsledkem pečlivé přípravy a nasazení všech zaměstnanců a dodavatelů. Jen díky nim jsme všechno zvládli i s maximálním důrazem na bezpečnost a kvalitu odváděné práce,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

V průběhu odstávky energetici vyměnili pětinu původních palivových kazet za čerstvé. Druhý blok tak najíždí na druhou palivovou kampaň na novém zvýšeném výkonu.

Další odstávka čeká energetiky v polovině prosince na prvním výrobním bloku. „Vždy se snažíme odstávky největších českých energetických zdrojů směřovat na období s nižší spotřebou. Takovým obdobím jsou i Vánoční svátky. Takže i letošní konec roku bude v Dukovanech rušnější než na jiných provozech,“ doplnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Řízenou štěpnou reakci v reaktoru druhého výrobního bloku operátoři obnovili už v sobotu večer. Následně zvyšovali výkon a prováděli předepsané kontroly a testy zařízení před najetím. Dodávky energie z obou turbosoustrojí druhého bloku energetici obnovili v pondělí ve 23:13 hodin. Aktuálně jsou tak v provozu všechny čtyři výrobní bloky Jaderné elektrárny Dukovany. Před uvedením bloku na plný výkon čeká energetiky ještě další řada standardních testů a zkoušek.

V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 12 095 079 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

