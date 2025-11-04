ČEZ: Energetici obnovili dodávky energie z druhého výrobního bloku Dukovan

Blok se po provedení všech nezbytných kontrol, údržby a výměny části paliva znovu připojil k přenosové soustavě včera odpoledne a v noci. Práce se podařilo energetikům dokončit s několikadenním předstihem. V Dukovanech jsou tak v provozu všechny čtyři výrobní bloky a plného výkonu elektrárna dosáhne v průběhu následujících dnů. Mezi nejvýznamnější úkoly byla výměna kabeláží, rekonstrukce úsekových rozvaděčů a plánovaná modernizace řídícího a bezpečnostního systému jednoho ze tří záložních dieselgenerátorů bloku, která měla klíčový dopad na celkovou délku odstávky.
„Úspěšné zvládnutí je výsledkem pečlivé přípravy a nasazení všech zaměstnanců a dodavatelů. Jen díky nim jsme všechno zvládli i s maximálním důrazem na bezpečnost a kvalitu odváděné práce,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
V průběhu odstávky energetici vyměnili pětinu původních palivových kazet za čerstvé. Druhý blok tak najíždí na druhou palivovou kampaň na novém zvýšeném výkonu.
Další odstávka čeká energetiky v polovině prosince na prvním výrobním bloku. „Vždy se snažíme odstávky největších českých energetických zdrojů směřovat na období s nižší spotřebou. Takovým obdobím jsou i Vánoční svátky. Takže i letošní konec roku bude v Dukovanech rušnější než na jiných provozech,“ doplnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Řízenou štěpnou reakci v reaktoru druhého výrobního bloku operátoři obnovili už v sobotu večer. Následně zvyšovali výkon a prováděli předepsané kontroly a testy zařízení před najetím. Dodávky energie z obou turbosoustrojí druhého bloku energetici obnovili v pondělí ve 23:13 hodin. Aktuálně jsou tak v provozu všechny čtyři výrobní bloky Jaderné elektrárny Dukovany. Před uvedením bloku na plný výkon čeká energetiky ještě další řada standardních testů a zkoušek.
V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 12 095 079 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva