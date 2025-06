Bartoš (Piráti): Tenhle průšvih odchod Blažka nevyřeší

Tyjo. Tohle mě fakt štve. Stanjura o celé operaci měsíce věděl. Kdo další? Nebyly to 3 miliardy ale 12 miliard. Otevření peněženky nebylo “za doprovodu notáře” a neožila pouze SheepMarketová peněženka, ale hlavně peněženka darknetového Nucleus.

Stanjura, který má na starost třeba boj proti praní špinavých peněz, nejdříve kolegům ve sněmovně tvrdil, že o tom nic neví. Věděl o tom měsíce a sám se k tomu přiznává. Evidentně tenhle průšvih odchod Blažka nevyřešil a ani nevyřeší.

Rekonstrukce vlády čtyři měsíce do voleb není žádná legrace, ale v momentě, kdy už to přerostlo hranice ČR, tak by měl Petr Fiala zvážit i setrvání ministra financí ve funkci. Obě místa by měli zaplnit nestraničtí odborníci. Minimálně to na spravedlnosti. Na financích pak někdo, kdo rozumí rozpočtu jinak, než co v něm kam schovat.

Fakt nechci, aby nám po volbách tuhle zemi řídil Babiš s Konečnou a s “nepřiznaným” Okamurou v záloze. Lhaní už bylo dost.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky