Další debata, další důchodce, co z Fialy dělá nejlepšího premiéra

Premiér Petr Fiala dnes zveřejnil na sociální síti X nové video ze své předvolební akce v Pardubicích, kde se setkal s občany v rámci kampaně koalice SPOLU. K videu připojil stručný vzkaz, v němž znovu varoval před návratem Andreje Babiše k moci: „Andrej Babiš se nedostane zpět k moci jen tak, že to nedopustíme společně. Záleží na každém z vás.“

Fialovo vyjádření přichází v době, kdy podle aktuálních průzkumů veřejného mínění vede hnutí ANO. Vládu navíc oslabuje takzvaná bitcoinová kauza – aféra kolem přijetí daru ve formě kryptoměn, která stála funkci ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Podle některých politologů výrazně snižuje šance koalice SPOLU uspět v nadcházejících volbách. Veřejná důvěra klesá a část voličů podle analytiků vnímá kauzu jako bezpečnostní i reputační selhání, které může poškodit obraz Česka i navenek.

Během samotného setkání v Pardubicích vystoupil jeden z účastníků – starší muž, který u mikrofonu nešetřil slovy podpory. S velkým důrazem řekl: „Dovolte, abych vám ze svého celého srdce – a možná všech, co jsou tady – poděkoval. Vy jste nejlepší premiér, kterého jsme kdy měli. Druhá polovina, která tady dnes není, ta usiluje jenom o moc a chce vrátit věci do rukou Vladimira Putina.“

Pak pokračoval výčtem toho, čeho si na současné vládě váží: „To, jak bráníte svobodu, naši svobodu, jak se chováte k válce na Ukrajině – včetně pana Marka, pana Karla a všech vládních odborníků – děkuji vám. Zbavte nás Andreje Babiše.“ Jeho vystoupení vyvolalo potlesk publika.

Premiér Fiala reagoval osobně a bez patosu: „Vy jste to řekl krásně, moc si toho vážím, ale jednu věc fakt udělat nemůžu. Zbavit tuto zemi Andreje Babiše – to nedokážu. To, co dokážeme společně, je nepustit ho znovu k moci,“ odvětil.

Andrej Babiš se nedostane zpět k moci jen tak, že to nedopustíme společně. Záleží na každém z vás! pic.twitter.com/xMjJoSXq7a — Petr Fiala (@P_Fiala) June 3, 2025

V nepochybně složité době pro vládu Petra Fialy, kterou oslabuje nejen zmíněná narůstající podpora opozice, ale i vysoce sledovaná bitcoinová kauza, to není poprvé, kdy premiér sdílí na sociálních sítích projevy podpory od občanů.

V očividné snaze udržet si obraz premiéra, který má „lidi za sebou“, zveřejňuje videa z předvolebních debat, kde jednotlivci vyjadřují vděk za jeho práci i politické postoje.

Nedávno například sdílel záznam z debaty v Českých Budějovicích, kde vystoupil důchodce a s viditelným pohnutím označil současnou dobu za „nejlepší, jakou Česká republika zažila“.

Současného předsedu vlády pak nazval „nejslušnějším premiérem posledních let“ a zároveň ostře kritizoval dnešní opoziční politiku.

