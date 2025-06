MHMP: PVS loni hospodařila s čistým ziskem téměř 400 milionů

Z této částky bude následně převedeno 144 milionů korun do Fondu investic PVS, další více než 4 miliony korun poputují do Sociálního fondu a zbývajících 251,5 milionu korun se převede do Fondu finanční investice.

„Téměř 400milionový zisk za rok 2024 umožňuje Pražské vodohospodářské společnosti dál posilovat investiční kapacity, finanční zázemí i péči o zaměstnance. Jedná se o výsledek, který potvrzuje její stabilitu a dlouhodobý přínos pro město,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu Michal Hroza.

Pražští radní v působnosti valné hromady PVS dnes vzali na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2024 obsahující účetní závěrku za uplynulý rok. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2024 činí zisk přesně 399 579 206,98 korun.

Představenstvo společnosti zároveň předložilo návrh na rozdělení tohoto hospodářského výsledku, který byl Radou hl. m. Prahy schválen. Celkem 144 000 000 korun bude převedeno do Fondu investic PVS, dalších 4 064 488 korun se přesune do Sociálního fondu a zbývající částka 251 514 718,98 korun poputuje do Fondu finanční investice.

Hlavní město je jediným akcionářem společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., působnost valné hromady tak vykonává Rada hl. m. Prahy.