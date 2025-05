Bartoš odkryl: Fialova moc? Je to jinak

Bartoš hodnotí své a celkově pirátské angažmá ve vládě jako velmi náročné. „My jsme se tenkrát smáli Havlíčkovi, jak se předháněli s Babišem, kdo míň spí a že maká od čtyř ráno do deseti večer, ale ty tři roky ve vládě mi ukázaly, že když chce člověk něco odpracovat, tak to je opravdu velmi intenzivní. To aktuálně jako řadový poslanec už nezažívám. Teď to není takový záhul, ale stejně člověk pracuje od rána do večera,“ vysvětloval Bartoš. Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4453 lidí

Po zklamání nejprve ve volbách, kdy byli Piráti vykroužkováni, a pak po vyhození z vlády, Bartoš uvažuje, že by svá dřívější rozhodnutí stejně neměnil. „Šel bych do toho znovu. To, že jsme neodhadli tu věc s kroužkováním a skončili jsme se čtyřmi poslanci, takže jsme pak neměli vliv na vládní většinu a bylo náročnější prosazovat něco z našeho programu, to byla velká smůla. Bylo to nešťastný. PirStan volilo asi 850 tisíc lidí a z toho 600 tisíc lidí Piráty. A ti pak vlastně dost čuměli, že tam Piráti najednou ve Sněmovně moc nejsou,“ uvedl Bartoš.

„Ale když jsem po volbách mluvil s lidmi, tak jsem si uvědomil, že musíme i v tom počtu čtyř poslanců udělat maximum pro voliče a ten pirátský program prosazovat. Ale skončili jsme, jak jsme skončili. Ale my už netruchlíme, je to už 9 měsíců a je potřeba se z toho poučit. My jsme se naučili, že v politice při prosazování programu vlastně nemáš přátele, i koaliční partner je vždy dočasná věc po nějakou dobu, kdy se vám ta spolupráce vyplatí. Piráti musí být tvrdší a poučit se i ze svých chyb, protože těch jsme samozřejmě udělali spoustu,“ říká bývalý předseda Pirátů.

Hlavní poučení podle Bartoše je, že ani koaliční sliby ještě nic neznamenají. „Já jsem měl za to, že když už se nám podařilo nějaké věci protlačit do programového prohlášení vlády, tak že na to opravdu všechny ty strany měly stejný pohled. Třeba reforma antimonopolního úřadu. Ale když jsme pak s tím zákonem přišli, tak to shodili ze stolu, že je to nežádoucí. Tak nějak jsme měli ze to, že smlouvy a dohody platí, v tom jsme byli nezkušení,“ vidí Bartoš, v čem byli Piráti příliš naivní.

„Třeba to moje odvolání, já osobně jsem se z toho nehroutil, ale byly nějaké smlouvy, nějaká základní slušnost. Kdyby mi to ráno, řekl, že už nás ve vládě nechtějí, nebo že mě budou chtít vyměnit, tak já svolám koaliční jednání a pobavíme se o tom a nějak se to vyřeší. Puberťáci se rozcházejí po telefonu, to není dospělé jednání,“ vzkázal směrem k premiérovi.

Bartoš dále hovořil o tom, že ve skutečnosti nevládne premiér, ale hustá síť lobbistů a dalších mocných lidí v pozadí. „On se tomu Petr Fiala první rok opravdu věnoval tomu vládnutí, ale ta zásadní rozhodnutí v zásadě stejně nikdy nepocházela od něj. Jsou tam vlivní členové jednotlivých stran a pak iy velcí hráči, jako velké agrokoncerny, a to nemyslím jen Agrofert, a výrobci čehokoliv, ti všichni se to snaží nějak ohnout. Jsou to banky, energetické firmy a další v každém odvětví. To je věc, která se v politice nemění a je to asi nějak v jejích základech,“ je přesvědčený Bartoš.

Sám se prý jako ministr necítil nijak mocný, protože ministři ve skutečnosti ani příliš mocní nejsou. „Představa, že ministr nějak zásadně hýbe celým tím aparátem, je zcestná. On to může maximálně někam směřovat, jak si to představuje. Ale určitě to není tak, že se ministr rozhodne a celý ten systém pod ním to okamžitě vykoná. Musíš nejprve porazit své úředníky, to nevíš, jestli ti pomáhá, nebo mydlí schody. Pak musíš porazit koaliční partnery, který buď nechtějí, aby se ti to povedlo, nebo ti to chtějí mediálně sebrat, a pak se ti až může povést něco udělat. Pak ti budou všichni tvrdit, že to nejde a nakonec se ukáže, zda to šlo nebo ne. Takže chuť moci jsem opravdu nezažíval,“ dodal Bartoš.