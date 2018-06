Bartošek (KDU-ČSL): Normalizační praktiky šly vládě na výbornou

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek k tomu na dnešní tiskové konferenci s jistou dávkou ironie poznamenal „V souvislosti s končící vládou musíme zmínit především její vytrvalost ve vládnutí bez důvěry, intenzivní spolupráci s komunisty a extremisty z SPD. Dále pak opravdu brilantní normalizační praktiky, které zavedli v chování ke státní správě - pozvyhazovali spousty odborníků a k obrazu svému si státní správu vyčistili.“ V souvislosti s dosluhující vládou Jan Bartošek ještě zmínil důsledné ignorování současné zoufalé bytové situace v ČR a lhostejnost k ekonomické situaci rodin. Podle něj bylo možné prosadit mnoho dobrých věci, což se nepovedlo.

K omezování veřejnoprávních médií pak Jan Bartošek připomněl, že právě dnes to je přesně 50 let, kdy byla v roce 1968 zrušena cenzura. Sice jen na dva a půl měsíce, ale i to stačilo, aby se národ dozvěděl o zvěrstvech páchaných komunisty v padesátých letech. „Za lidovce chci říct, že my jsme zásadně proti zasahování do veřejnoprávních médií a do svobody tisku. Svobodu médií vnímáme jako základní nástroj demokracie a odmítáme kroky, které by vedly k jejímu omezení,“ konstatoval Bartošek.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

