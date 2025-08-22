Krutílek (ODS): Komunisti nám fakt nezlepší životní úroveň

Komunistku Kateřinu Konečnou omrzel Evropský parlament a snaží se o návrat do domácí politiky.
Z toho, jak posledních 11 let ve Štrasbursku a Bruselu hlasovala, si můžeme snadno udělat obrázek, jak by se komunisti chovali v Poslanecké sněmovně, pokud by se do ní znovu dostali - jejich politika je proruská, antiizraelská a extremistická, ačkoliv Kateřina Konečná se v EU ráda pasuje do role bojovnice za české zájmy.
Komunisti nám fakt nezlepší životní úroveň. Nemusím opakovat, jak to tu vypadalo, když přes 40 let vládli.
Teď jde o Česko!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV