Krutílek (ODS): Komunisti nám fakt nezlepší životní úroveň

23.08.2025 22:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Kateřině Konečné a KSČM.

Krutílek (ODS): Komunisti nám fakt nezlepší životní úroveň
Foto: Archiv Ondřeje Krutílka
Popisek: Ondřej Krutílek

Komunistku Kateřinu Konečnou omrzel Evropský parlament a snaží se o návrat do domácí politiky.

Z toho, jak posledních 11 let ve Štrasbursku a Bruselu hlasovala, si můžeme snadno udělat obrázek, jak by se komunisti chovali v Poslanecké sněmovně, pokud by se do ní znovu dostali - jejich politika je proruská, antiizraelská a extremistická, ačkoliv Kateřina Konečná se v EU ráda pasuje do role bojovnice za české zájmy.

Komunisti nám fakt nezlepší životní úroveň. Nemusím opakovat, jak to tu vypadalo, když přes 40 let vládli.

Teď jde o Česko!

Mgr. Ondřej Krutílek

  • ODS
  • europoslanec
Článek obsahuje štítky

ODS , Krutílek

autor: PV

