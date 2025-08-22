Vrecionová (ODS): Strach, skrze který komunisté tak rádi druhé ovládají

Kdo chce vládu komunistů, nechce nic jiného, než aby se ho ostatní lidé báli. Aby se lidé báli projevit svůj vlastní názor, aby se báli o bezpečnost svou i svých blízkých. Aby se báli, že zlovůle komunistického režimu může dopadnout nejen na ně, ale i na celou jejich rodinu. Proto také Kateřina Konečná a jí podobní tak vehementně prosazují referendum o vystoupení z Evropské unie a NATO - aby se naše republika v momentě, kdy to bude potřeba, nedomohla zastání a po svobodě by zůstaly jen rudé tanky a všudypřítomný strach.
Strach, skrze který komunisté tak rádi druhé ovládají.
Nedovolme, aby se vrátila doba strachu. Doba, kdy se lidé kvůli „špatnému smýšlení“ báli o život nejen svůj, ale také svých blízkých. Doba, kdy se mezi dveřmi v rychlosti loučili s příbuznými, kteří byli odvezeni do převýchovných táborů a už o nich nikdy nikdo neslyšel. Doba vykonstruovaných politických procesů, které měly za cíl jediné - zlomit skrze „problematické“ jedince i celou společnost. Doba, kdy každý, komu se dařilo, byl třídní nepřítel a byl za to po zásluze potrestán.
Zodpovědnost za demokracii je zodpovědností nás všech. Mysleme na to u voleb.
Ing. Veronika Vrecionová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV