Vrecionová (ODS): Strach, skrze který komunisté tak rádi druhé ovládají

24.08.2025 6:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uskupení Stačilo!.

Kdo chce vládu komunistů, nechce nic jiného, než aby se ho ostatní lidé báli. Aby se lidé báli projevit svůj vlastní názor, aby se báli o bezpečnost svou i svých blízkých. Aby se báli, že zlovůle komunistického režimu může dopadnout nejen na ně, ale i na celou jejich rodinu. Proto také Kateřina Konečná a jí podobní tak vehementně prosazují referendum o vystoupení z Evropské unie a NATO - aby se naše republika v momentě, kdy to bude potřeba, nedomohla zastání a po svobodě by zůstaly jen rudé tanky a všudypřítomný strach.

Nedovolme, aby se vrátila doba strachu. Doba, kdy se lidé kvůli „špatnému smýšlení“ báli o život nejen svůj, ale také svých blízkých. Doba, kdy se mezi dveřmi v rychlosti loučili s příbuznými, kteří byli odvezeni do převýchovných táborů a už o nich nikdy nikdo neslyšel. Doba vykonstruovaných politických procesů, které měly za cíl jediné - zlomit skrze „problematické“ jedince i celou společnost. Doba, kdy každý, komu se dařilo, byl třídní nepřítel a byl za to po zásluze potrestán.

Zodpovědnost za demokracii je zodpovědností nás všech. Mysleme na to u voleb.

Ing. Veronika Vrecionová

  • ODS
  • europoslankyně
Proč nenecháte rozhodnout rodiče?

Jestli a od kolika svým dětem dovolí přístup na sociální sítě? To pak začnete i určovat, na co se smí nebo nesmí dívat v televizi nebo v kolik mají chodit spát a v kolik vstávat? Myslíte, že vše špatné se odehrává jen na sociálních sítích, a že ony jsou strůjci zla?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uskupení Stačilo!.