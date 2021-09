Bartošek (KDU-ČSL): Poprvé v historii se VZP stává aktivním hráčem předvolebního boje

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane premiére, řekněte mi, že ta brožura nemohla vyjít bez vaší fotky. Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 12% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4780 lidí

Nikdo nerozporuje to, že prevence je potřeba. Nikdo nerozporuje to, že je důležité, aby lidi věděli, jak se mají chránit, co se týká jejich zdraví. Správní rada VZP toto odmítla projednat, správní rada to odmítla schválit a vůbec se tím zabývat. Jestli mám správné informace, je to dokonce i tak, že se vyjádřila, že rozesílání této brožury před volbami považuje za neetické. A stejně tak říkali, že v případě, že to půjde po volbách, tak to může být.

Jsme v situaci, že poprvé v historii se VZP stává aktivním hráčem předvolebního boje. Já osobně to vnímám, že VZP byla zneužita v rámci tohoto boje a celé to ukazuje a vypovídá především o vás, pane premiére, protože celé to chování a způsob zneužití této brožury a strachu lidí o své zdraví vypovídá o tom, že jste skutečně hrozbou pro Českou republiku (ruch mezi poslanci ANO), máte teflonové svědomí a teflonovou morálku. Jste člověk, který myslí pouze na sebe a je připraven zneužít cokoli, cokoli v rámci nefér předvolebního boje.

VZP to stálo 15 milionů. Ty peníze šly použít úplně jiným způsobem ve prospěch zdraví občanů této země. A jestliže se tady prsíte tím, že jste to vymyslel, že to je vaše, tak je to pouze o tom, že jste se vyvezl na zádech řady odborníků, které jste zneužil pro svoji vlastní propagaci v rámci předvolebního boje. Jednoznačně to ukazuje na to, že jste nikdy nehrál fér a nehrajete fér. A tak jak se chováte v tomto případě, stejným způsobem se chováte k této zemi a stejným způsobem se chováte k lidem České republiky. Vůbec vám na nich nezáleží. Záleží vám pouze na vašem osobním prospěchu, na vašem osobním zisku. To je všechno, o co vám jde. A tato brožura je toho přímým důkazem. Styďte se!

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartošek (KDU-ČSL): OD 11. září se v ČR stal jediný útok. Neví o tom SPD něco bližšího? Bartošek (KDU-ČSL): S Mladými lidovci máme budoucnost v kraji zajištěnou Bartošek (KDU-ČSL): Žádný premiér se dosud tímto způsobem nechoval Bartošek (KDU-ČSL): Snižuje se počet vyloučených lokalit? Ne? Tak MPSV špatně pracuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.