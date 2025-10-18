Bartůšek (Přísaha): Nyní budeme moci účinněji prosazovat návraty nepřijatých migrantů

20.10.2025 6:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migrační politice.

Bartůšek (Přísaha): Nyní budeme moci účinněji prosazovat návraty nepřijatých migrantů
Foto: Archív NB
Popisek: MSSc. et MSSc. BSc. Nikola Bartůšek, socioložka, kandidátka Přísahy do EP

Nechceš jako země přijímat své občany? Pak musí přijít nátlak a tresty!

Dlouhodobě prosazuji tvrdší a účinnější přístup vůči třetím zemím, které s námi nespolupracují v oblasti migrace a nepřebírají své občany zpět.

Vytrvalost ve vyjednávání se vyplácí. Evropský parlament konečně schválil možnost dočasně omezit vydávání víz zemím, které s námi nespolupracují.

To nám posílí ochranu vnějších hranic EU a zachová bezpečnost Schengenského prostoru.

Evropa dnes čelí situaci, kdy neúspěšní žadatelé o azyl nerespektují rozhodnutí o návratu a zůstávají na území EU. Tento nástroj zároveň funguje jako diplomatický tlak, který motivuje třetí země k plnění jejich závazků, včetně návratů nelegálních migrantů.

Nyní budeme moci účinněji prosazovat návraty a zajistit, aby Evropa nebyla útočištěm pro ty, kteří porušují její pravidla.

Je to krok správným směrem, ale tím to nekončí a mne čeká ještě tvrdý boj a dlouhá cesta v dalším vyjednávání.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • PŘÍSAHA
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bartůšek (Přísaha): Budeme odmítat nekontrolovanou migraci
„Přežití Leyenové urychlí úpadek EU“. Takto vypadalo hlasování
Pozvali Konečnou, pozvali Rajchla. A pak začalo na ČT peklo
Bartůšek (Přísaha): V členských státech EU bylo zabaveno rekordní množství kokainu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

přísaha , Bartůšek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vykonává Nikola Bartůšek svou práci dobře?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Sankce

Dobrý den, taky si myslím, že jsou sankce k ničemu. Ale je podle vás jiná cesta, jak tlačit na Rusko, aby válku ukončilo? Nebo podle vás nemáme dělat vůbec nic? A je můj dojem, že jste vlastně rád, že jsou sankce neúčinné, správný? Ještě jeden dotaz mám. Co říkáte na to, jak ve volbách dopadla SPD?...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nedostatek potřebného draslíku se projevuje únavou i nadýmánímNedostatek potřebného draslíku se projevuje únavou i nadýmáním Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Za Pirátů zažívá Praha obrovský rozvoj

8:02 Hřib (Piráti): Za Pirátů zažívá Praha obrovský rozvoj

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pirátské působnosti v Praze.