Bartůšek (Přísaha): Nyní budeme moci účinněji prosazovat návraty nepřijatých migrantů

Nechceš jako země přijímat své občany? Pak musí přijít nátlak a tresty!
Dlouhodobě prosazuji tvrdší a účinnější přístup vůči třetím zemím, které s námi nespolupracují v oblasti migrace a nepřebírají své občany zpět.
Vytrvalost ve vyjednávání se vyplácí. Evropský parlament konečně schválil možnost dočasně omezit vydávání víz zemím, které s námi nespolupracují.
To nám posílí ochranu vnějších hranic EU a zachová bezpečnost Schengenského prostoru.
Evropa dnes čelí situaci, kdy neúspěšní žadatelé o azyl nerespektují rozhodnutí o návratu a zůstávají na území EU. Tento nástroj zároveň funguje jako diplomatický tlak, který motivuje třetí země k plnění jejich závazků, včetně návratů nelegálních migrantů.
Nyní budeme moci účinněji prosazovat návraty a zajistit, aby Evropa nebyla útočištěm pro ty, kteří porušují její pravidla.
Je to krok správným směrem, ale tím to nekončí a mne čeká ještě tvrdý boj a dlouhá cesta v dalším vyjednávání.
Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.
autor: PV