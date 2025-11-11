Bartůšek (Přísaha): Polsko má špičkové dálnice. Co máme my? Rozhledny

11.11.2025 14:02

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k čerpání peněz z EU.

Foto: Archív NB
Popisek: MSSc. et MSSc. BSc. Nikola Bartůšek, socioložka, kandidátka Přísahy do EP

Polsko má špičkovou dálniční síť. Co máme my? Rozhledny.

Neberte mě zle, já jsem vášnivá turistka a miluji rozhledny. Ale když si mám vybrat, jestli se k té rozhledně dostanu po zalátané okresce, nebo po nové dálnici, tak si vždycky vyberu dálnici.?

Speciálně pokud může být postavena za evropské peníze, a tedy náš rozpočet může použít ty peníze zase někde jinde.

K Evropské unii bývám často kritická. A oprávněně. Nesmyslná nařízení, která dopadají na naše občany a firmy, kritizuji dlouhodobě.

Ale tentokrát musím říct jedno: chyba není pouze v Bruselu, ale i u nás doma.

Česko za 20 let členství v EU získalo stovky miliard korun z evropských fondů. Místo dlouhodobého rozvoje jsme je však často rozmělnili do tisíců malých projektů. A zatímco Polsko stavělo dálnice, my jsme budovali „rozhledny bez výhledu“.

Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu jsme sice čerpali, ale neinvestovali. Ve srovnání se státy, které vstoupily do EU ve stejném roce, se Česká republika méně přiblížila průměru EU.

Například v oblasti výstavby dálnic byla Česká republika za posledních dvacet let více než desetkrát pomalejší než Polsko.?Dotace jsou často poskytovány i tam, kde není potřeba podpory, a přínos je nulový.

Doufám, že si nová vláda vezme trošku příklad z Polska a zařadí v čerpání peněz na dopravní stavby minimálně trojku!

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • PŘÍSAHA
  • europoslankyně
