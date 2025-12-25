Senátor Hraba: Vánoční zázrak z roku 1914

26.12.2025 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke spontánnímu přerušení bojů na bojišti první světové války.

Senátor Hraba: Vánoční zázrak z roku 1914
Foto: Archiv PL
Popisek: Rozhovory PL- Zdeněk Hraba o volbách

Uprostřed první světové války, 25. prosince 1914, se na západní frontě stalo něco, co dodnes působí neuvěřitelně. Vánoční zázrak. Vojáci britské a německé armády, jinak nepřátelé na život a na smrt, na Vánoce složili zbraně. Bez rozkazů shora, jen z vlastní vůle. Společně prožili sváteční den – zpívali, mluvili spolu, vyměnili si drobnosti a na chvíli zapomněli na válku.

Tenhle příběh si připomínám každý rok, protože ukazuje, že i v těch nejhorších časech si lidé dokážou zachovat lidskost. O to smutnější je, že po více než sto letech tuto schopnost v dnešních válkách zjevně ztrácíme. A právě to dává vánočnímu poselství z roku 1914 ještě silnější význam.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pohádka ČT, která vás ubije. Radši se pak nebudete ptát
V Zelenského vánočním vzkazu padlo i přání smrti
Veteránka boje proti „nenávisti“: V Německu dostává medaile, USA na ni teď uvalily sankce
Papež kritizoval pokřivený svět: S lidmi se zachází jako se zbožím

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hraba

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je velká škoda, že na Ukrajině ještě nebylo uzavřené příměří?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Zastrojování platů

Na jaké částce by podle vás měly být platy politiků zastropovány nebo na co by měly být navázány? A řeší něco zmrazení platů, když dřív nebo později dojde k rozmrazení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru Horoskop na leden 2026Horoskop na leden 2026

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Minčič (ODS): Od píky

17:38 Minčič (ODS): Od píky

Komentář člena ODS Liberec Jiřího Minčiče k aktuálnímu dění nejen ve straně, ale na politické pravic…