26.12.2025 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vězeňství.

Svobodová (Piráti): Měly by vznikat malé komunitní věznice civilnějšího charakteru
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Kulatý stůl k podpoře dětí a rodin ovlivněných uvězněním rodiče. Můj první kulatý stůl a hned jsem mluvila.

Jelikož jsem povoláním geoinformatička a geografka, vnesla jsem do svého vystoupení prostorový aspekt.

Pro bezpečný návrat domů je důležité přijít do bezpečných vztahů. A aby se vztahy nezpřetrhaly potřebujete udržovat kontakt. Jenže to není tak lehké, když za měsíc máte nárok na 3 hodiny návštěv a nejste umístěný ve věznici, která je nejblíž vašemu bydlišti. Vzdálenost je však relativní. Jiná bude dostupnost do věznice v krajském městě a jiná do věznice kdesi v lesích. Rodiny někdy jedou celý den, aby své blízké viděli, někdy jsou návštěvy tak emočně náročné, že se jejich frekvence ještě sníží. Pro rodiče to musí být obzvlášť těžké, ať pro toho, co zůstal s dětmi sám, tak pro toho, který s rodinou nemůže být.

Co by mohlo pomoct?

Uvolnit kapacity, aby uvěznění mohli být co nejblíže rodině - takže směr jaký nabral nový trestní zákoník, ale v přímém rozporu s prohlášením nové vlády.

Změnit přístup k vězeňství - malé komunitní věznice civilnějšího charakteru. Jejich výhodou je, že mohou být navázané na místní komunity, mít volnější režim, a tedy i širší možnosti návštěv i aktivit s rodinou. Menší věznice mohou být blíže rodinám.

Možná si říkáte, že běžný člověk nechce mít za souseda věznici. My jsme na vnímání věznice obyvateli s kolegy z Geografického ústavu Masarykovy univerzity dělali průzkum a tohle tvrzení se vůbec nepotvrdilo. Lidé se věznic nebojí.

Druhá část kulatého stolu byla o sdílení. Prvně promluvily děti odsouzených, pak samotní rodiče a pak pečující osoby. Slyšet jejich zkušenosti a zážitky pro mě bylo velmi důležité. Někdy, když řešíte systém, zapomenete na člověka. Tohle otevírá úplně nové perspektivy.

RNDr. Vendula Svobodová

  • Piráti
  • poslankyně
