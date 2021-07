Benešík (KDU-ČSL): Premiér měl říct pravdu. Nakonec si to rozmyslel

reklama

A já už věřil, že přizná, co všechno jeho vláda pokazila. Například stavební zákon.

Jako bývalý starosta moc dobře vím, že vyřídit stavební povolení u nás trvá hodně dlouho. A rozhodně je to nutné změnit.

Jenže to, co prosadila vláda za podpory komunistů, kdy vznikne megastavební úřad, je jeden velký nesmysl. Reálně hrozí, že nebude ani dostatek pracovníků úřadu a proces stavebního povolení se bude prodlužovat. Bude to dražší, navíc úřady se vzdálí od lidí. V době, kdy je citelný nedostatek bytů, je prosazení takového zákona kontraproduktivní.

Poslanci vládní koalice by měli jít mezi lidi, měli by se zapojit do komunální politiky a pak by věděli, že to, co nový stavební zákon potřeboval, je právě posílení pravomocí samospráv místo jejich omezení, digitální stavební řízení a především zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Senát tyto změny do vládního paskvilu připravil, ale vláda raději přijala svůj zákon, bez ohledu na to, jaké to bude mít dopady na lidi.

Navíc hrozí, že ČR nevyčerpá dotace z EU a významná část evropských financí propadne. U infrastrukturních projektů je k jejich realizaci potřeba také stavební povolení.

Stavební úřady se ale kvůli vládnímu paskvilu budou stěhovat, hledat nové pracovníky, přemisťovat archivy nebo zřizovat nové počítačové sítě místo toho, aby vykonávaly svoji činnost pro občany, firmy, živnostníky, obce a města, tedy vydávaly stavební povolení.

