Maďarsko vrátilo úder Zelenskému kvůli ropovodu Družba

Mezi Ukrajinou a Maďarskem dál narůstá napětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Orbánovi naznačil, jak situaci zlepšit. Během tiskové konference 24. srpna prezident konstatoval, že budoucnost ropovodu Družba – který dodává ruskou ropu do Maďarska a na Slovensko – by mohla záviset na postoji Maďarska k přistoupení Ukrajiny k Evropské unii.
„Vždy jsme podporovali přátelské vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem,“ řekl Zelenskyj. „Existence Družby závisí na postoji Maďarska.“
?? Zelenskyy: "We have always maintained friendship between Ukraine and Hungary. Now, the existence of friendship [t/n: could mean Druzhba pipeline] depends on Hungary's stance." pic.twitter.com/jkITYVNeyX— UNITED24 Media (@United24media) August 24, 2025
Svými výroky Zelenskyj vyvolal ostrou reakci maďarského ministra zahraničí Pétra Szijjárta, který Zelenského obvinil z ohrožení Maďarska a jeho suverenity.
„Zelenskyj využil ukrajinského státního svátku k vyhrožování Maďarsku. Rozhodně odmítáme zastrašování ze strany ukrajinského prezidenta. Svrchovanost a územní celistvost považujeme za základní hodnoty mezinárodní politiky. Proto respektujeme svrchovanost a územní celistvost každé země a očekáváme totéž na oplátku. V posledních dnech Ukrajina provedla vážné útoky na naše dodávky energie. Útok na energetickou bezpečnost je útokem na suverenitu. Válka, se kterou Maďarsko nemá nic společného, nikdy nemůže ospravedlnit narušení naší suverenity. Vyzýváme Zelenského, aby přestal vyhrožovat Maďarsku a ukončil bezohledné útoky na naši energetickou bezpečnost!“ zdůraznil maďarský ministr zahraničí.
.@ZelenskyyUa used Ukraine’s national holiday to threaten Hungary. We firmly reject the Ukrainian President’s intimidation.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 24, 2025
We regard sovereignty and territorial integrity as fundamental values of international politics. That is why we respect every country’s sovereignty and… pic.twitter.com/oUsgKNgqcV
Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha na Szijjártóvy komentáře reagoval a vyzval Maďarsko, aby snížilo svou závislost na ruských energiích.
„Nemusíte ukrajinskému prezidentovi říkat, co má dělat nebo říkat a kdy. Je prezidentem Ukrajiny, ne Maďarska,“ napsal Sybiha na sociální síti X. „Energetická bezpečnost Maďarska je ve vašich vlastních rukou,“ dodal. „Diverzifikujte ji a staňte se nezávislými na Rusku, stejně jako zbytek Evropy.“
I will reply in a Hungarian manner.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) August 24, 2025
You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.
Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo
Szijjártó zopakoval, že s ruskou agresí proti Ukrajině nemá Maďarsko nic společného, čímž chtěl pravděpodobně naznačit, že na ni nemá doplácet. „Přestaňte útočit na naši energetickou bezpečnost! Tohle není naše válka!“ napsal doslova.
A tady už se neudržel ukrajinský novinář Ilija Ponomarenko a maďarskému ministrovi zahraničí odpověděl.
„Ano, není to vaše válka – je to vaše selhání. Nedokázali jste se postavit na správnou stranu v nejhorší válce od dob Adolfa Hitlera,“ nešetřil kritikou ukrajinský novinář.
Yep, it's not your war - it's your failure to take the right side of history in the worst European war since Adolf Hitler.— Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) August 24, 2025
K diplomatickému napětí mezi oběma zeměmi došlo několik dní poté, co 18. srpna ukrajinské drony zaútočily na čerpací stanici Nikolskoje v ruské Tambovské oblasti. Útok dočasně narušil provoz ropovodu Družba a zastavil dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák