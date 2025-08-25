Maďarsko vrátilo úder Zelenskému kvůli ropovodu Družba

Slovní kopanec střídá slovní ránu. Mezi Maďarskem a Ukrajinou dál narůstá napětí. Obě strany si vzkazují, co by měl dělat ten druhý. Zelenskyj naznačil, jak tuto krizi vyřešit. A dostal ostrý vzkaz od maďarského ministra zahraničí Pétra Szijjárta. A tím to neskončilo.

Maďarsko vrátilo úder Zelenskému kvůli ropovodu Družba
Mezi Ukrajinou a Maďarskem dál narůstá napětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Orbánovi naznačil, jak situaci zlepšit. Během tiskové konference 24. srpna prezident konstatoval, že budoucnost ropovodu Družba – který dodává ruskou ropu do Maďarska a na Slovensko – by mohla záviset na postoji Maďarska k přistoupení Ukrajiny k Evropské unii.

„Vždy jsme podporovali přátelské vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem,“ řekl Zelenskyj. „Existence Družby závisí na postoji Maďarska.“

 

 

Svými výroky Zelenskyj vyvolal ostrou reakci maďarského ministra zahraničí Pétra Szijjárta, který Zelenského obvinil z ohrožení Maďarska a jeho suverenity.

„Zelenskyj využil ukrajinského státního svátku k vyhrožování Maďarsku. Rozhodně odmítáme zastrašování ze strany ukrajinského prezidenta. Svrchovanost a územní celistvost považujeme za základní hodnoty mezinárodní politiky. Proto respektujeme svrchovanost a územní celistvost každé země a očekáváme totéž na oplátku. V posledních dnech Ukrajina provedla vážné útoky na naše dodávky energie. Útok na energetickou bezpečnost je útokem na suverenitu. Válka, se kterou Maďarsko nemá nic společného, nikdy nemůže ospravedlnit narušení naší suverenity. Vyzýváme Zelenského, aby přestal vyhrožovat Maďarsku a ukončil bezohledné útoky na naši energetickou bezpečnost!“ zdůraznil maďarský ministr zahraničí.

 

 

Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha na Szijjártóvy komentáře reagoval a vyzval Maďarsko, aby snížilo svou závislost na ruských energiích.

„Nemusíte ukrajinskému prezidentovi říkat, co má dělat nebo říkat a kdy. Je prezidentem Ukrajiny, ne Maďarska,“ napsal Sybiha na sociální síti X. „Energetická bezpečnost Maďarska je ve vašich vlastních rukou,“ dodal. „Diverzifikujte ji a staňte se nezávislými na Rusku, stejně jako zbytek Evropy.“

 

 

Szijjártó zopakoval, že s ruskou agresí proti Ukrajině nemá Maďarsko nic společného, čímž chtěl pravděpodobně naznačit, že na ni nemá doplácet. „Přestaňte útočit na naši energetickou bezpečnost! Tohle není naše válka!“ napsal doslova.        

roztržka mezi Maďarskem a Ukrajinou

A tady už se neudržel ukrajinský novinář Ilija Ponomarenko a maďarskému ministrovi zahraničí odpověděl.

„Ano, není to vaše válka – je to vaše selhání. Nedokázali jste se postavit na správnou stranu v nejhorší válce od dob Adolfa Hitlera,“ nešetřil kritikou ukrajinský novinář.

 

 

K diplomatickému napětí mezi oběma zeměmi došlo několik dní poté, co 18. srpna ukrajinské drony zaútočily na čerpací stanici Nikolskoje v ruské Tambovské oblasti. Útok dočasně narušil provoz ropovodu Družba a zastavil dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Diskuse obsahuje 27 příspěvků

