Blaha (ODS): Máme správně nastavený kurz naší země

3 dobré zprávy a k nim trochu kontextu:
Náš HDP roste už 4 čtvrtletí v řadě. Ve druhém kvartálu přidal 2,4 % a výsledek se ještě patrně bude revidovat k lepšímu, avizuje prognóza.
Letos patříme mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v EU. Projeví se to i na mzdách, které by se měly letos reálně zvýšit v průměru o 3,6 %.
Česká republika má jedny z nejlevnějších pohonných hmot v EU. Nafta je podle nejnovějších dat Evropské komise v Česku třetí nejlevnější v EU.
Máme správně nastavený kurz naší země. Teď ho jen SPOLU musíme udržet. Budeme nadále podporovat podnikání a zodpovědné hospodaření. Ruku na to!
Ing. Stanislav Blaha
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV