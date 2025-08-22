Blaha (ODS): Máme správně nastavený kurz naší země

22.08.2025 15:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ekonomice ČR.

Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha ODS)

3 dobré zprávy a k nim trochu kontextu:

Náš HDP roste už 4 čtvrtletí v řadě. Ve druhém kvartálu přidal 2,4 % a výsledek se ještě patrně bude revidovat k lepšímu, avizuje prognóza.

Letos patříme mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v EU. Projeví se to i na mzdách, které by se měly letos reálně zvýšit v průměru o 3,6 %.

Česká republika má jedny z nejlevnějších pohonných hmot v EU. Nafta je podle nejnovějších dat Evropské komise v Česku třetí nejlevnější v EU.

Máme správně nastavený kurz naší země. Teď ho jen SPOLU musíme udržet. Budeme nadále podporovat podnikání a zodpovědné hospodaření. Ruku na to!

Ing. Stanislav Blaha

  • ODS
  • Tento profil není poslancem aktivně využíván
  • poslanec
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ekonomice ČR.