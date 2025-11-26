Těm milost? Ani náhodou. Trumpovo díkůvzdání bylo trochu jiné

Ve čtvrtek slaví Američané jeden ze svých nejdůležitějších svátků, Den díkůvzdání. Tradičně jde o poděkování za úrodu sklizenou v daném roce. Při tomto svátku se sejde celá rodina a na jídelním stole nesmí chybět krocan či krůta. Součástí oslav je i ceremoniál v Bílém domě, na kterém prezident Trump udělí milost dvěma krocanům, kteří na rozdíl od svých kolegů nakonec nekončí na pekáči.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Před samotným slavnostním udílením milostí se obrátil k novinářům.
„Doufám, že se vám naše krásná nová terasa s odpovídajícími kameny v Bílém domě líbí,“ řekl Trump novinářům v reakci na rozruch kolem přestavby slavné zahrady Jacqueline Kennedyové. Bývalá první dáma ji s láskou upravila v 60. letech, ale Trump ji letos nechal vydláždit. Sarkasticky dodal: „Kdyby to dnes byla tráva, bořili byste se do bahna, jako to děláte už mnoho let, a byli byste velmi nešťastní.“
Gobble a Waddle jsou jména krůt, které letos dostaly milost. Veselý Trump ve svém projevu žertoval, že když viděl jejich fotky, chtěl je prý pojmenovat Chuck a Nancy – po Chucku Schumerovi, lídrovi opoziční demokratické menšiny v Senátu, a Nancy Pelosiové, bývalé demokratické předsedkyni Sněmovny reprezentantů. „Ale pak jsem si uvědomil, že jim milost neudělím. Nikdy bych ani jednomu z nich neudělil milost.“
V jednu chvíli se obrátil ke své ženě. „Je mi jedno, co mi Melania říká. Říká ‚Zlato, myslím, že by to bylo hezké gesto.‘ Neudělám to.“
Poté konstatoval, že když byl jeho prezidentem Joe Biden, jehož Trump důsledně označuje za „ospalého Joea“, nepochybně podepsalo příkaz k omilostnění dvou krůt tzv. automatické pero. Jedním dechem dodal, že milosti podepsané automatickým perem na podpisy prezidenta považuje za neplatné.
Novinářům také prozradil, že by rád shodil pár kilo, ale je si prý jist tím, že zrovna na Den díkuvzdání určitě hubnout nebude.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
V říjnu tohoto roku J. D. Vance vystoupil na akci organizace Turning Point, organizace, kterou spoluzakládal právě Charlie Kirk. Vancovi se na akci od Eriky Kirkové dostalo vřelého obětí. Na sociálních sítích už někteří lidé uvažují, zda nejde o objetí až příliš vřelá.
„Erika Kirková objímá J. D. Vancea jako milenka, má ruce v jeho vlasech, on ji drží za boky a ona je přitom oblečená v těsných kožených kalhotách,“ padlo na sociální síti X.
Imagine the utter hypocrisy of core MAGA ??— Mario (@PawlowskiMario) November 1, 2025
They’re outraged that people are sharing clips of Erika Kirk hugging JD Vance like a lover, her hands in his hair, him holding her hip, her in tight leather pants.
But you know what they’re not outraged about?
The fact that JD Vance… pic.twitter.com/o9KDXZSD1o
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
J. D. Vance je však od roku 2014 ženatý s Ushou Vanceovou, se kterou má tři děti.
Sama Erika Kirková v show Megan Kellyové prohlásila, že mezi ní a Vancem nejde o nic než o obětí, při kterém jí prý stávající viceprezident sdělil, že je hrdý na to, jak zvládá svou nelehkou situaci a ona jemu odpověděla: „Bůh Vám žehnej.“
O nic víc prý nešlo.
Charlie Kirk byl konzervativní politický aktivista, hlasitý podporovatel Donalda Trumpa, jenž byl letos v září, ve svých 31 letech zastřelen. Stal se obětí atentátu.
Trump i Kirkova žena Erika nejen na pohřbu Charlieho Kirka zdůraznili, že jeho odkaz budou dál držet při životě a rozvíjet.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák