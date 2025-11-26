Těm milost? Ani náhodou. Trumpovo díkůvzdání bylo trochu jiné

26.11.2025 15:18 | Monitoring

Ačkoli se o prezidentech USA mluvívá jako o nejmocnějších mužích planety, stále platí, že je to člověk jako každý jiný, se svými radostmi a starostmi. A teď se zdá, že si umí udělat srandu i ze své ženy Melanie. „Je mi jedno, co Melania říká,“ vypálil totiž v jednu chvíli mezi novináře. A vedle toho se šíří úvahy, zda mezi Trumpovým viceprezidentem J. D. Vancem a vdovou po Charlie Kirkovi nevzniká něco víc, než jen přátelství.

Těm milost? Ani náhodou. Trumpovo díkůvzdání bylo trochu jiné
Foto: Repro Bílý dům
Popisek: Bílý dům, sídlo prezidenta USA

Ve čtvrtek slaví Američané jeden ze svých nejdůležitějších svátků, Den díkůvzdání. Tradičně jde o poděkování za úrodu sklizenou v daném roce. Při tomto svátku se sejde celá rodina a na jídelním stole nesmí chybět krocan či krůta. Součástí oslav je i ceremoniál v Bílém domě, na kterém prezident Trump udělí milost dvěma krocanům, kteří na rozdíl od svých kolegů nakonec nekončí na pekáči.

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
97%
2%
hlasovalo: 10309 lidí
Letos bylo během udělování milostí krocanům v Bílém domě trochu dusno. Prezident Trump totiž tento okamžik využil nejen k tomu, aby si vyřídil účty se svými politickými oponenty, ale pustil se i do své ženy Melanie.

Před samotným slavnostním udílením milostí se obrátil k novinářům.

„Doufám, že se vám naše krásná nová terasa s odpovídajícími kameny v Bílém domě líbí,“ řekl Trump novinářům v reakci na rozruch kolem přestavby slavné zahrady Jacqueline Kennedyové. Bývalá první dáma ji s láskou upravila v 60. letech, ale Trump ji letos nechal vydláždit. Sarkasticky dodal: „Kdyby to dnes byla tráva, bořili byste se do bahna, jako to děláte už mnoho let, a byli byste velmi nešťastní.“

Gobble a Waddle jsou jména krůt, které letos dostaly milost. Veselý Trump ve svém projevu žertoval, že když viděl jejich fotky, chtěl je prý pojmenovat Chuck a Nancy – po Chucku Schumerovi, lídrovi opoziční demokratické menšiny v Senátu, a Nancy Pelosiové, bývalé demokratické předsedkyni Sněmovny reprezentantů. „Ale pak jsem si uvědomil, že jim milost neudělím. Nikdy bych ani jednomu z nich neudělil milost.“

V jednu chvíli se obrátil ke své ženě. „Je mi jedno, co mi Melania říká. Říká ‚Zlato, myslím, že by to bylo hezké gesto.‘ Neudělám to.“

Poté konstatoval, že když byl jeho prezidentem Joe Biden, jehož Trump důsledně označuje za „ospalého Joea“, nepochybně podepsalo příkaz k omilostnění dvou krůt tzv. automatické pero. Jedním dechem dodal, že milosti podepsané automatickým perem na podpisy prezidenta považuje za neplatné.

Novinářům také prozradil, že by rád shodil pár kilo, ale je si prý jist tím, že zrovna na Den díkuvzdání určitě hubnout nebude.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 18409 lidí
A zatímco Trump uhodil na svého předchůdce v úřadě a zmiňuje svou ženu, ve veřejném prostoru se šíří úvahy, zda náhodou mezi Erikou Kirkovou, vdovou po konzervativním aktivistovi Charliem Kirkovi, a Trumpovým současným viceprezidentem J. D. Vancem nevzniká něco víc, než jen klasické přátelství.

V říjnu tohoto roku J. D. Vance vystoupil na akci organizace Turning Point, organizace, kterou spoluzakládal právě Charlie Kirk. Vancovi se na akci od Eriky Kirkové dostalo vřelého obětí. Na sociálních sítích už někteří lidé uvažují, zda nejde o objetí až příliš vřelá.

 „Erika Kirková objímá J. D. Vancea jako milenka, má ruce v jeho vlasech, on ji drží za boky a ona je přitom oblečená v těsných kožených kalhotách,“ padlo na sociální síti X.

 

 

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

95%
3%
2%
hlasovalo: 18103 lidí
Na jednom z videí, která taktéž kolují po sociálních sítích, Erika Kirková prozradila, že jí J. D. Vance v něčem připomíná jejího manžela.

J. D. Vance je však od roku 2014 ženatý s Ushou Vanceovou, se kterou má tři děti.

Sama Erika Kirková v show Megan Kellyové prohlásila, že mezi ní a Vancem nejde o nic než o obětí, při kterém jí prý stávající viceprezident sdělil, že je hrdý na to, jak zvládá svou nelehkou situaci a ona jemu odpověděla: „Bůh Vám žehnej.“

O nic víc prý nešlo.  

Charlie Kirk byl konzervativní politický aktivista, hlasitý podporovatel Donalda Trumpa, jenž byl letos v září, ve svých 31 letech zastřelen. Stal se obětí atentátu.

Trump i Kirkova žena Erika nejen na pohřbu Charlieho Kirka zdůraznili, že jeho odkaz budou dál držet při životě a rozvíjet.

Psali jsme:

Pavel, EU, Ukrajina a Fiala. Český režisér naházel na jednu hromadu
Trump Ukrajincům: Rusko vede, stejně území získá. Berte dohodu
Průlom v mírovém plánu? Ukrajinci mluví o shodě s USA
Evropané upravili mírový plán, Rusové ho odmítli

 

Zdroje:

https://t.co/o9KDXZSD1o

https://twitter.com/PawlowskiMario/status/1984713966170292438?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Biden , USA , zahraničí , Trump , Pelosi , Vance , Díkůvzdání , Charlie Kirk , Erika Kirková

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jsou podle vašeho názoru nyní Spojené státy v lepší pozici, než byly za časů Joea Bidena?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Budete prověřovat všechny, kdo nebudou s vámi za jedno?

Co Vám říká nezávislost? Nebo vy v ní v tomto státě nevěříte? Viz to, že si chcete posvítit na ty, co prověřují kampaně, Okamura si zas chtěl posvítit na šéfa policie…

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025 Proteinové doplňky stravy mohou obsahovat toxické množství olovaProteinové doplňky stravy mohou obsahovat toxické množství olova

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

11:33 Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

Konec pravice, postavené na ODS a TOP 09. To podle politologa Lukáše Valeše znamená rozhodnutí Marti…