Blaha (ODS): Prezident pro nejspodnějších 10 milionů

Vzhledem k těsnému výsledku prezidentských voleb bude té nenávisti v následujících letech požehnaně. Máme se věru na co těšit. Z Vladislavského sálu to dnes zadunělo jak z Aurory před sto lety. Akorát že tentokrát se nebude útočit na palác, ale právě naopak. V podhradí se sešikují zemanovci a postupně obsadí všechno, co obsadit půjde. Kdo by jim v tom mohl zabránit? Českou televizi si koupí Soukup, mediální mafián, kterého pan prezident zapomněl jmenovat, když už se pustil do Zdeňka Bakaly. Novináři druhé kategorie, tedy té Zemanovi protivné, si ve velkých médiích už ani neškrtnou. Trh si totiž rozdělí Babiš se Soukupem, protože Bakala bude zničen.

Prezident si rovněž vskutku po svém poradil s jednou parlamentní politickou stranou. Nepustil se přitom do strany, jejíž základní ideologickou výbavou je nahrazení systému parlamentní demokracie diktaturou proletariátu, ani do strany, která svoji politiku staví na rasismu a xenofobii. Kdepak, to by prezident nenálepkující, jak se nezapomněl pochválit, neudělal. Rozhodl se zaútočit na TOP09, která patrně představuje tu největší hrozbu pro budoucnost České republiky.

Těžko hledat na projevu pana prezidenta něco pozitivního. Vize, se kterými své posluchače seznámil, byly koktejlem namíchaným pro uši rychle rostoucí skupiny lidí, kteří si přejí zastupitelskou demokracii nahradit přímou demokracií. Do toho plácnul trošku odkazu Tomáše a Jana Baťových a větší zaměstnanecká práva. Resuscitoval i svoji myšlenku podniků řízených zaměstnanci, kterou hlasitě propagoval v první polovině 90. let minulého století. Zkrátka – Miloš Zeman je prezidentem minulosti. Kéž by si z ní vytáhl aspoň to lepší…

Převzato z profilu.

Ing. Stanislav Blaha ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zeman v projevu sejmul Zdeňka Bakalu. A nejen za OKD. Vynadal i jeho médiím, která nás poučují! Vysmál se i ČT. Němcová či Kalousek odešli ze sálu Ivo Strejček: Nedůstojný inaugurační projev Miloše Zemana Kupka (ODS): Inaugurační projev prezidenta - bez státnického nadhledu a pozitivního pohledu Fiala (ODS): Přál bych si, aby Zemanovo druhé funkční období bylo lepší. Zatím to tak nevypadá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV