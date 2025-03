Blaha (ODS): V pozměňovacích návrzích přichází i věci, které snižují byrokracii

Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, kolegyně.

Já nechci ten čas zbytečně natahovat, ale přece jenom poté, co vystoupil předkladatel, pan ministr Kupka, a podrobně představil ty nejdůležitější změny, které přináší sněmovní tisk 813, tak bych to jenom krátce zrekapituloval, protože tady tento zákon skutečně přináší do české legislativy některé věci, které zlepší silniční dopravu v České republice.

Ať už samotné zavedení inspekce silniční dopravy, od které očekáváme, že naše silnice zbaví zejména přetížených kamionů, ale také mimo jiné dohlédnou i na technický stav vozidel, které po našich komunikacích projíždějí. To samotné zavedení autonomní mobility zde také bylo zmiňováno, a to je opravdu revoluční a převratná změna. Já si právě od tohoto kroku slibuji, že do budoucna významným způsobem sníží i bezpečnost na českých silnicích.

Poptávková doprava, která tady taktéž byla zmiňována, to je zase velký vnos do hromadné dopravy, ať už organizované krajem, nebo městy. A opravdu nám umožní efektivně a finančně méně náročně vykrývat ta místa a ty spoje, kde třeba nejezdí takové množství cestujících v čase, kdy to těm cestujícím vyhovuje, a řekl bych za vynaložení efektivního množství i finančních prostředků.

V těch pozměňovacích návrzích, které jsou načteny, přichází ale i věci, které snižují byrokracii. Takže například pokud si bude chtít žadatel požádat o nový řidičský průkaz nebo obnovit svůj, řekněme, už propadlý řidičský průkaz, nemusí už na úřad, může si tady ten řidičák poslat do nejbližšího výdejního boxu, což samozřejmě bude znamenat menší zátěž pro samotné úřady a vstřícnější krok pro toho samotného žadatele. Očekávám po přijetí tohoto zákona, že všechny ty počiny umožní a udělají dopravu v Česku atraktivnější, efektivnější a odpovídající 21. století, včetně samotného snížení byrokratické zátěže.

Ke sněmovnímu tisku 813 byla uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů, některé vzešly z hospodářského výboru, některé od samotných zákonodárců v průběhu druhého čtení. Ke všem pozměňovacím návrhům přidal hospodářský výbor stanoviska na jednání 6. 2., které naleznete pod sněmovním tiskem 813/4, to je to celé usnesení hospodářského výboru včetně návrhu procedury hlasování.

Na závěr chci avizovat, že před samotným hlasováním načtu legislativně technické úpravy. Děkuji za pozornost.

Ing. Stanislav Blaha ODS

