Rozvoral (SPD): Rádi uvítáme v našich řadách každého, kdo sdílí stejné hodnoty!

19.08.2025 14:02 | Komentář

Hnutí SPD s hrdostí otevírá dveře všem, kteří chtějí stát po boku lidí usilujících o bezpečnou, svobodnou, spravedlivou a suverénní Českou republiku.

Rozvoral (SPD): Rádi uvítáme v našich řadách každého, kdo sdílí stejné hodnoty!
Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral

Již dvě volební období působíme na té nejvyšší politické úrovni a máme pevné zastoupení v Poslanecké sněmovně, kde hájíme zájmy slušných občanů, pracujících rodin, seniorů i mladé generace. Každý nový člen je pro nás posilou v našem společném úsilí měnit věci k lepšímu – a právě teď je ta správná chvíle se přidat.

V celé České republice máme vybudovanou pevnou a přehlednou organizační strukturu. V každém kraji působí Regionální klub, v jehož čele stojí předseda a tým místopředsedů. Na úrovni okresů fungují Oblastní kluby, a pod nimi – zejména ve větších městech – také Místní kluby. Všechny tyto organizační jednotky vedou demokraticky zvolení předsedové, což zajišťuje otevřenost, odpovědnost a zapojení členské základny do rozhodování. Příkladem může být Středočeský kraj, kde má Regionální klub hnutí SPD (RK) přes 1.000 členů.

Zájem o vstup do našeho hnutí stále roste – a to nejen mezi lidmi středního a staršího věku, ale i mezi mladší generací, včetně studentů. Tento trend nás velmi těší, protože dokazuje, že naše myšlenky a program oslovují široké spektrum občanů. Hnutí SPD vítá každého, kdo má chuť aktivně pomoci a sdílí naše hodnoty. Každý, kdo souhlasí s naším volebním programem a chce se zapojit do volební kampaně, má možnost jednoduše vyplnit přihlášku přímo na webových stránkách www.spd.cz – v sekci Přidejte se k nám. Stačí vyplnit registrační formulář, odeslat jej a během několika dní se s vámi spojíme.

Před námi stojí velmi důležité volby, které rozhodnou o budoucnosti naší země a o životě našich občanů na další čtyři roky. Hnutí SPD chce v těchto volbách uspět, abychom mohli naplno prosazovat náš program zaměřený na blaho všech slušných lidí v České republice – a ne zájmy diktované z Bruselu. Proto vítáme pomoc každého, kdo je připraven se zapojit a podpořit propagaci našeho hnutí. Teď je ten správný čas! Pojďme společně do toho a postavme naši zemi na stranu občanů, ne proti nim. 

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rozvoral (SPD): Odmítáme zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými
Rozvoral (SPD): Bezpečnost občanů nelze oddělit od boje proti kriminalitě
Rozvoral (SPD): Prosadíme dostupné bydlení pro naše občany
Rozvoral (SPD): Volba hnutí SPD je pro vlastence ta správná volba!

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

SPD , Rozvoral

autor: PV

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálniční známka

Podle vás její zdražování není na místě a já s vámi úplně souhlasím. Zajímá mě tak jedno. Když budete ve vládě, zastavíte zdražování? A neuvažujete třeba i zlevnění, protože tato vláda ji zvedla dost, i když jak sám tvrdíte to neodpovídá stavu, v jakém u nás dálnice jsou. A ještě proč není nic jako ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Exministr spravedlnosti začal kňourat

15:05 Mašek (ANO): Exministr spravedlnosti začal kňourat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům exministra Pavla Blažka.