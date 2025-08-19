Rozvoral (SPD): Rádi uvítáme v našich řadách každého, kdo sdílí stejné hodnoty!

Již dvě volební období působíme na té nejvyšší politické úrovni a máme pevné zastoupení v Poslanecké sněmovně, kde hájíme zájmy slušných občanů, pracujících rodin, seniorů i mladé generace. Každý nový člen je pro nás posilou v našem společném úsilí měnit věci k lepšímu – a právě teď je ta správná chvíle se přidat.
V celé České republice máme vybudovanou pevnou a přehlednou organizační strukturu. V každém kraji působí Regionální klub, v jehož čele stojí předseda a tým místopředsedů. Na úrovni okresů fungují Oblastní kluby, a pod nimi – zejména ve větších městech – také Místní kluby. Všechny tyto organizační jednotky vedou demokraticky zvolení předsedové, což zajišťuje otevřenost, odpovědnost a zapojení členské základny do rozhodování. Příkladem může být Středočeský kraj, kde má Regionální klub hnutí SPD (RK) přes 1.000 členů.
Zájem o vstup do našeho hnutí stále roste – a to nejen mezi lidmi středního a staršího věku, ale i mezi mladší generací, včetně studentů. Tento trend nás velmi těší, protože dokazuje, že naše myšlenky a program oslovují široké spektrum občanů. Hnutí SPD vítá každého, kdo má chuť aktivně pomoci a sdílí naše hodnoty. Každý, kdo souhlasí s naším volebním programem a chce se zapojit do volební kampaně, má možnost jednoduše vyplnit přihlášku přímo na webových stránkách www.spd.cz – v sekci Přidejte se k nám. Stačí vyplnit registrační formulář, odeslat jej a během několika dní se s vámi spojíme.
Před námi stojí velmi důležité volby, které rozhodnou o budoucnosti naší země a o životě našich občanů na další čtyři roky. Hnutí SPD chce v těchto volbách uspět, abychom mohli naplno prosazovat náš program zaměřený na blaho všech slušných lidí v České republice – a ne zájmy diktované z Bruselu. Proto vítáme pomoc každého, kdo je připraven se zapojit a podpořit propagaci našeho hnutí. Teď je ten správný čas! Pojďme společně do toho a postavme naši zemi na stranu občanů, ne proti nim.
Radek Rozvoral
Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV