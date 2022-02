Bondarenková (SPD): K hlavnímu dostihu je odstartováno. Neoficiálně

reklama

V nedělním vystoupení na Primě se stávající prezident Miloš Zeman zmínil o budoucí volbě nového prezidenta. Dokud to neudělal on sám, bylo spíš nevhodné se na to téma veřejně vyjadřovat. Nyní to ale beru jako oficiální zahájení prezidentského „dostihu”. I když mnozí jezdci si až teď uvědomili, že dostih se pomalu rozbíhá. Je to dlouhý dostih, oficiální výstřel startovní pistole přitom zazní až za pár měsíců. Tehdy ale už může být situace dost jasná a nic zásadního se už nestane. Kdo se přihlásí ke kandidatuře nyní, může hodně získat. Nemyslím si, že může mnoho ztratit.

Jako každá soutěž, i tato nejvyšší politická hra je do značné míry otázkou taktiky. A samozřejmě schopností, zkušeností, znalostí. Je třeba postavit tzv. vítězný tým, najít si ty správné metody, jak působit v mediálním prostoru a jak zapůsobit i v osobním kontaktu. Pravá osobnost se ale tyto věci nemusí složitě učit, už je dávno umí.

Zatím se do prezidentské „soutěže” přihlásilo dostatek kandidátů z progresivního, prozápadního spektra. Možná až moc, jak si jejich organizátoři včas uvědomili a navrhují se sjednotit na jednom kandidátovi.

V tom je nevýhoda tzv. vlasteneckých nebo zcela nezávislých kandidátů. Sjednotit se zatím neuměli. Jestli vlastenci vygenerují třeba 5 - 10 středně silných kandidátů, bude to spíš na škodu věci. Pokud druhá strana postaví jen jednoho nebo dva. Otázka taktiky.

Už je vcelku zřejmé, že o vlastenecké hlasy bude usilovat jak Andrej Babiš, tak Karel Janeček a teď nejnověji Alena Vitásková a pak ještě za KSČM, Josef Skála. Další kandidáti na vlastenecké scéně zatím známi nejsou a když ano, tak se o tom jen rozpráví neoficiálně, nic není jasně dané.

Vcelku dobrým ukazatelem by tedy mohlo být sbírání podpisů potenciálních voličů, jak to požaduje zákon o volbě prezidenta ČR v jedné z možností pro podání kandidatury. Druhou možností je sehnat si podporu poslanců a/nebo senátorů. To vypadá jednodušeji, ale je to takové téměř zbabělé. Férovější opravdu je jít mezi ty voliče, na ulici. Potenciální úspěšnost kandidáta na prezidenta se tím dá snadno ověřit. A to tak, jak rychle se mu začnou hromadit podpisy na podporu jeho kandidatury. Tím by se teoreticky mělo zabránit, aby se prezidentské volby účastnil někdo, kdo jen zbytečně odebere pár hlasů, rozmělní výsledek a vyhraje stejně někdo jiný.

Jaké vlastnosti by ale měl mít ideální prezident? Uvažujme opravdového, neloutkového prezidenta, pokud nám to bude dopřáno. Prezident musí být dostatečně silná osobnost, jak fyzicky (minimálně někam dojít, dojet a aby byl předpoklad, že to bude zvládat po dobu mandátu), tak hlavně psychicky. Být zvyklý, že po něm hodně lidí chce mnoho různých věcí ve svém zájmu, a uměl se v situaci zorientovat, dobře si vybrat. Vlastně dobře se rozhodovat ve prospěch nás všech v ČR a zároveň, aby to nikoho významně nepoškodilo. To je ten státnický nadhled, který od prezidenta očekávám. Zároveň by měl být jeho hlavní zájem držet vše pohromadě. Tj. aby se naše území nestalo snadnou kořistí „supů”. Za mne je třeba nepředstavitelné, že by dal prezident souhlas s delším pobytem cizích vojsk na našem území (viz co řeší Slovensko a zákulisně možná i vláda ČR, doufám, že ne).

Očekávání ohledně osobnosti prezidenta je hodně, a proto je jasné, že všechna taková očekávání prezident splnit nemůže. Pokud ale máme mít budoucího prezidenta co k čemu, měl by se o to aspoň snažit a své slabiny vykrýt schopnostmi svých spolupracovníků. Žádný prezident není na Hradě sám, ale měl by se být schopen obklopit dostatečně výkonnými a morálně nezávadnými osobnostmi. A zvládat je velmi efektivně řídit. Prezident totiž potřebuje i dostatečné manažerské a rovněž kontrolní schopnosti. Ale není to jádro jeho práce.

Hlavním cílem jeho práce by mělo být chránit občany České republiky a nedotknutelnost jejího území. Efektivně, jak mu jeho pravomoci dovolí. A pokud mu to jeho pravomoci nedovolí a vidí, že vláda nebo jiná instituce či subjekt dělá něco špatně, aby se aspoň nebál na to hlasitě upozornit. Abychom si na to všichni dali pozor.

Takový prezident je nesplnitelný sen. Ale, prosím, ať má aspoň některé z těch vlastností a minimálně to není žádná zahraniční loutka. Už delší dobu jsme měli a máme kvalitní prezidenty, samostatné osobnosti, a bylo by fajn v tomto duchu pokračovat.

