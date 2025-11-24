Štěpánek (Trikolora): 12 let od ukrajinského státního převratu

24.11.2025 17:04 | Komentář

Je to 12 let, co na Ukrajině začal tzv. Majdan či Euromajdan, který záhy v režii USA a za podpory EU vedl ke státnímu převratu.

Štěpánek (Trikolora): 12 let od ukrajinského státního převratu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Štěpánek

Každý si může sám odpovědět na otázku, zdali je na tom Ukrajina nyní, po dvanácti letech, lépe, nebo hůře, zdali se Ukrajincům žije snadněji, nebo obtížněji, zdali ukrajinské hospodářství ve spojenectví se Spojenými státy a Evropskou unií vzkvétá, nebo se hroutí.

Já vím, namítnete: Válka! Ale ta je přece tragickým vyústěním Majdanu.

Můžete také popřemýšlet, proč onen ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vznikl. Zdali proto, že Vladimir Putin 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno vykouknul z okna Kremlu a řekl si, dneska by to šlo, nebo zdali ta šílená válka a ty tisíce a tisíce mrtvých nejsou důsledkem právě všech těch předchozích dějů, na jejichž začátku byl právě Majdan, státní převrat uskutečněný v režii USA a za podpory EU.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
