Bondarenková (SPD): Kdo je připraven, zvládne lépe jakoukoli krizi

Dnes to nebude žádný elegantní mírně filosofující oddychový text. Žijeme v drsné době a ta se stále zhoršuje. Nebudu raději popisovat, jak jsme se do té situace dostali. Názory na to se liší a některé jsou sankcionované. Takže jen řešme, co dělat, abychom to ve zdraví a co největším počtu přežili.

Zboží zdaleka, věci na barterový obchod

Není od věci dokoupit si věci, které v takové situaci, v jaké jsme, docházejí první. Tedy vše, co se vozí zdaleka (a vadilo by Vám, kdybyste to neměli), co se složitě vyrábí a co není mezi položkami, které každý slušný stát zajišťuje svým obyvatelům v případě krizí). Pokud funguje. Takové nedostatkové věci se pak v případě velkých krizí a válek stávají i platidlem v případě výměnného obchodu.

Káva, čokoláda, alkohol

Tedy za mne si píšu do krizového seznamu: kávu, čokolády, muži se jistě vybaví alkoholem (cigaretami, i když ty jsou už tak strašně drahé a dost lidí si od nich odvyklo). Hygienické věci pro ženy. Kartáčky na zuby, aspoň pár pro každého. Od všeho, co se kupuje, alespoň jedno až dvě balení navíc při každém nákupu.

Může to trvat dlouho, roky

Většinou válečné krize trvají minimálně rok, spíš pět let. Takže v tomhle rozsahu. Je to spíš o tom, že může váznout zásobování ještě dlouho poté. Baterky, vysílačky pro případ výpadků komunikace, balené vody (až vypadne dodávka), náhradní žárovky, rezervní boty, pro všechny členy rodiny, raději dvakrát.

Oblečení pro rychle rostoucí děti a mládež

Zkontrolovat, že všichni mají bundy (alespoň jednu pořádnou zimní, jednu jarní), 2-3 stálonositelné kalhoty (hlavně děti a mládež, a že pro ně máte i o velikost nebo raději o dvě víc, v rodině se také dá leccos vzájemně půjčovat, pokud ještě poporostou).

Léky, drogerie

Zásoby léků pro všechny možné příležitosti, včetně dezinfekcí, náplastí, obvazů, léků na nachlazení, i na to, co vám obvykle není. Několik mýdel (ty jde nouzi použít i místo šampónu).

A nevyhlašovat omylem války

To je pro případ celkové krize, která je téměř jistá, že budou různě váznout dodávky zboží, něco bude chvíli nedostupné, můžou být black-outy nebo výpadky rozvodů vody a odpadů. A pak je tu samozřejmě příprava na situaci, kdy by ještě víc přituhlo (například kdyby se českému premiérovi příští týden už opravdu povedlo vyhlásit válku, tento týden málem - měl by raději lépe ohlídat, kdo mu tak nedbale píše projevy, že to může mít mezinárodní dopady). Tedy kdybychom z jakéhokoli důvodu byli zařazeni mezi válčící strany v aktuálním vojenském konfliktu (nebo nějakém, co z něj vznikne), hodí se evakuační zavazadlo a vědět místo nejbližšího krytu (a jednoho dalšího, kdyby tam to nešlo).

Deka nebo péřovka?

Na to je výhodná ta největší péřová bunda, ideálně co nejdelší, může sloužit jako spacák. Kdo má jen menší bundu, tak ten spacák nebo teplou deku (to ale nyní honem kupovat nebudu, případně si každý zkrátka bere svou deku a polštář).

Doufejme, že se vlastně nic nestane

Ovšem po covid uzávěrách je to o dost jednodušší, krizové zásoby už většina lidí doma má. Doufám, že nic z toho vůbec nebudeme muset použít. Nikdy. Ale to není vůbec jisté, proto je lepší být připraven.

Převzato z Profilu.

JUDr. Vladimíra Bondarenková SPD

Praha 13

mimo zastupitelskou funkci

