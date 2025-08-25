34. týden na Energetické burze ČMKB

25.08.2025 10:10 | Tisková zpráva

Ve 34. týdnu byly uzavřeny kontrakty na dodávku 437 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele za 718 milionů.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2436 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2589 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2293 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2170 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru i velkoodběru shodně na ceně 824 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

