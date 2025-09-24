Bondarenková (SPD): Kdo jiný než ženy by měl hájit práva žen?

Muži by měli častěji poslouchat, co opravdu potřebují ženy, děti, senioři i osoby se zdravotním postižením. A vyčlenit na to položky v rozpočtu. Ve vedení většiny politických stran a hnutí jsou obvykle muži. Proto se o to, že by dostatečně nebyla hájena práva mužů, nemusíme vůbec obávat. Důležitější ale je, aby to vyvažoval dostatečný počet žen v Poslanecké sněmovně, a klidně i v Senátu.
Nám v SPD velmi dobře zafungovalo, když v SPD Praha většinu ve vedení získaly ženy. Jsou pracovité, myslí i na druhé, nikoli jen na svůj osobní prospěch. Netlačí se tak dopředu. Viz kandidátní listina, kromě 1. místa na kandidátce pro Markétu Šichtařovou jsou ženy až od 4. místa, i když jich je tam hodně.
Kolegyně z SPD jako MUDr. Klára Cingrošová, Mgr. Jana Dvořáková, Bc. Olga Tietz, Lenka Zumrová, MUDr. Vlasta Příkaská, Michaela Grzegorzová, Alena Melzerová a další jsou super. Pracovité, spolupracující, vnímavé, se spoustou znalostí a zkušeností. Často pomáhají vyvažovat občasnou řevnivost mezi muži, no vždyť to znáte ze svých zaměstnání.
JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA
Ženy lépe spolupracují, podporují – v rodinách i zaměstnání
Ženy jsou obvykle víc spolupracující, podporující, raději před sebe pustí někoho jiného, když o to má velký zájem. Osobně to také pociťuji. Z osobního hlediska to občas není ideální, ale zase to umožňuje udržet ty organizace v chodu.
Ženy také velmi často klidní případné konflikty, upozorňují na rizika, která si muži při svém „rozletu“ a snaze o rychlý úspěch nepřipouštějí. Třeba ve firemním sektoru je proto velmi užitečné, když v nejvyšších orgánech je aspoň jedna žena, která má zmíněné charakteristiky. Nikoli ovšem cestou genderových kvót, to podle mne není správný přístup.
Peníze pro rodinu versus volné peníze na milenku
Ženy potřebují hájit svá práva i ve vztahu k nápadům kolegů, kteří to vidí z jiných hledisek. Ale jen ženy ví, že když se má přispět rodinám na péči o nezletilé děti, tak je lepší, když zvýšený rodičovský příspěvek přijde rovnou na bankovní účet ženy, která je s dítětem/dětmi doma. Protože ona se s nimi o ty finanční prostředky podělí (až na opravdu sobecké výjimky, kterých není mnoho). Ta matka samozřejmě koupí dítěti plenky, vhodnou dětskou stravu, potřebné oblečení.
Když je příspěvek rodinám na péči o děti řešen slevou na dani, tak často ten otec to
- ani moc nezaznamená, jen mu přibude víc peněz v peněžence,
- o ty peníze navíc se může a nemusí podělit s rodinou,
- může ty peníze navíc dokonce použít na financování mimomanželského rozptýlení.
To bychom opravdu z peněz státu financovat neměli. Před lety jsem v časopis Esquire, který se ke mně náhodou dostal (to je ten, kde se muži vytahují před sebou navzájem) viděla tabulku, že podle toho, kolik muži zbývá v peněžence po zaplacení nutných nákladů, jakou partnerku si může dovolit. Při největších částkách to byla mladá krásná studentka, kterou bude vozit na drahé dovolené a kupovat jí kabelky, v posledních kategoriích byla rozvedená žena s dvěma dětmi, co bude ráda i za polní kvítí.
Ten časopis nespecifikoval, zda to má být partnerka pro život nebo milenka. Takže z toho vidíme, že abychom podpořili soudržnost rodin a dobrou péči o děti, lépe jít cestou přes manželčin bankovní účet.
Šokující problém nedostatku středních škol v Praze
Podobně jen ženy ví, jak je v některých regionech těžké sehnat školku, když se potřebujete vrátit do práce z mateřské. Proto také pravidelně na zastupitelstvu Prahy 13, kde jsem zastupitelkou od roku 2022, připomínám potřebu stavět školky, návazně školy, když je někde větší výstavba. Jsem ráda, že se to daří v praxi realizovat. A dokonce už vzniká i střední škola, to už Rada MČ z vlastní iniciativy, ale tam zas něco pomáhal poradit kolega zastupitel Ing. Zdeněk Trmota, středoškolský pedagog.
Problém nedostatku míst na středních školách jsem řešila v předchozích letech s Magistrátem Hl. m. Prahy, formou dopisu zastupitelky, protože byl vážný problém v Praze s umísťováním žáků z 9. tříd na střední školy v Praze, dokonce ten první rok byl i nedostatek učebních oborů. Prostě se zkombinoval nástup silné generace „baby boomu“, tedy dětí narozených v letech 2006 až 2011, se zvýšenou snahou středočeských dětí dostat se do pražských škol a s velkou migrační vlnou z Ukrajiny.
Bezprostředně po prvním kole přijímacích zkoušek na SŠ a učební obory se dokonce nedostala polovina žáků. To bylo příšerné, velký šok a stres pro rodiče a děti, obíhačka středních škol vypsaných pro druhé kolo, kdy ty školy výslovně odmítaly i přijmout přihlášky. Naštěstí se to pak během prázdnin „utřáslo“, ale zůstala i tak spousta nespokojených mladých lidí a jejich rodičů. Často se to snažili napravit ještě další rok, což zase posílilo ty problémy dalšího ročníku.
Kdyby tehdy jeden člověk v Praze odjel na dovolenou a vykašlal se na to, tisíce mladých lidí by skončily na Úřadu práce v 15 letech. Takže podobné problémy je důležité, když pomáhají řešit ženy. Nevšimla jsem si při interpelacích na Magistrátu, že by tam k tématu chtěl vystoupit nějaký muž. Ale my ženy ano, velmi důrazně. A naštěstí se to podařilo vyřešit, i když ne ideálně, tak aspoň nějak. Ten rok mi pak přišla odpověď, že se nakonec všechny české občany podařilo na SŠ a učební obory umístit, jen neumístěných zůstalo asi 400 občanů Ukrajiny. Horší by bylo, kdyby to dopadlo naopak.
Muži mají mnoho předností, jsou velmi užiteční
To je jen pár příkladů, co jsem řešila a hodlám řešit. Podobně to dělá mnoho žen, které nejsou tak viditelné, ale bez nich by to nešlo. Bez nich by pánové nezářili, neprezentovali slavné úspěchy. Ale pořád je samozřejmě potřebujeme, jsou silnější, technicky obecně zdatnější, vydělávají často víc peněz a někdo musí řídit na cestě k příbuzným, když nám se nechce.
Takže mají v životě žen a společnosti důležitou roli. Ale také potřebujeme, aby nezapomínali na to, co ženy, děti, senioři a zdravotně postižené osoby potřebují. A dali na to peníze.
JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA
zastupitelka Prahy 13
kandidátka na poslankyni – na 4. místě kandidátní listiny v Praze za SPD
Článek byl převzat z Profilu
