Bondarenková (SPD): Vdát se, bydlet a mít děti. Ne asi!

Vrátit státu to, co potřebuje k poskytování služeb pro své občany je základ. Samozřejmě za náhradu. Rozumnou náhradu. Nemůžeme si dovolit, aby vznikaly na našem území prakticky monopoly na dodávky vody. Vím, že to vznikalo postupně, nenápadně, přesvědčováním samospráv, skrytými vlastnickými formami a líbivými názvy těch společností, které privatizovaly rozvody. Ale teď už víme, jaký je výsledek, že slibům často provozovatel nedostál a je vhodné to zase postupně řešit.
Vybrakována státní kasa, OSVČ raději „zavírají krám“
Vláda Petra Fialy nechala vybrakovanou státní kasu a závazky přesahující zvýšení výběru daní. To situaci znesnadňuje. Zase se rozjela šedá ekonomika, lidé si snaží poradit. Proto potřebujeme systém zpřehlednit, aby bylo jasné, co občan odvádí, jaké služby za to čerpá, případně lidé, kteří nemohou pracovat nebo na to ještě nemají věk nebo už nemají věk. Nemá smysl podporovat dlouhodobě osoby, které nechtějí pracovat. Naopak podpořit radami nebo rekvalifikací ty, co mají chuť pracovat. Vrátit odvody OSVČ na nedávnou úroveň, aby neztráceli nadšení drobně podnikat. Úřady práce zaměstnat tím, co mají opravdu dělat, hledat lidem práci a podporovat je v tom. Nikoli, že budou totoálně přetížení a je na ně „sypaná“ agenda, kterou dělají úplně nesmyslně oni. Proč by proboha měli řešit sociální dávky?
Mladí mají studovat, když chtějí, ne živit rodinu už na střední
Potřebujeme zcela jiným způsobem uchopit dávky na bydlení, příliš se to rozmohlo. V praxi na nájmy v nově postavených domech, např. v Praze mají většinou jen cizinci a ti Češi, co před úřady zatajili půlku rodiny, se kterou bydlí, aby dosáhli na dávky na bydlení. To je absolutní nesmysl. Znamená to, že trh s byty, hlavně v Praze vůbec dobře nefunguje. Přeci se Pražáci řádně pracující v Praze nebudou stěhovat hluboko do Středočeského kraje, a to ne proto, aby měli místo bytu v paneláku pěkný domek se zahradou (tj. si polepšili), ale proto, že na bydlení v Praze nemají peníze. I když každý den pracují oba dospělí lidé z rodiny. Někdy dokonce pro udržení rodinného standardu musí chodit na pravidelné celoroční brigády i mladí lidé ještě studující střední školu. To dřív opravdu nebylo, je to hrozivým projevem klesající životní úrovně. Mládež se má učit, na brigádách si trochu přivydělat, až na vysoké škole si třeba vzít nějakou další brigádu, ideálně v létě, ne místo učení. Ale nesmí na nich stát rozpočet rodiny, to není fér. Povede to pouze k nevzdělané populaci, protože na seriozní učení nebudou mít čas a energii.
Děsivá perspektiva mladých, to nebylo
Také musíme zajistit mladým lidem takovou budoucnost, aby se jí nemuseli bát. Naše generace měla po zapojení do pracovního života možnost získat bydlení. Do osobního vlastnictví. Někdo toho využil, někdo ne. Ale ta možnost tady byla pro prakticky všechny sociální vrstvy. Zodpovědný mladý člověk nastoupil na přelomu století do práce (celá generace tzv. Huákových dětí), když nešel na VŠ, tak ještě o čtyři roky dříve. A hned zašel za nějakým konzultantem a od první, druhé výplaty si začal odkládat na stavební spoření a třeba menší částku i na penzijní připojištění. Obojí se dalo i z malé počáteční výplaty. Na stavebním spoření si postupně uložil 18 000 Kč ročně, mohl postupně nebo najednou před koncem roku. A stát mu přes stavební spořitelnu k tomu přidal 4500 Kč. Plus něco na procentech dala i stavební spořitelna, jako úrok. Naprosto pěkná částka. Museli jste vydržet 5 let a pak si všechny tyto peníze buď vybrat nebo pokračovat ve spoření. Ve chvíli, kdy si mladý člověk vybral životního partnera, byla svatba a také se šlo požádat o hypotéku, do 36 let se zvýhodněným procentem, k tomu se přidaly peníze ze stavebka (jako překlenovací úvěr – ten byl trochu dražžší nebo pak výhodný řádný úvěr), nějaké hotovost, ta hlavně na poplatky spojené s vyřízením. Fixace na 5 let (nebo i víc) a pohoda, bydlí se.
Vyšší porodné, pořádná rodičovská – zdravý feminismus prospívající matce a dítěti
V roce 2005 a 2006 ještě vláda zvedla rodičovskou z původních 2,5 tisíce na napřed na 3,5 tisíce a pak na 8,5 tisíce Kč (předtím se 6 měsíců od nástup na MD vyplácí tzv. mateřská, podle vlastní výplaty, navrhuji, aby se mohla vyplácet i studentkám, už ostatně podobný návrh málem prošel, škoda, že ne). To už se dalo. Bohužel valorizace (tedy zvýšení podle inflace, na to se zapomnělo, dneska už ty peníze ztratily svou hodnotu). K tomu přímo matkám přišlo pořádné porodné 15 000 za dítě, bez dalších podmínek, rychle vyplaceno. K vyplácení podpor formou slevy na dani se nepřipojuji, ten otec dítěte to matce dítěte vůbec nemusí dát a „propít“ nebo utratit, nejdem v tomhle tak naivní. Matka spíš ty peníze použije na potřeby dítěte, nebo i na svou výživu, aby mohla dítě dlouho kojit a měla na to dost energie.
A ještě bych zmínila, že dlouho po konci socialismu dobíhaly přídavky na děti, dokonce i pro čerstvě dospělé a ještě studující děti. Plošně. Nic špatného na tom nevidím, nebyla to velká částka, ale pomáhala.
To prosadil vysoké porodné a vyšší rodičovskou prosadil bývalý premiér Jiří Paroubek, který už se pak do vlády nedostal, a pravicová vláda to nerada musela chvíli nechat běžet, než to začala „osekávat“. Takže takhle to jde. Narodila se velice silná generace, které se nebojím říkat „Paroubkovy děti“, protože za jiných okolností by se řada z nich nenarodila. Rodily se nejen první děti, ale také spousta druhých dětí. A na prosou reprodukci potřebujeme právě dvě děti na ženu, ještě trochu víc, jako rezervu.
Cizinci nepřepláceli české občany na trhu nemovitostí
A mimochodem, ještě 7 let po vstupu do EU nemohli cizinci snadno nabývat nemovistosti ke koupi, ani ti z EU. Osobně jsem pomáhala tomu zabránit, aby se ten trh otevřel necitlivě brzy (při práci na MPO v rámci připomínkového řízení). Protože co to je soutěžit cenově v bydlení nejen s dalšími občany EU, kde vydělávají víc, ale i s bankami a penzijními fondy, a s kýmkoli z celého světa, to zažíváme dnes. Nafukuje to nemovitostní bublinu, hlavně v Praze, na neúnosnou mez, naši lidé nemají kde bydlet a staví se hlavně mikrobyty, ve kterých prostě nejde vychovávat děti, ani si tam nemáte kam odložit věci.
Návrhy na změny zákonů – ano, jsou ve prospěch žen, dětí a českých občanů
Když si necháme zastavět všechny volné pozemky v Praze v současném systému, že si to koupí ten, kdo dá víc a rychleji (tedy v hotovosti, nikoli na hypotéku) a když čeští občané přestávají mít možnost si koupit byt na hypotéku, tak tím bez boje předáváme vlastní zemi jiným. To opravdu chcete? Pokud ne, je tu možnost volit SPD. Kandiduji na 4. místě kandidátní listiny v Praze a i naši kolegové přede mnou jsou dobrá volba. Nechci, aby nám tady za chvíli nic nepatřilo a budu se o to zasazovat i na zastupitelstvu Prahy 13, kde jsem v současné době zastupitelkou za klub SPD a Trikolora. Pokud letos získám poslanecký mandát, a věřím, že SPD má na to, získat letos v Praze až 4 poslance, budu se nejvíc zajímat o posílení práv žen, dětí, práv českých občanů na vlastní byt nebo byt v nájmu za rozumnou cenu. A to přímo v místě, kde pracují, aby nemuseli daleko dojíždět. Proč by měli mít přednost občané jiných států? Také bych chtěla předložit návrh zákon na valorizaci rodičovského příspěvku, aby se zvýšila porodnost, porodné bez podmínek na každé narozené dítě ve výši 20 tisíc Kč. To naše ekonomika v pohodě unese, je to jednorázová částka. Když nebudeme posílat miliardu ročně na východ a podobné obří částky na západ, ale necháme je doma, určitě na to ve státním rozpočtu zbyde.
Rodičovský příspěvek i studentkám
Plus považuji za důležité vyplácet rodičovský příspěvek i studentkám nebo nedávným studentkám, to proto, abychom měli zdravější populaci (a chytřejší) a že se v minulé generaci vyzkoušelo, že mít děti příliš pozdě neprospívá ani zdraví těch dětí ani zdraví jejich matek. S plozením dětí tedy ženy potřebují začít dřív, pokud chtějí, a společnost by jim to měla usnadnit. Samozřejmě hned jak si vyberou toho nejkrásnějšího, nejchytřejšího a nejsympatičtějšího muže.
Svatební příspěvek
A když o tom tak uvažuji, když máme pohřebné, proč nemít svatební příspěvek, už jasně potřebujeme zatraktivnit svatby českých občanů. Jako oddávající na Praze 13 mne trápí, že víc svateb tam mají cizinci, což jim samozřejmě přeji, ale ještě víc by se mi líbilo, kdyby se počet svatbychtivých Čechů a Češek zvýšil. Ať už si vezmou kohokoli. Za mne hlavně když to bude osoba opačného pohlaví. Ano, je to konzervativní pohled. Jak říkají dneska mladí lidé „Ne asi.“.
JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA
Článek byl převzat z Profilu JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA
