SOCDEM: Lidé jsou systémově přetěžovaní

04.12.2025 13:09 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k podílu noční práce v České republice

Foto: SOCDEM
Popisek: SOCDEM - logo

Práce na směny je prokázaný rizikový faktor pro naše zdraví. Narušený denní rytmus zvyšuje stres, a dokonce i riziko některých typů rakoviny. A v Česku je podíl noční práce jeden z nejvyšších v Evropě. Stát to už nesmí dál přehlížet.

Lidé jsou systémově přetěžovaní a zaměstnavatelé na poměrech v provozu často šetří. Pracovní podmínky tak padají za oběť maximalizaci zisku Pokud má být práce v Česku bezpečná a důstojná, musíme o tom mluvit nahlas a začít to skutečně řešit.

Dobré pracovní podmínky jsou důvodem, proč Sociální demokracie historicky vznikla, a jsou tím, za co se má vždy postavit. Proto v našem programu najdete na předních místech i požadavek na zvýšení příplatků za práci v noci, za přesčasy, o svátcích a v rizikových podmínkách nebo dřívější odchod do penze pro lidi z náročných profesí.

Jak to máte vy? Pracujete sami nebo někdo z vašeho okolí na směny nebo v náročných podmínkách? Co vám pomáhá zvládat zátěž?

Sociální demokracie

  • SOCDEM
  • Svoboda, solidarita, spravedlnost.
práce , zdraví , Směny , SOCDEM

práce , zdraví , Směny , SOCDEM

